Выставка «Передвижники: правда жизни» откроется в Воронеже

14.09.2021
Экспозиция откроет свои двери 16 сентября и продлится до 5 декабря 2021 года. Выставка посвящается 150-летию Товарищества передвижных художественных выставок и проведению первой выставки.
Всего посетители увидят более 60 произведений из воронежского собрания и десяти из собрания Третьяковской галереи. В том числе их ждут работы русских живописцев Крамского, Дубовского, Ярошенко и других.
«Художники в своих картинах отражали насущные проблемы современности, жизнь русской деревни, историю России, родную природу, создали галерею портретов русских писателей, композиторов, общественных деятелей, своих коллег художников», — говорится на сайте музея.