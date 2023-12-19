Валерий Кучеренко, автор книги «Рок-н-ролльные байки»: «К мыслям некоторых представителей шоу-бизнеса полезно прислушаться»

Денис БОЧАРОВ

Издательство Rock-Express.ru выпустило книгу «Рок-н-ролльные байки», где представлены истории, рассказанные известными представителями отечественного и зарубежного шоу-бизнеса российскому журналисту и фотографу Валерию Кучеренко. «Культура» побеседовала с автором любопытного издания.

— С чего началось ваше увлечение рок-журналистикой?

— Все началось с одного события, которое произошло в конце 1970-х, когда я был школьником старших классов. Так получилось, что я впервые в жизни увидел и услышал, благодаря старшим товарищам, настоящую фирменную пластинку, коей оказался альбом Animals группы Pink Floyd. Слушая ее, я первый раз в жизни испытал культурный шок, это были звуки из другой галактики, и они потрясли меня до глубины души. Только представьте себе состояние советского школьника, который ничего подобного раньше не слышал! Неизгладимое впечатление на меня произвела и обложка, на которой была изображена свинья, летящая в небе на фоне каких-то труб.

В дальнейшем я переслушал и более ранние альбомы Pink Floyd, став преданным поклонником этой группы, а также открыл для себя Deep Purple, Slade, Nazareth, Uriah Heep и других. Моим главным устройством в жизни стал магнитофон, а я с энтузиазмом влился в сообщество рок-меломанов. Окончив школу, а потом и институт, я начал карьеру врача, которая продлилась тринадцать лет.

В девяностые в страну хлынул огромный поток музыки и кино, и в какой-то момент, ближе к концу десятилетия, у меня возникло желание поделиться накопленными знаниями о прослушанном материале и своих ощущениях, поэтому я начал предлагать различным изданиям свои пока еще весьма сырые опусы. Меня начали потихонечку печатать.

После долгих раздумий я решил оставить карьеру врача и начать журналистскую деятельность, толком не понимая, как буду зарабатывать на жизнь, но это меня не остановило. Сначала издавал свою газету, в которой выполнял функции и главреда, и фотографа, и рецензента, и интервьюера, и распространителя, а где-то к середине «нулевых» моя деятельность была замечена журналистским сообществом.

— Название книги «Рок-н-ролльные байки» интригует. Однако не все представленные в издании истории можно назвать байками (если иметь в виду поучительный или юмористический рассказ) и не каждый сюжет имеет прямое отношение к рок-н-роллу. Каков, в связи с этим, основной посыл книги?

— Название здесь — не самое главное. Главная цель, которую я перед собой ставил, — это попытаться показать некий срез современной музыкальной культуры последних десятилетий, причем сделать это не только на примере рок-музыкантов.

Ведь в книге представлены и поп-исполнители, и киноактеры, и кинопродюсеры, и некоторые другие персоны, имеющие к музыке отдаленное отношение, но разбирающиеся в ней порой глубже, чем огромное количество современных блогеров, мнящих себя «экспертами». Особо ценно, на мой взгляд, то, что на страницах «Рок-н-ролльных баек» приводится немало мудрых мыслей, озвученных представителями шоу-бизнеса, к которым нелишне прислушаться.

— Сборник рассказов от первого лица, выпущенный под одной обложкой — шаг своевременный в ситуации, когда специализированных печатных изданий, посвященных популярной музыке, почти не осталось. Осознавали ли вы своеобразие момента?

— Нет, я об этом не особо задумывался. Готовя эту книгу, я прежде всего стремился завершить определенный период в своей журналистской жизни и, таким образом, подвести итоги многолетнему сбору данных историй. Закрыв этот вопрос, я теперь готов двигаться дальше и сосредоточиться на других проектах.

Допускаю, что эклектичность подхода в выборе персоналий кому-то бросится в глаза, а кого-то и слегка обескуражит. Непривычно читать под одной обложкой материалы про хеви-метал-вокалиста Удо Диркшнайдера и кинорежиссера Роберта Земекиса, откровения диско-дивы Си Си Кетч и модельера Вячеслава Зайцева. Но я руководствовался одним принципом — моим личным интересом к фигуранту. Ну и, конечно же, предоставляя тому или иному персонажу «трибуну», я должен был обладать предварительными знаниями о нем — с тем, чтобы рассказанная человеком история была действительно интересна читателю.

— Полагаю, за некоторыми «спикерами» приходилось, что называется, «поохотиться»?

— Как ни странно, с особыми проблемами подобного рода мне сталкиваться не приходилось. Возникали другие сложности: некоторые артисты проявляли традиционное русское гостеприимство, что выражалось в обильном принятии горячительных напитков и влекло за собой не самое адекватное состояние интервьюируемых (Улыбается).

— В книге вы выступили автором не только текста, но и фотографий, что, несомненно, заслуживает отдельного внимания и уважения. Неужели каждый из фигурантов повествования был согласен на фотосессию?

— Специальные фотосессии устраивались крайне редко, в основном приходилось импровизировать: фотографировать в процессе интервью, в гримерках, на послеконцертных вечеринках, в номерах гостиниц и так далее.

Главная проблема подобных съемок — не очень хорошее освещение. Но при наличии хорошей камеры и оптики, а также исходя из опыта «полевой работы», накопленного мной за долгие годы, этот вопрос, за редкими исключениями, можно было решить.

— С кем из музыкального мира вы хотели бы пообщаться, но не смогли или не успели?

— Самым уважаемым мной музыкантом является Фрэнк Заппа, о творчестве которого я, кстати, десять лет назад, в 2013-м году написал книгу. К сожалению, этот великий артист покинул наш мир, когда я еще не занимался музыкальной журналистикой. И это, пожалуй, единственный человек, к бесконечной мудрости которого я бы причастился, если бы у меня была такая возможность.

— Вы давно увлекаетесь историями о создании обложек к пластинкам. Предположу, что вы планируете написать об этом книгу?

—Я собираю информацию по данному вопросу более двадцати лет, и в моем архиве накопилось более тысячи историй, касающихся создания той или иной обложки. Систематизировав накопленный материал, хочу запустить многотомный проект, который пока носит условное название Rock Art. Раскрывать детали пока не стану, скажу лишь, что работа над первым томом идет полным ходом, ведутся консультации с издателем.

К счастью, «артворки» — это пока еще не перевернутая страница музыкальной истории, более того, вполне себе жизнеспособная. На это указывает, прежде всего, огромный интерес к такому физическому носителю, как виниловая пластинка. Именно на конверте винила, а не постепенно уходящего в небытие CD, в полной мере можно оценить крутость оформления музыкального продукта. И, судя по ежегодному росту продаж грампластинок во всем мире, большая часть которых составляет переиздание классики рока, джаза, поп-музыки и прочих современных жанров, для неравнодушного меломана интерес представляет не только сама фонограмма, но и то, во что она упакована.

Фотографии: Анатолий Ломохов / Photoxpress.