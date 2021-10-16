V Международный фестиваль кукол «В гостях у Мойдыся» пройдет в Сыктывкаре

С 16 по 24 октября в Сыктывкаре в рамках 100-летия Республики Коми пройдет V Международный фестиваль кукол «В гостях у Мойдыся», сообщает ТАСС.

На сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина гости фестиваля увидят выступление коллективов из пяти регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Эстонии. Спектакли рассчитаны на старший дошкольный и младший школьный возраст, а также есть спектакли для категории «0+» и для взрослого зрителя.

«Я считаю, что театр кукол интересен не только детям, но и взрослым. Все наши спектакли предназначены для семейного просмотра. Один и тот же спектакль маленький ребенок воспримет по-своему, а взрослый — по-своему. Это незабываемое путешествие в мир детства», — рассказала Людмила Дубровина, директор Государственного театра кукол Воркуты, основного организатора фестиваля.

В ходе фестиваля будет представлена конкурсная программа. Председателем жюри выступит президент и директор международного фестиваля КУКАРТ, директор автономной некоммерческой организации «Интерстудио» Давид Бурман. Итоги конкурса озвучат на закрытии фестиваля 23 октября.



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