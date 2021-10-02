Волгоградский режиссер Марк Семененко умер в 51 год в Москве

02.10.2021
В сообщении говорится, что о смерти Марка Семененко сообщили его друзья. По словам коллег, Марк Николаевич давно жил в столице, но никогда не терял с ними связи.
Марк Николаевич родился в 1970 году в Рязани. Обучался на факультете драматического искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства по специальности «Режиссура кино и ТВ».
Долгое время работал на волгоградском телевидении, где в качестве режиссера создавал тематические передачи на ВГТРК. В Москву перебрался несколько лет назад.
Семененко был режиссером-постановщиком кино и сериалов. При его участии был снят сериалы «Детективы».