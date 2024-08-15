«Сердцем хранимые наши любимые»: к юбилею ВИА «Песняры»

Денис БОЧАРОВ

В первый день осени исполнится 55 лет лучшему советскому вокально-инструментальному ансамблю «Песняры». На протяжении ряда лет (с 2013-го по 2023-й) «Культура» общалась с главными участниками знаменитого коллектива. Мы предлагаем вспомнить самые интересные отрывки из этих бесед.

Ансамбль «Песняры» основан в конце 1960-х Владимиром Мулявиным. В сформировавшемся в последующие годы «золотом составе» (Владимир Мулявин, Владислав Мисевич, Леонид Борткевич, Анатолий Кашепаров, Валерий Дайнеко, Леонид Тышко, Александр Демешко) просуществовал, завоевав всесоюзные любовь и признание, чуть более двадцати лет. К моменту распада СССР в коллективе остались только Владимир Мулявин и Владислав Мисевич. После этого фирменный «товарный знак» растаскали по частям: проектов со схожим названием, исполняющих песни мулявинского детища, было (и продолжает существовать) немало: Белорусский государственный ансамбль (БГА) «Песняры», «Белорусские песняры», «Песняры» под управлением Игоря Свечкина, «Лявоны-песняры» и так далее. Сам отец-основатель ВИА Владимир Мулявин умер в 2003 году. Нынешний БГА «Песняры» под руководством Романа Козырева, находящийся под управлением министерства культуры Белоруссии и считающийся официальным правопреемником ВИА «Песняры», состоит из молодых музыкантов, в «старых» «Песнярах» не участвовавших.

Об истории возникновения ансамбля

Владислав Мисевич, флейтист, кларнетист, саксофонист ВИА «Песняры» (1969 — 1992), один из основателей ВИА «Белорусские песняры» (1998 — 2021):

«В 1964 году меня призвали в армию, там я с Володей Мулявиным и познакомился. С тех пор мы постоянно играли вместе — в военных частях, на танцах. Он был призван из филармонии, и когда после службы туда вернулся, то поспособствовал тому, чтобы в коллектив взяли меня. Официальная дата образования «Песняров» — 1969 год. Примерно в это время коллектив укомплектовался Леонидом Борткевичем, Анатолием Кашепаровым, Валерием Дайнеко».

Леонид Борткевич, солист ВИА «Песняры» (1970 — 1980, 1999 — 2003):

«Первого сентября 1969 года художественный совет минской филармонии постановил: возглавляемая Владимиром Мулявиным группа «Лявоны» имеет право официально называться вокально-инструментальным ансамблем. Хотя на самом деле реально «Песняры» начали функционировать как единый коллектив с 1970 года. Тогда в Москве проводился конкурс артистов эстрады, по итогам которого группа стала лауреатом, заняв первое место.

Кстати, о «Лявонах». Когда ехали на фестиваль, задумались: ну что это за название такое? Какое-то кривоватое, незвучное. Стали думать. И бас-гитарист Леня Тышко предложил название «Песняры»: в белорусской народной традиции песняр — поэт, бродячий музыкант. Да и на русское восприятие это слово хорошо ложится, сразу возникает ассоциация с песней. Поэтому название всем понравилось».

Анатолий Кашепаров, солист ВИА «Песняры» (1971 — 1989):

«Для меня история «Песняров» началась с приходом в группу в 1971 году. Хотя конечно же, я хорошо знал о ней, очень ею гордился, она казалась какой-то недосягаемой. И когда меня Мулявин пригласил на прослушивание, накануне всю ночь не спал: волновался, боялся, что не справлюсь — и не пошел. И уже спустя три месяца Владимир Георгиевич встретил меня у кинотеатра со словами: «Ну что же ты тогда не пришел? Давай завтра к десяти утра». На этот раз я уже не стал искушать судьбу. И с тех пор все понеслось, закрутилось...»

Валерий Дайнеко, солист ВИА «Песняры» (1977 — 1992):

«Мы познакомились с Мулявиным еще задолго до того, как я стал участником ВИА «Песняры», я тогда еще работал в «Червоной руте», с Софией Ротару. Володя позвал меня в свой коллектив вместе с Борткевичем, еще в начале 1970-х. Но на тот момент я хотел идти своей дорогой, делать собственное дело.

Но однажды, придя на концерт «Песняров», я понял, что кое-что потерял и многое упустил. С одной стороны. С другой — многое приобрел, поскольку до того момента старался расти в профессиональном смысле. И поэтому, когда в конце семидесятых Мулявин сделал мне повторное предложение, отказаться от него я уже не смог. И не прогадал. Потому что Володя возложил на меня крайне важную, почетную, но при этом весьма ответственную миссию — быть руководителем всей вокальной группы».

