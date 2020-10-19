Актер Таганрогского театра им. А. Чехова Александр Черенков умер в 65 лет

Некролог артисту опубликован на официальном сайте театра.

Любимого таганрожцами талантливого актера не стало в воскресенье, 18 октября, говорится в сообщении.

«С болью и горечью мы произносим эти страшные слова... Не стало замечательного артиста Таганрогского театра им. А.П.Чехова Александра Алексеевича Черенкова... Невозможно поверить, невозможно смириться с тем, что ушел из жизни талантливый артист, мастер, добрейший, светлый, особенный человек...» — говорится в тексте, опубликованном на официальной странице театра в «ВКонтакте».

Александр Черенков родился 3 января 1955 года. В 1976 году он окончил Воронежский государственный институт искусств.

Работал в Ростовском ТЮЗе, Барнаульском ТЮЗе и Омском ТЮЗе. С 1982 года работал в Таганроге.

Черенков исполнял роли в спектаклях «Вишневый сад», «Женитьба», «Человек в футляре», «Прощальная гастроль князя К.», «Спящая красавица», «Сон в летнюю ночь» и «Безымянная звезда», а также в кинофильме «Смотритель маяка».