Министр культуры Башкортостана Амина Шафикова: «Культура объединяет!»

Юрий ТАТАРЕНКО, Уфа

Материал опубликован в №3 печатной версии газеты «Культура» от 28 марта 2024 года.

Министр рассказала «Культуре» о подготовке к празднованию 450-летия Уфы, итогах «Фольклориады» и об открытии Дома-музея Шаляпина.

Встретиться и поговорить с Аминой Шафиковой удалось далеко не сразу: совещания, переговоры, командировки... А еще оказалось, что Амина Ивниевна — действующая пианистка — готовит сольный концерт к своему юбилею. Главной темой беседы стало масштабное празднование грядущего 450-летия Уфы.

— Каковы особенности культурной политики в регионе в год 450-летия Уфы?

— Юбилей столицы республики — важное событие. Готовились к нему не один год. Работаем со знаковыми объектами, требующими серьезных капиталовложений. Главный подарок к 450-летию Уфы — отремонтированный Башкирский государственный театр кукол. Восемьдесят процентов средств было выделено из республиканского бюджета, остальное — из федерального. Да, для детей строятся учреждения образования, здравоохранения, спортивные сооружения, но и театр им очень-очень нужен. На кукольные спектакли ходят самые юные зрители — то есть зачастую именно театр кукол становится первым театром в их жизни. Дети получают первые сильные впечатления, попадая в сказку. Начинают любить искусство, вдохновляются, задумываются о важных вещах — встречаясь со знакомыми героями книг. По сути, поход ребенка в кукольный театр — это первый шаг к духовно-нравственному воспитанию гражданина. В конце концов, это шанс стать большим любителем театра, что тоже немало.

К сожалению, мы не успели сдать к юбилею отреставрированное здание цирка. Но дело сдвинулось с мертвой точки. Благодаря старанию властей и прежде всего лично главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова проект реставрации цирка включен в адресную федеральную программу. Начать реконструкцию предстоит в 2026 году. Но приложим все усилия, чтобы сдвинуть сроки на год вперед. Финансирование объекта — федеральное, поскольку уфимский цирк — филиал Росгосцирка.

Начинаем проектирование реконструкции здания Башкирской государственной филармонии, а также капитальный ремонт Уфимского училища искусств, где также есть концертные залы, требующие соответствия современным техническим стандартам.

Конечно же, будет много других, собственно творческих подарков для жителей и гостей столицы. Празднование юбилея Уфы предварительно намечено на конец августа. Покажем большую историческую сагу о том, как зарождалась жизнь на месте, где сейчас находится Уфа. Действие пройдет на «Уфа-арене», будет вестись прямая трансляция — в том числе на экраны, установленные в летнем амфитеатре «Конгресс-холла». Имена всех участников этого супершоу пока держу в тайне. Могу лишь твердо пообещать, что выступят наши прославленные певцы, Ильдар и Аскар Абдразаковы, а также группа Pizza, как известно, тоже имеющая башкирские корни.

Театралов ждет целая россыпь подарков. В марте в Уфу приедет МХТ имени Чехова с двумя спектаклями. Мы увидим на сцене Башкирского государственного академического театра драмы имени Гафури любимцев публики — Константина Хабенского, Михаила Пореченкова, Авангарда Леонтьева, Игоря Верника, Ирину Пегову, Аню Чиповскую, Николая Чиндяйкина, Станислава Дужникова и других звезд. В апреле приезжает Александринка, в июне — Большой театр. А осенью в отремонтированном здании БГТК, о котором мы говорили в начале, выступит знаменитый Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Владимировича Образцова.

В мае у нас пройдет фестиваль национальных театров России «Туганлык» — с участием ряда зарубежных коллективов. Башкирские театры тоже покажут свои спектакли, это обязательно. В июне в Уфе состоится Фестиваль театров малых городов России, с этой идеей к нам обратился художественный руководитель фестиваля и столичного Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов. Ну, и конечно же, проведем ставшие традиционными крупные форумы, в их числе — книжная ярмарка «Китап-байрам», фестивали «Свет воды», «Сердце Евразии», конкурс «Время героев», фест классической музыки «Романтика осени», фестиваль игрушек «Айда играть» и другие.

