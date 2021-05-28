В Доме Пашкова отпраздновали Общероссийский день библиотек

Мероприятие состоялось 27 мая, передает пресс-служба Минкультуры России.

Региональных министров и сотрудников библиотечных учреждений со всей России поздравила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, вручив награды. Посмотреть трансляцию мероприятия собрались более 6 тысяч зрителей.

День библиотек начался видеопоздравлением министра культуры Ольги Любимовой. Она рассказала о главных аспектах развития библиотечного дела в стране, дав положительную оценку работе регионов по модернизации библиотек в рамках национального проекта «Культура».

«Сегодня в малых городах и селах библиотека стала пространством для творчества и интеллектуального развития. В рамках национального проекта «Культура» по всей стране активно проводится модернизация таких учреждений. В текущем году в регионах появится более 150 библиотек нового поколения. Самое главное для нас — это развитие инфраструктуры и обновление фондов. Долгожданным результатом становится позитивный отклик благодарных читателей со всей страны: от Камчатки до Калининграда», — отметила министр.