Художник-монументалист Иван Николаев умер в 80 лет

Ушел из жизни художник-монументалист, автор композиций на станциях Московского метрополитена «Боровицкая», «Отрадное» и «Достоевская» Иван Николаев, сообщается на сайте Третьяковской галереи.

«12 сентября на 81-м году жизни скончался художник Иван Валентинович Николаев. Его произведения видели миллионы людей. Ведь именно Николаев является автором тех самых запоминающихся композиций, которые украсили в позднесоветское и постсоветcкое время три станции Московского метрополитена», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что три недели назад в Третьяковской галерее на Крымском Валу состоялась презентация картин Ивана Николаева. Одна из них — «Свадьбы у Александровского сада» — в 1990 году завершала выставку «Москва: сокровища и традиции» в музеях Сиэтла и Вашингтона.

Отмечена и другая знаковая картина мастера — «Похоронный оркестр». Обе работы занимали одно из центральных мест на первой персональной выставке мастера, которая проходила в Третьяковской галерее в 2018 году.

Фото: пресс-служба Третьяковской галереи