Гранитная фигурка тутового шелкопряда возрастом 6000 лет подтвердила китайскую легенду

Находка китайских археологов является древнейшей в своем роде, пишет агентство «Синьхуа».

Открытие было сделано учеными в провинции Шаньси на севере Китая. Артефакт описывается как небольшая гранитная фигура светло-коричневого цвета с вырезанными на ней линиями.

Фигурка была найдена во время археологических раскопок в уезде Сясянь. По сведениям местного бюро культуры и туризма, это самая древняя скульптура тутового шелкопряда, когда-либо найденная в Китае.

«Результаты исследования доказывают, что производство шелка существовало в округе Сясянь уже 6000 лет назад. Изысканные узоры на скульптуре отражают значение, которое в древности придавали шелкопрядам», — заявил Дуань Тяньцзин, профессор Университета Цзилинь.

Новая находка интересна тем, что была сделана в провинции Сясянь, которая претендует на роль родины технологии производства шелка. По легенде, именно Сясянь было местом, где легендарная жена Желтого императора Лэйцзу научила свой народ разводить тутовых шелкопрядов.