Гран-при фестиваля «Он.Она.Они» получили спектакли студии МХАТ и Свердловского театра драмы

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Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ), организовавшего смотр.

Фестиваль проходил в Екатеринбурге с 2 по 5 апреля, в нем приняли участие все театральные школы России. Кроме того, было получено 70 заявок от участников со всего мира.

Гран-при в номинации «Студенческие театры» взял спектакль «Машалава», поставленный по пьесе выпускницы ЕГТИ Марии Конторович в Школе-студии МХАТ. Гран-при в номинации «Профессиональные театры» взяла постановка «Человек на часах» режиссера Владимира Кравцева из Свердловского государственного академического театра драмы, рассказали в пресс-службе.

Главой конкурсного жюри был режиссер, лауреат Государственной премии РСФСР Анатолий Праудин. В оценке постановок принимали участие драматург и режиссер Николай Коляда, кандидат искусствоведения Наталья Щербакова, а также актер и режиссер Александр Дзюба.