В Петербурге открылось ежегодное совещание руководителей библиотек

В работе съезда представителей библиотечного сообщества приняла участие замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, сообщила пресс-служба ведомства.

Совещание открылось 11 ноября в Российской национальной библиотеке. В своем выступлении Ярилова отметила, что в условиях пандемии коронавируса федеральные и региональные библиотеки смогли адаптироваться к вызовам времени, быстро перестроили свою деятельность и расширили свое присутствие в онлайн-пространстве, продолжили реализацию новых проектов и привлекли еще больше читателей.

Замминистра рассказала о важных для всей отрасли решениях на федеральном уровне. В связи с пандемией Минкультуры совместно с федеральными библиотеками разработало рекомендации для региональных и муниципальных библиотек.

Ярилова рассказала, что в 2019 году на создание библиотек нового поколения было добавлено 160 млн рублей, благодаря чему в России появились 134 модельные библиотеки вместо запланированных 110. При этом в 2020 году финансирование увеличилось на 410 млн рублей, добавила она.