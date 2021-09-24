Существовал ли Король Артур и рыцари Круглого стола

Король Артур — легендарный правитель бриттов в V-VI веках, под руководством которого они разгромили саксов. Он является главным героем британского эпоса и самым знаменитым героем многочисленных рыцарских романов. Существовал ли он на самом деле?





Согласно преданиям, Артур собрал при дворе в Камелоте рыцарей Круглого стола. Они тоже стали легендарными. В сюжетах рыцари ищут Святой Грааль, спасают прекрасных дам, и, конечно, сражаются. Количество рыцарей остается под вопросом. У разных авторов фигурируют разные данные: от 12 по версии Джона Драйдена до 1600 по версии Лайамона. Установить точное число рыцарей уже невозможно.





По легендам Артур собрал рыцарей за столом круглой формы, чтобы они чувствовали себя равными и не конфликтовали друг с другом. Во времена, к которым относятся сказания, место рядом с сувереном имело важное значение — так определялось степень знатности рода.





До сих пор в Винчестерском замке собирают круглый стол из 24 участников, который считается преемником легендарного стола.





Историки не исключают, что у Артура и некоторых рыцарей Круглого стола были реальные исторические прототипы. Чаще всего в источниках упоминаются племянник Артура Гавейн, Ланселот, влюбившийся в жену Артура Гвинерву, его сын Галахад, искатель Грааля Персиваль, хвастун Кей, сын или племянник Артура Мордред, предавший короля. Возможно, кто-то из них имел прототипы. Но определить их из сегодняшнего дня вряд ли возможно.





По мнению историков, Артур был лидером или военачальником племени бриттов, живших на территории нынешних Англии и Уэльса в VI веке. В это время Британия, уже принявшая христианство, переживала нашествие варварского племени саксов, которые приходили с материка.





Есть данные, свидетельствующие, что на какое-то время продвижение саксов остановилось. Возможно, саксам помешал легендарный Артур, точнее его реальный прототип. Однако саксы продолжили нападения, завоевали южную часть острова и уничтожили бриттскую культуру. Так что сообщения из легенд об объединении Британии Артуром не подтверждаются.





Фото: Evrard d'Espinques — Original at Bibliothèque nationale de France, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2203170