Шнуров запустит собственное новостное шоу на RTVI

13.10.2021
Шнуров рассказал, что программа находится в стадии пилота. По словам артиста, когда он поймет, что «этот корабль способен плыть далеко и довольно быстро», она будет запущена.
Шнуров уточнил, что для этой и других его персональных программ будет запущен отдельный YouTube-канал. В пресс-службе RTVI добавили, что программа планируется к выходу в прямой эфир каждое воскресенье.
«Концепция программы перекликается с ее названием: каждый выпуск состоит из семи сюжетов, которые привязаны к конкретным смертным грехам. Одному из самых ярких инфоповодов посвящена отдельная часть программы с участием экспертов в роли «судей», — рассказали в пресс-службе телеканала.
Вещание телеканала RTVI распространяется на 69 стран. «Количество стран вещания удвоилось за два года. Наша аудитория в социальных сетях составляет порядка 1,5 млн и также за два года выросла примерно в три раза. Телевизионная аудитория составляет порядка 20 млн русскоязычных человек по миру», — отметила генеральный директор канала Ольга Пивень.