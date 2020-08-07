В деревне Мелётово под Псковом реставрируют храм Успения Богородицы XV века

Очередным этапом работ укрепление фундамента, передает телеканал «Россия – Культура».

Специалисты уже ликвидировали источники протечки в интерьерах храма. Также полностью заменена кровля четверика в той части храма, где находится монументальная живопись XV века.

Установлена новая стропильная система и обрешетка, покрытая покрашенным оцинкованным металлом, а купола обиты листами меди и увенчаны крестами, возвращенными после реставрации из Петербурга.

Кроме того, на храм устанавливается молниезащита, говорится в сообщении. Наружную кладку фасадов реставрировали путем докомпоновки, воссозданы утраты камня, оштукатурены стены и проведены противоаварийные работы.