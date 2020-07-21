Под Тулой нашли неизвестное поселение славян IV-V веков

О находке археологов сообщает «Первый тульский».

Открытие сделала Тульская археологическая экспедиция Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Неизвестное поселение славян обнаружили на правом берегу реки Апрань в Ясногорском районе.

Городище получило название по названию ближайшей деревни – Спицино. Местом для его создания древние жители края выбрали высокую площадку мыса, образованную руслом реки Апрань. С южной, юго-западной и восточной стороны городище отделено от реки широкой заболоченной поймой, с севера граничит с широколиственным лесом, с юга к ней прилегает открытое пространство, на котором и сегодня заметны следы оборонительных укреплений, валов и рвов.

Летом 2020 года на его территории начались исследования археологов. Ученые обнаружили артефакты IX-XI веков, в том числе серебряную подвеску, часть подковообразной бронзовой фибулы, железный псалий и железный черешковый наконечник стрелы.

Городище активно грабится черными копателями. Изучив места поврежденного культурного слоя, эксперты нашли там 23 находки, незамеченные любителями. Губернатор Тульской области своим приказом от 20 июля 2020 года присвоил городищу статус охраняемого объекта кульурного (археологического) наследия.