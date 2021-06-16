Иван Краско раскрыл тайну смерти своего сына Андрея

16.06.2021
Андрей Иванович Краско скончался во время съемок фильма «Ликвидация» почти 15 лет назад. Официально причиной смерти была названа сердечная недостаточность.
В годовщину смерти сына Иван Краско поделился воспоминаниями об этом во время вручения премии «Петрополь». Актер заявил, что его сын не выдержал одиночества.
«Я понял, что мой сын ушел от сердечной недостаточности, от недостатка сердечности. Ему не хватало заботливой женской руки», – заявил Краско-отец.
Андрей Краско был женат дважды, при этом имел несколько незарегистрированных отношений, однако все время расставался с женщинами, которые любили его. При этом женщины, которых любил сам Андрей Краско, смотрели на отношения с ним лишь с корыстной точки зрения, считает Краско-отец.
Фото: кадр из х/ф «Частный заказ»