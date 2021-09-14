Выставка «Передвижники: правда жизни» откроется в Воронеже

14.09.2021

Выставка «Передвижники: правда жизни» откроется в Воронеже

В Воронежском областном художественном музее имени Н.Н. Крамского откроется выставка «Передвижники: правда жизни», говорится в сообщении на сайте учреждения. 

Экспозиция откроет свои двери 16 сентября и продлится до 5 декабря 2021 года. Выставка посвящается 150-летию Товарищества передвижных художественных выставок и проведению первой выставки.

Всего посетители увидят более 60 произведений из воронежского собрания и десяти из собрания Третьяковской галереи. В том числе их ждут работы русских живописцев Крамского, Дубовского, Ярошенко и других. 

«Художники в своих картинах отражали насущные проблемы современности, жизнь русской деревни, историю России, родную природу, создали галерею портретов русских писателей, композиторов, общественных деятелей, своих коллег художников», — говорится на сайте музея. 

Фото: Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского