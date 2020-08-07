В деревне Мелётово под Псковом реставрируют храм Успения Богородицы XV века

07.08.2020
Специалисты уже ликвидировали источники протечки в интерьерах храма. Также полностью заменена кровля четверика в той части храма, где находится монументальная живопись XV века.
Установлена новая стропильная система и обрешетка, покрытая покрашенным оцинкованным металлом, а купола обиты листами меди и увенчаны крестами, возвращенными после реставрации из Петербурга.
Кроме того, на храм устанавливается молниезащита, говорится в сообщении. Наружную кладку фасадов реставрировали путем докомпоновки, воссозданы утраты камня, оштукатурены стены и проведены противоаварийные работы.