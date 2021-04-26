На Мамаевом кургане захоронили останки 37 солдат, павших в Сталинградской битве

Останки советских воинов были обнаружены поисковым отрядом «Разведка».

Прах солдат, погибших в Сталинградской битве в 1942–1943 годах, предали земле с соблюдением воинских почестей на мемориальном кладбище на западном склоне Мамаева кургана в Волгограде. Останки были найдены прошлой осенью на территории города в Кировском и Советском районах, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

На церемонии захоронения присутствовали замминистра культуры РФ Владимир Осинцев, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, ветераны Великой Отечественной войны из России, Франции и США, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский и поисковики, участвующие в раскопках.

Мероприятия по перезахоронению проходили в рамках российско-французского проекта «Сталинград-2021», целью которого является сохранение исторической памяти о солдатах Красной Армии.

Фото: сайт музея-заповедника «Сталинградская битва»