Новые «лиловые»: Deep Purple выпускают очередной студийный альбом

Денис БОЧАРОВ

На середину лета запланирован релиз нового альбома одной из самых любимых на постсоветском пространстве рок-коллективов — Deep Purple. Чего от него ждать — рассуждает «Культура».

Когда рок-музыка только делала свои первые шаги, мало кто воспринимал ее как долгоиграющую историю. В 1960-х (именно тогда рок-культура расцвела буйными красками и заставила всех с ней считаться) любой артист, добившийся успеха, полагал, что исполнение такой музыки — кратковременное увлечение, которое продлится хорошо если лет пять.

Но время шло и рок-н-ролл незаметно стал профессией, такой же, как все остальные. Сегодня группы, отметившие полувековой юбилей, и при этом не собирающиеся зачехлять гитары, — не редкость. К их числу относятся и Deep Purple.

Они тоже начинали в шестидесятых (а в прошлом году отпраздновали 55-летие), и, несмотря на то, что их творческий путь отличался турбулентностью, за исключением отрезка с 1975 по 1984 год, забыть о себе не давали.

«Пурпурный квинтет» (в ансамбле, несмотря на частые смены состава, всегда было пять участников) принято относить к отцам-основателям тяжелого рока. Однако поначалу они исполняли совсем другую музыку. В конце 1960-х мощные обороты стало набирать направление, называемое по-разному: арт-рок, симфо-рок, прогрессив... Его отличало сочетание традиционного рока и элементов классической музыки.

Первые три пластинки группы были выдержаны в этом ключе. Симпатичные и довольно амбициозные по звучанию и композиционному построению, диски эти не принесли «темно-лиловым» ни серьезных чартовых успехов, ни финансового благополучия. Причины, решили музыканты, — в недостаточно напористом, «тяжелом» саунде, а также в отсутствии мощного вокала. И коллектив впервые решил поменять состав.

Этот шаг стал судьбоносным в истории Deep Purple: с приходом в группу вокалиста Иэна Гиллана и бас-гитариста Роджера Гловера (сменивших соответственно Рода Эванса и Ника Симпера) жизнь ее поменялось кардинально. Проект обрел фирменное звучание, благодаря которому Deep Purple, наряду с Led Zeppelin и Black Sabbath, принято считать родоначальниками хард-рока, пластинки заняли место на верхних строчках хит-парадов, а песни, записанные в первой половине 1970-х, стали классикой популярной музыки.

В статусе рок-небожителей DP, время от времени тасуя состав, просуществовали до 1975 года, пока не стало очевидным, что машина по производству хитов забуксовала. И тогда коллектив прервал свое существование на целых девять лет. Однако старые привязанности, помноженные на желание вновь как следует заработать, оказались сильнее разногласий, и с середины восьмидесятых славный бренд в том или ином виде (в группе время от времени менялись музыканты, в основном это касалось гитаристов и клавишников) существует по сей день.

Существует успешно —музыканты ездят в аншлаговые турне и выпускают новые альбомы, которые раскупаются.

Поэтому участники группы слегка недоумевают, когда публика с удивлением воспринимает новость об их очередном альбоме. Дескать, а чего вы ожидали? Чем мы, по-вашему, должны еще заниматься?

В интервью, данном «Культуре» еще в 2013 году, барабанщик Иэн Пейс — к слову, единственный бессменный член группы — отмечал: «Мы просто делаем свою работу, а какое место тому или иному диску будет отведено в истории, решит публика. Мы ведь счастливчики: благодаря музыке, получаем шанс пять-шесть дней в неделю возвращаться в детство и становиться беззаботными юнцами. Мало у кого есть подобная привилегия».

Пейсу вторит бас-гитарист DP Роджер Гловер. В беседе с «Культурой», состоявшейся в 2017 году, музыкант подчеркивал: «В случае с Deep Purple выход свежих студийных релизов является неотъемлемой частью существования группы. Во-первых, потому, что новые фонограммы для нас самих есть некая отчетная зарубка во времени. Благодаря им мы можем оценить работу, проделанную за определенный период. И, во-вторых, что, пожалуй, поважнее будет: фактор фэнов. Наши верные поклонники не поймут, если мы перестанем баловать их новыми пластинками. А модно это или нет, взорвет чарты продаж или пройдет мимо массового потребителя — нас, по большому счету, не волнует»...

Новая пластинка, получившая странноватое, и даже неуклюжее название «=1» станет двадцать третьей студийной работой в дискографии коллектива, берущей отсчет с 1968 года, когда свет увидел дебютный альбом группы — Shades Of Deep Purple.

Стоит ли, затаив дыхание, ожидать от диска каких-либо особых откровений? Подавляющее большинство поклонников ансамбля снисходительно, со знанием дела ответит на данный вопрос отрицательно. И основания для подобного скепсиса есть. Группа поставляет свежую студийную продукцию с завидной регулярностью, но ни одной сногсшибательной «нетленки», сопоставимой с тем, что делал Deep Purple в первой половине 1970-х, музыканты создать пока не могут.

Тем не менее, первый «сигнальный» трек с альбома, композиция Portable Door, не так давно выложенная в Сеть, производит благоприятное впечатление. Это крепкий, мастерски сработанный рок-боевичок, со всеми фирменными «фишками» Deep Purple: уверенный вокал Иэна Гиллана, упругий, напористый бас Гловера, безукоризненная работа барабанщика Пейса, умная перекличка клавишных Дона Эйри и гитары Саймона Макбрайда.

Кстати, о Саймоне. Для него эта запись станет первой в составе Deep Purple. Пару лет назад Стив Морс, проработавший в группе гитаристом без малого тридцать лет, принял решение покинуть коллектив, чтобы ухаживать за своей женой, которая борется с онкологическим заболеванием. Появление Макбрайда ознаменовал собой уже одиннадцатый (!) состав в истории проекта. Вливание молодой свежей крови (каждому из остальных участников ансамбля новый рекрут-гитарист годится в сыновья) в такую крепкую команду — интрига и солидный аванс для скептически настроенного слушателя...

Выпуск нового альбома грандов хард-рока ценен и еще по одной причине. Ведь последний на сегодняшний день «студийник» DP (вышедший в 2021 году диск Turning to Crime) являлся лишь сборником кавер-версий. Думается, ни поклонники группы, ни сами музыканты не простили бы себе, если бы их официальная дискография завершалась выпуском перепевок хитов других исполнителей. Хотя опять же: почему именно «завершать»? Поживем — увидим.

Фотография - Juan Carlos Caval/EPA/ТАСС.