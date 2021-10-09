Со-основатель «Славянского Базара» Леонид Богорад умер в 74 года

8 октября на 75-м году жизни скончался заместитель генерального директора городского центра культуры «Витебск» по концертной деятельности Леонид Богорад скончался, сообщается на сайте фестиваля «Славянский базар».

В некрологе говорится, что под его руководством более 30 лет была организована работа коммерческой и концертной деятельности учреждения. В сообщении также указано, что в должности исполнительного директора Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» он стал инициатором многочисленных проектов, координатором участия артистов и коллективов, продюсером режиссёрских концепций.

Леонид Богорад родился 24 мая 1947 года. С 1988 года он работал в Витебском центре культуры, где стал заместителем у Родиона Басса.

Заодно с Родионом Михайловичем выступил основателем фестиваля «Славянский базар в Витебске», участвуя на всех этапах – от создания концепции до названия. После он долгое время был исполнительным директором «Славянского базара в Витебске», обеспечивая коммерческую и концертную деятельность фестиваля.

В 2013 году Леонид Богорад был удостоен звания «Человек года Витебщины» в номинации «Культура, искусство, духовное возрождение».

Фото: официальная страница фестиваля «Славянский базар» в Facebook







