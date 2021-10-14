Николай Агутин открыл академию музыки в Москве

Международная академия музыки Николая Агутина открылась в Москве, сообщает ТАСС.

«Я прошел большую школу, и мне пришла мысль, что нужно обязательно делиться своим опытом, который я накопил за 86 лет. На этой почве мне пришла мысль организовать академию», — рассказал Агутин.

Новая Академия стала первым проектом благотворительного Фонда поддержки музыкального творчества и искусства. Пробные прослушивания в учебное заведение начались уже в сентябре, когда на них подали заявки около 100 человек.

По словам музыканта, сейчас в академии 21 слушатель в возрасте от 4 до 17 лет из разных регионов России (Москва, Подольск, Санкт-Петербург, Тверь), а также Кипра и США. Для двух одаренных детей деньги на обучение были собраны с помощью пожертвований родителей других учеников, сообщила директор по развитию академии Анастасия Иванова.

«Дети пришли с родителями, и родители говорят: «А давайте мы тоже будем обучаться вокалу?» Мы даже не планировали такого», — отметила президент Фонда поддержки музыкального творчества и искусства Алла Королева.

Для обучения используется авторская методика Агутина. Кроме вокала на разных языках, слушатели научатся сольфеджио, актерскому мастерству и сценической речи, игре на гитаре и фортепиано, хореографии и даже видеоблогингу. Подбирать преподавателей помогала заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры (МГИК) Лариса Долина.

Пока академия не имеет собственного помещения. «Ведутся плотные переговоры по поводу собственного помещения. Прийти в Министерство культуры нужно уже с готовым проектом, так что пока действуем сами», — сообщил Леонид Агутин — певец и композитор, помогающий отцу в работе над проектом.

Фото: официальный сайт музыкальной академии Агутина