Выставка в честь Есенина «Я сердцем никогда не лгу» открылась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открывается выставка «Я сердцем никогда не лгу», посвященная Сергею Есенину, сообщает пресс-служба Национального Фонда Поддержки Правообладателей.

13 октября в Камерном театре Екатеринбурга начнет работу выставка «Я сердцем никогда не лгу», посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося русского поэта Серебряного века Сергея Есенина. Организаторами проекта выступают Благотворительный фонд актеров, Национальный фонд поддержки правообладателей и Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук.

«Я сердцем никогда не лгу» – это выставка уникальных архивных документов и фотографий, прижизненных изданий, поэтических сборников, рукописей поэта, переписки с родными и друзьями из личного фонда Сергея Есенина Отдела рукописей Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН. Многие из экспонатов демонстрируются впервые. В их числе, к примеру, письмо Сергея Александровича его знакомой Лидии Мацкевич, сведений о которой до сих пор не обнаружено, протоколы опросов Вольфа Эрлиха и Георгия Устинова по делу о смерти поэта и многие другие документы, представляющие несомненный интерес для ценителей творчества певца русской природы.

Открывает экспозицию автобиография Сергея Есенина, написанная в 1924 году. Лаконичный, но емкий текст вобрал в себя самые важные события из жизни поэта, начиная с детских воспоминаний и заканчивая его взглядами на искусство. Тематические разделы выставки отражают разные периоды трагической судьбы и эволюции творчества Есенина, в том числе малоизвестные факты. В частности, здесь можно узнать о том, как он служил санитаром Царскосельского военно-санитарного поезда в годы Первой мировой войны или встречался с царской семьей в 1916 году. И, конечно же, – о последних днях жизни поэта в гостинице «Англетер», где его нашли мертвым.

Открытие выставки состоится 13 октября в 16.30 в Камерном театре по адресу: ул. Пролетарская, д. 18. Представит экспозицию куратор проекта – генеральный директор Благотворительного фонда актеров, заслуженный работник культуры РФ, почетный член Российской академии художеств Лариса Назарова. В программе открытия – литературно-музыкальная композиция в исполнении актера театра и кино Максима Линникова и лауреата международных конкурсов Натальи Шохиревой (фортепиано). Экскурсию по выставке проведет ученый секретарь Есенинской группы, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН Алла Николаева. Ознакомиться с экспозицией можно будет до 10 ноября.

Фото: Фонд Российского национального музея музыки