О Владимире Мулявине

Владислав Мисевич:

«Для меня это кумир. И та разница в возрасте — а Мулявин старше меня на три года, — казалась мне куда более значительной. Ведь к тому моменту Володя уже давно находился в профессии, был очень талантлив и работоспособен, что, наверное, неудивительно: в противном случае создать такой ансамбль, как «Песняры», не представлялось бы возможным.

Мулявин был выдающимся музыкантом и человеком. Долгие годы я пребывал в блаженстве, осознавая, как же мне повезло в жизни, что судьба свела меня с ним. Но, к сожалению, я не предвидел, какая с Володей случится беда. Он ведь до поры до времени не злоупотреблял, более того — гонял нас за возникавшие порой «нарушения режима». А я даже по его просьбе в течение некоторого времени отвечал за дисциплину в коллективе. Но это отдельная история...

Из-за отсутствия того самого великого Мулявина, выступления всех последующих коллективов, в названии которых присутствовало слово «песняры», утратили огромный процент привлекательности. Его характерный, неповторимый голос был исполнен такого неподдельного драматизма, которого мне очень не хватает. Недостает володиной феноменальной музыкальности, чувства формы: он всегда знал, как и что надо сделать, и почти никогда не ошибался. Был очень требователен, но при этом, в первую очередь, безжалостен к самому себе. Ведь есть авторитарность ради авторитарности, а бывает — ради дела. После замечаний Мулявина ты начинал смотреть на собственную профессию более квалифицированным взглядом. И все, кому посчастливилось работать с ним, по сей день благодарны ему за это».

Леонид Борткевич:

«Уникальность и величие Володи даже не в том, что он сумел объединить национальный фольклор с элементами рока, а в том, что заставил весь Советский Союз — а во многих случаях, и за пределами оного, — слушать белорусскую народную музыку и внимать ей. Сложилась парадоксальная картина: русский фолк ни в чем не уступает белорусскому, но так получилось, что у Беларуси был русский Мулявин, а в России беларуса Мулявина не оказалось. Он, с позволения сказать, был один на все славянские народы. И вообще, скажу откровенно: если б меня попросили назвать имя человека, который мог бы на нашей эстраде считаться гением, вы понимаете, о ком единственном я бы высказался в подобном ключе.

Это человек, который, если можно так выразиться, сделал всю мою судьбу. Первый раз — в 1970-м, когда он пригласил меня в свой коллектив. До этого я был солистом группы «Золотые яблоки». А второй — десятью годами позднее. Тогда я поступил в ГИТИС, и Володя сказал: «Выбирай — либо ГИТИС, либо «Песняры». Ибо совмещать учебу с гастрольной деятельностью крайне проблематично. Но доучиться мне хотелось, поэтому вынужден был из ансамбля уйти. А вскоре уехал в Америку. И тут произошел третий эпизод, связанный с Мулявиным, как с человеком, переломавшим мою судьбу. Он приехал ко мне в Америку и сказал: «Что ты тут делаешь? Возвращайся обратно». Убедил. Я все в Штатах оставил и вернулся...

Мулявин пел очень аккуратно, даже когда делал собственную аранжировку известных произведений, всегда трепетно и уважительно относился к первоисточнику. Не то что сейчас: как говорил классик, «дерут, а толку нет». Постоянно выдают ремиксы старых вещей, а на выходе получается полное фуфло. Володя все делал предельно музыкально, у него был тончайший вкус. Не хочу произносить высокопарных фраз и делать пафосные обобщения, но от истины не уйти: Мулявин был один на миллион».

Анатолий Кашепаров:

«Я с безмерным восхищением отношусь к Володе, он написал огромное количество музыки. Другое дело: она такова, что в ней даже маститый музыкальный зубр не всегда разберется. Не говоря уже об обычном слушателе. Для восприятия тех вещей Мулявина, которые люди до сих пор, по ряду причин, не слышали, требуется особая подготовка. Впрочем, когда мы на крупных площадках исполняли его, довольно сложные для понимания, «Песню о доле» или «Гусляра», ни один человек никогда не покинул зал, словно демонстрируя: я такую музыку не люблю. Ничего подобного не было.

Но Мулявин всегда понимал толк и в гениальной простоте — иначе в репертуаре «Песняров» не было бы «Наших любимых», «За полчаса до весны», «Березового сока», «Вологды». Однако иногда она, эта самая простота, Володю душила. Ему хотелось максимального самовыражения — к сожалению, не успел. Публика сделала из него, да и из всех нас, идолов, от которых требовалось исполнение известных всем хитов. Так что как композитор, Мулявин в полной мере, увы, не раскрылся...

