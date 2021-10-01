Советский и российский актер Борис Аржанов умер в 79 лет

01.10.2021
«Был <…> замечательным человеком с умелыми руками художника. Выражаем глубокие соболезнования семье Бориса Яковлевича Аржанова. Память о нем сохранится в наших сердцах и в истории театра», – сказано в сообщении театра. Причина его смерти не уточняется.
Борис Аржанов родился 14 июня 1942 года в городе Горький. В Театре драмы он служил с 1974 года.
Режиссерский дебют Аржанова состоялся в 1986-м году с детским спектаклем «День рожденья кота Леопольда». Он также был режиссером детских спектаклей: «Аленький цветочек», «Зайка-зазнайка», «Жигало, или…», «Играющие на закате» и другие, которые в театре вспоминают как «добрые, светлые и неизменно любимые юными зрителями».
Также играл в кино, в том числе в сериале «Дальнобойщики». За заслуги в области театрального искусства в 1987 году был отмечен званием заслуженного артиста РСФСР, а в 1995 году был награжден почетным званием «Народный артист Российской Федерации».