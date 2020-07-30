На улицах городов Новгородской области начался фестиваль муралов «Страницы истории»

Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве спорта и молодежной политики региона.

Всероссийский фестиваль уличного искусства собрал 17 художников. Мастера стрит-арта создадут на фасадах зданий трех городов области муралы по сюжетам из истории новгородской земли.

Фестиваль стартовал в Валдае вечером в минувшую среду. Художникам предстоит украсить фасады в Валдае, Боровичах и Великом Новгороде. Граффити-райтеры прошли конкурсный отбор, они представляют на фестивале Москву и Московскую область, Петербург, Великий Новгород, Волгоград, Иваново, Краснодар, Красноярск и Уфу, сообщили в ведомстве.

«Пo традиции на муралах будут картины, связанные с истoрией нoвгoрoдскoй земли. Худoжники пoка не раскрывают пoдрoбнoстей сюжетoв, кoтoрые планируют изoбразить», – рассказали в ведомстве.

Всероссийский фестиваль уличного искусства «Страницы истории» впервые прошел в Новгородской области в 2019году. В тот раз его участники создали девять муралов на фасадах зданий в Великом Новгороде, изобразив Ярослава Мудрого, купца Садко и другие былинные темы средневекового города.