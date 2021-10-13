Шнуров запустит собственное новостное шоу на RTVI

Под управлением генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова запустят авторскую программу «Семь грехов», в которой участники будут оценивать актуальные события, сообщает ТАСС.

Шнуров рассказал, что программа находится в стадии пилота. По словам артиста, когда он поймет, что «этот корабль способен плыть далеко и довольно быстро», она будет запущена.

Шнуров уточнил, что для этой и других его персональных программ будет запущен отдельный YouTube-канал. В пресс-службе RTVI добавили, что программа планируется к выходу в прямой эфир каждое воскресенье.

«Концепция программы перекликается с ее названием: каждый выпуск состоит из семи сюжетов, которые привязаны к конкретным смертным грехам. Одному из самых ярких инфоповодов посвящена отдельная часть программы с участием экспертов в роли «судей», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Вещание телеканала RTVI распространяется на 69 стран. «Количество стран вещания удвоилось за два года. Наша аудитория в социальных сетях составляет порядка 1,5 млн и также за два года выросла примерно в три раза. Телевизионная аудитория составляет порядка 20 млн русскоязычных человек по миру», — отметила генеральный директор канала Ольга Пивень.