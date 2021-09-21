Жизнь на две семьи: история Николая Еременко

Со студенческих лет Николай Еременко пользовался популярностью у женщин. Несмотря на многочисленные романы, он был женат только один раз. Однако отношения с женщинами не ограничились официальным браком, который закончился по инициативе супруги.



Единственный брак





Женой актера стала сотрудница ВГИКа Вера Титова. Она была равнодушна к молодому человеку, ухаживавшему за ней. К тому времени она уже побывала замужем и не торопилась начинать отношения. Однако Еременко удалось растопить лед в сердце девушки. Они начали встречаться, а затем поженились.





Через год после свадьбы у пары родилась дочь Ольга. Еременко очень любил дочь, баловал ее, дарил подарки. Однако отношения с женой начали портиться. Перелом произошел после выхода фильма «Красное и черное», который принес Еременко всесоюзную известность. Как следствие — увеличилось число поклонниц. Супруга прощала измены, но одного она простить не смогла.



Две семьи





Несколько лет у актера был роман с переводчицей Татьяной Масленниковой. Более того, она родила от него дочь Татьяну. Это произошло в 1990 году.





По словам Масленниковой, знакомство с Еременко было делом случая. Она ошиблась квартирой и попала к нему. Масленникова рассказывала, что не узнала в мужчине известного актера, который пригласил ее в кино на картину со своим участием.





В 1999 году Вера Титова подала на развод. Брак с Еременко продлился 25 лет. Он тяжело переживал изменения в личной жизни, хотя был виновником произошедшего. Затем последовала кончина отца, что стало ударом для актера. Еще через год Еременко умер.





Незадолго до смерти он сошелся с молодой женщиной, которая была младше на 18 лет. Они планировали совместную жизнь, но не сложилось. Актер скончался в 52 года.





Судьба дочерей





Ольга занимается преподаванием иностранных языков. Она помогала отцу отработать английское произношение для роли. Она замужем, растит дочь, которая появилась на свет после смерти знаменитого деда.





Татьяна тоже работает преподавателем иностранных языков. Она воспитывает сына. Женщина старается не общаться с прессой и не привлекать внимание к своей жизни. Известно, что сестры не общаются между собой.





Фото: кадр из фильма «Я буду ждать»