«Решили идти ва-банк»: Миронов рассказал о премьерах Театра Наций

В новом сезоне зрителям покажут более 10 премьер, рассказал худрук на встрече с журналистами.





Среди новых постановок Театра Наций, в том числе, и спектакль Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин», а также «Левша» Максима Диденко и «Горбачев» Алвиса Херманиса. А первыми публика сможет оценить спектакли «Лекарь поневоле», «Разбитый кувшин» и «Страсти по Фоме».





Как признался Евгений Миронов, в новом сезоне творческий коллектив Театра Наций решил «идти ва-банк», запланировав к показу все спектакли, над которыми труппа работала до и во время пандемии. Наступающий сезон руководитель театра назвал насыщенным, а репертуар разноплановым.





При содействии Министерства культуры Театр Наций организует шесть выездных творческих лабораторий по современной драматургии. В этом сезоне артисты поедут в Крым, Удмуртию, Пермский край, Ростовскую область, Алтайский край и Подмосковье.





Также будет проведён ставший уже традиционным театр FEST: с 9 по 11 октября он пройдёт в Ноябрьске, а с с 20 по 23 ноября в Тобольске. Кроме того, театр отправился на гастроли: спектакли будут показаны не только в российских регионах, но и за рубежом — в Лондоне, Риге, Женеве, Тель-Авиве и других городах.



