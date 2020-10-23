К столетию Адыгеи в республике снимут мультфильм по адыгским сказкам «Наказы отца»

Об этом рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в правительстве РФ, сообщает его пресс-служба.

На совещании в кабмине Кумпилов рассказал о том, как в республике ведется подготовка к юбилею, который будет праздноваться в 2022 году. Ранее на уровне правительства России прошел ряд заседаний оргкомитета празднования, в ходе которых был согласован обширный план праздничных мероприятий.

В настоящее время в республике идет подготовка к изданию культурно-исторических альбомов, каталогов и краеведческой литературы. Будет создан историко-документальный фильм «Становление», а также анимационный фильм по мотивам адыгских сказок «Наказы отца».

При этом памятник истории и культуры «Монумент Дружбы», посвященный 400-летию присоединения Адыгеи к России, уже отреставрирован.

В ходе встречи Кумпилов и Чернышенко также обсудили перспективы реализации ряда важных проектов по строительству и реконструкции объектов культуры, а также реализации госпрограмм и нацпроектов в этих областях.