Пионер советских подводных съемок кинооператор Игорь Черных умер в 88 лет

Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«Тяжело и горько прощаться с нашим товарищем. Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек», — говорится в сообщении.

Черных был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он был одним из первых советских операторов, освоивших съемки под водой, говорится в сообщении.

Игорь Черных родился 12 июня 1932 года. По окончании в 1955 году операторского факультета ВГИКа (мастерская А. В. Гальперина) начал работу оператором на киностудии «Мосфильм».

Черных снял более 20 фильмов. Самую большую известность ему принесла работа в комедии «Бриллиантовая рука». В то же время он снимал и такие фильмы, как «Битва за Москву», «Емельян Пугачев», «Великий полководец Георгий Жуков» и другие.