— Кто из писателей приедет на «Китап-байрам» в этом году?

— В рамках книжной ярмарки планируется провести выездной пленум Союза писателей России. Глава СПР Николай Федорович Иванов пообещал привезти в Уфу три десятка известных литераторов со всей страны. Список участников пленума в проработке — но, уверена, все майские творческие встречи с писателями пройдут очень интересно. Возможно, даже удастся показать в Уфе спектакль «Неотправленные письма», не так давно поставленный по одноименному роману в Театре имени Моссовета. Этот спектакль — на тему СВО, что сегодня очень актуально.

— Концерты в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны» в 2024 году можно считать музыкальным подарком к юбилею города?

— Безусловно. В феврале в Уфе выступили замечательные солисты Московской филармонии скрипач Сергей Поспелов и пианистка Анна Цыбулева — совместно с Государственным академическим симфоническим оркестром под руководством Дмитрия Крюкова. Это результат активного взаимодействия директора ГАСО РБ Артура Назиуллина с руководством Московской филармонии.

— На тему пианизма еще один вопрос. Пожалуй, Дениса Мацуева уже можно считать другом уфимского симфонического оркестра — только в прошлом году было несколько совместных выступлений в разных городах. А что задумано на этот год?

— В мае в Уфе вновь пройдет Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева. Действительно, нас связывает большая дружба. Отмечу, что с приходом Артура Назиуллина на должность гендиректора и дирижера Дмитрия Крюкова оркестр очень сильно вырос в профессиональном плане. Наши музыканты играют на достойном уровне и готовы выступать с лучшими солистами России и мира — на лучших концертных площадках. Приятно, что Денис Мацуев неоднократно отмечал высокий профессионализм нашего оркестра и приглашал участвовать в музыкальных фестивалях в разных регионах. Так, к примеру, 101-й сезон Московской государственной филармонии Денис Мацуев открывал именно с нашим оркестром — согласитесь, это говорит о многом.

— Как будет организовано культурное сотрудничество между Беларусью и Башкортостаном?

— В 2023 году балетная труппа Башкирского государственного театра оперы и балета выезжала в Минск в рамках обменных гастролей. В этом году планируем обменяться с белорусами драматическими спектаклями. Государственный академический Русский драматический театр РБ уже готовится к поездке. Отдельно приглашаем белорусских и казахстанских писателей и издателей снова принять участие в нашей книжной ярмарке.

— Что войдет в программу проекта «Дни башкирской литературы в Казахстане»? Решение о сотрудничестве в сфере культуры было озвучено главой РБ Радием Хабировым с писателями в конце января.

— Разработкой этой программы занимается руководитель Союза писателей Башкортостана Айгиз Баймухаметов. Отмечу, что, как общественная организация, республиканский Союз писателей получает правительственную субсидию, увеличенную с этого года, и может активно поддерживать и пропагандировать творчество литераторов Башкортостана. Также надеемся, что казахстанский театр приедет в Уфу уже в мае — на фестиваль «Туганлык». В конце февраля у нас выступили музыканты — Государственный квартет Казахстана имени Газизы Жубановой, в преддверии юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

— Когда откроется Дом-музей Шаляпина в Уфе?

— В мае этого года. Работа идет полным ходом. Придумана и реализуется довольно интересная концепция: создаем музей музыки, где немного рассказываем об Уфе конца XIX и начала XX века. Хотим показать, чем являлось в то время для города Дворянское собрание, где выступал Федор Иванович. Собрана любопытная коллекция экспонатов, и ее комплектование продолжается. Будут представлены как личные вещи Шаляпина, так и антиквариат той эпохи на рубеже веков.

— А какого памятника не хватает Уфе, по-вашему?

— В проекте сразу несколько новых памятников. К примеру — Григорию Аксакову, Кариму Хакимову, а также участникам Отечественной войны 1812 года. Очень нужен памятник кураю (национальный музыкальный инструмент. — «Культура») — монументальный, красивый. Работаем и над созданием целого музейного квартала в центре Уфы.

Фотографии предоставлены пресс-службой Министерства культуры РБ и ГАСО РБ.