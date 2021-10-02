Волгоградский режиссер Марк Семененко умер в 51 год в Москве

На 52-м году жизни скончался известный режиссер волгоградского телевидения Марк Семененко, сообщает ИА «Городские вести».

В сообщении говорится, что о смерти Марка Семененко сообщили его друзья. По словам коллег, Марк Николаевич давно жил в столице, но никогда не терял с ними связи.

Марк Николаевич родился в 1970 году в Рязани. Обучался на факультете драматического искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства по специальности «Режиссура кино и ТВ».

Долгое время работал на волгоградском телевидении, где в качестве режиссера создавал тематические передачи на ВГТРК. В Москву перебрался несколько лет назад.

Семененко был режиссером-постановщиком кино и сериалов. При его участии был снят сериалы «Детективы».

Фото: страница Марка Семененко в Facebook