Каждому времени нужен свой герой. Но, герой — это только одна сторона медали. Ибо, помимо всех его бесспорных музыкальных талантов, для нас Мулявин всегда был прежде всего нормальный мужик. Общительный, но при этом немногословный, доброжелательный, с потрясающим чувством юмора. Он полностью соответствовал роли лидера, и никто не собирался ее оспаривать. Владимир Георгиевич был ведущим, а мы ведомыми, но он никогда этого не демонстрировал и не подчеркивал».

Валерий Дайнеко:

«Обобщить можно предельно просто: Владимир Мулявин был человеком с характером. Конечно, я имею в виду его отношение к музыке, поскольку о его «излишествах» вне сцены сказано, написано и переврано многое. Но как артист и организатор он был неподражаем. Если что задумал — сделает обязательно.

Он сотворил главное: будучи сам не белорусом, возвеличил белорусскую культуру. За что ему по сей день низкий поклон от моих соотечественников. Песни, которые он записал и исполнял с нами, стали говорить.

Конечно, все это произошло не без помощи ребят, музыкантов, которых Володя приглашал в свой коллектив. На талантливых людей у Мулявина был безупречный «нюх», если так можно выразиться. Ну а как иначе: в противном случае ВИА «Песняры», который мы с вами знаем и любим, попросту не получился бы».

О популярности «Песняров»

Владислав Мисевич:

«Об этом я могу лишь догадываться... Ведь крайне сложно анализировать ситуацию изнутри — недостатки в этом случае заметить проще, чем достоинства. Чем дольше ты работаешь, тем больше видишь ошибки, а не достижения. Единственное, что бесспорно: легшие в основу самой творческой сути «Песняров» достоинства Мулявина, как личности, вокалиста и композитора, всегда выступали в роли краеугольного камня музыки ансамбля. Мы по-другому работать не могли: если петь, то чисто и слаженно, если играть, то профессионально. И, самое главное, в исполнении музыки должны присутствовать не просто ноты — важно понимание того, что ты делаешь».

Леонид Борткевич:

«Возможно, это и прозвучит немного нескромно, но мне хочется, чтобы «Песняры» жили вечно... Когда мы ездили по стране в одной обойме с другими популярными коллективами, своего лидерства и какой-то исключительности не осознавали. Но однажды руководитель ВИА «Ариэль» Валера Ярушин подарил мне книгу, в которой написано, что в негласной табели о рангах — никаких хит-парадов тогда ведь не было — мы постоянно занимали верхние строчки.

Другое дело, что в те годы у нас просто не было времени оглянуться назад и посмотреть на себя со стороны. А ведь нас часто приглашали на различные пафосные мероприятия, проводившиеся на правительственном уровне. Некоторые нас даже называли «придворным коллективом». Но мы никогда не кичились собственным успехом».

Анатолий Кашепаров:

«Надо огромное спасибо сказать России. Поскольку, по моим наблюдениям, в одной лишь Москве, на данный момент чуть ли не превышающей по количеству населения всю Белоруссию, «Песняров» знают и любят едва ли не больше, чем мои земляки. Россияне помнят все наши песни от и до.

Народная любовь законам логики неподвластна. Взять ту же «Вологду»: хоть она и стала моей «визитной карточкой», сам я к ней какое-то время относился довольно скептически — ну песня и песня. Так ведь нет же: публика подпевает с искренним воодушевлением, ждет эту вещь. Как же я могу игнорировать глас народа? Невольно осознаешь, что сделал в этой жизни нечто такое, что согревает людей, наполняет их радостью, освежает воспоминания. А если есть в вашей жизни такая песня, с которой связаны определенные эмоции и переживания, — это уже немало.

Если же говорить о музыкально-исполнительском искусстве, то людям всегда во все времена, — невзирая на новомодные течения, хип-хопы, пост-модернизмы и прочую муру, — важны красивая мелодия, хорошая гармония плюс правильный грамотный текст. Ну а если это еще и исполняют приятные, симпатичные люди, то и вообще не о чем говорить. Правила «доходчивости» популярного искусства до масс не меняются столетиями».

Валерий Дайнеко:

«Для того, чтобы слушать определенную музыку, необходимо в соответствующей культурной среде расти и развиваться. Поэтому что бы мы ни делали с несчастным рэпом, он всегда будет выглядеть немного смешным. А нашей публике важны мелодии, душевные интонации. Поэтому и нужны «Песняры» будут, по большому счету, только здесь.

И язык здесь совершенно ни при чем. Пой ты хоть на русском, хоть на белорусском, хоть на узбекском, казахском, таджикском или каком бы то ни было еще языке — важно, чтобы твоя песня дотрагивалась до людей, находила в их душах и сердцах отклик и понимание».

Фотографии: Владимир Межевич /ТАСС, 30.07.1977. На анонсе - Владимир Савостьянов / ТАСС; май 1980 года.