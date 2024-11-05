Российский фонд культуры поздравил газету «Культура» с 95-летним юбилеем

Первый номер газеты, называвшейся тогда «Рабочий и искусство», вышел 6 ноября 1929 года.

Коллективу газеты «Культура».

От лица Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» сердечно поздравляю вас с 95-летием со дня выхода в свет первого выпуска газеты.

За 95 лет «Культура» прошла большой путь. Она развивалась и менялась вместе со страной, смогла найти свой стиль и стала по-настоящему уникальным отечественным изданием в области культуры и искусства.

Оставаться востребованным и интересным для своих подписчиков на протяжении почти века — непростой труд. Всё это стало возможным благодаря слаженной работе и высокому профессионализму коллектива газеты — журналистов, редакторов, репортёров, фотокорреспондентов. Именно люди, их энергия и твёрдая жизненная позиция делают газету такой, какой её любят и читают в России и за её пределами.

Будучи одним из старейших изданий страны, газета «Культура» не стоит на месте. Она идёт в ногу со временем, динамично развивается, осваивает новые темы, жанры и форматы. Неизменным остаётся одно — качество текстов и достоверность изложенных фактов.

Желаю коллективу газеты «Культура» и дальше сохранять лучшие традиции отечественной журналистики! Здоровья, благополучия, творческих успехов и дальнейшего расширения читательской аудитории!

С уважением, генеральный директор ООГО «Российский фонд культуры» Е. Ю. Головнина.