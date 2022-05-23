Позитивная культура: Благовещенск в «Силе слова»

Алексей КОЛЕНСКИЙ, Благовещенск

Материал опубликован в №4 печатной версии газеты «Культура» от 28 апреля 2022 года.

В Башкирии прошел семейный литературный фестиваль.

В полусотне километров севернее Уфы расположился 35-тысячный городок, подросший вокруг Благовещенского медного завода. Провинциальной скукой не богат; счастливой судьбой обязан наследникам николаевского министра юстиции, соучредителя литературного общества «Арзамас» Дмитрия Дашкова. Дмитрий Дмитриевич и Андрей Дмитриевич возвели каменные заводские корпуса и усадьбу, школу и богадельню. Процветанию города содействовала судоходная речка Белая и таланты местных жителей, славившихся ремеслами и рукоделиями, представленными в бывшем господском доме (ныне — краеведческом музее-мастерской). Сегодня в Благовещенске действует десяток предприятий, крупнейшее и современнейшее из которых — расположенный за городской чертой «Полиэф», входящий в группу «Сибур».

У гиганта было трудное детство: «зачатый» Минхинпромом в 1985-м, спустя шесть лет он был оснащен японским оборудованием и немедленно заморожен. Полтора десятка лет спустя запущен и вскоре приобретен «Сибуром». С помощью российских и международных специалистов холдинг наладил производство самого массового термостойкого полимера. Ныне сорок процентов отечественной пластиковой тары выдувается из крохотных гранул «Полиэфа»; те же «семечки» идут на пластиковое волокно стройматериалов, автомобилей и синтетических тканей.

С высоты птичьего полета открывается сказочный пейзаж: завод напоминает стимпанковский замок, укутанный паутиной прихотливо сплетающихся труб и консолей. Угол композиции густо заштрихован стройными фермами солнечных батарей; прозрачный пар градирен смягчает блеск металлических ожерелий; разбегающиеся прочь холмы и перелески усиливают фантастичную экспрессию пейзажа.

«Полиэф» находится в двенадцати километрах от Благовещенска. В самом городе на одной хорде, в пешей доступности находится целый ряд культурных объектов: в начале улицы Седова высится монументальный храм Благовещения, освященный три года назад и завораживающий вековой русско-византийской мощью. В десяти минутах ходьбы — центральная площадь с Домом культуры, налево поодаль — романтичный пруд Дашковых, направо — исторический медный завод и усадьба, уютный пешеходный променад, спускающийся к пляжу.

Не хватает лишь праздника... Да вот же он! В киноконцертном зале ДК — литературный фестиваль «Сила слова». Бурлит младая жизнь: зал заполняют ученики шести местных школ, на сцене — Денис Драгунский, давно знакомый ребятам по «Денискиным рассказам» его отца. Удивительное дело, родство проявляется в узнаваемых интонациях ребячливой речи:

— Замечательно, что здесь сидят столько молодых, прекрасных, юных, свежих граждан нашей страны, а значит, мы не зря живем — у нас растет прекрасная смена; ну а я существую в двух ипостасях. Моя первая роль была навязана папой, я стал героем «Денискиных рассказов». Вторая же — моя собственная: в позднем возрасте я сам стал писать рассказы и потом представлю вам свой сборник «Обманщики», а сейчас будем говорить про Дениску, и это довольно смешно, ведь мне семьдесят один год. Папа начал писать рассказы, когда мне было девять, — он приходил к нам в школу, читал, и дети хлопали, но ни один не говорил: ты котенка в чайник засовывал и кашу из окна вылил? Наверное, ребята понимали разницу между мной и прототипом. Самое ужасное началось, когда подросло второе поколение, — мамы тыкали в меня пальцами, показывали детям, и как-то к этому я уже привык.

Часто спрашивают: «Это все на самом деле было?» Тут трудно ответить, в «Денискиных рассказах» правда и выдумка разделены ровно пополам. Жизнь нашей квартиры, двора и школы описана правдиво; все герои рассказов — и первая учительница Раиса Ивановна, и Тамарище Семипудовое, и Старый Мореход Марья Петровна — реальные люди, но все приключения придумал писатель Виктор Драгунский. Увы, я никогда не влюблялся в девочку на шаре, не гонял на велосипеде с мотором, не парил под куполом цирка! И, наверное, это правильная выдумка, ведь если бы было иначе, писателем было бы очень легко стать — заведи тетрадочку, авторучку и пиши, что с твоим ребенком приключилось за день, или там с каким-нибудь полицейским, или женщиной с трудной жизнью... Да только ведь так ничего не получится! Писатель должен все придумывать сам, и «Денискины рассказы» — это лего, фантастическая мозаика, собранная из кусочков реальной жизни. Хотя надо сказать, что один рассказ из шестидесяти одного описывает все, как было на самом деле, — это «Третье место в стиле баттерфляй» — о том, как я учился плавать и вместе с отстающими удостоился третьего места.

У нас была очень интересная жизнь, и я почему-то уверен, что благовещенским детям сейчас живется лучше, чем московским, — они могут играть во дворе, самостоятельно ходить в школу. И мы жили совершенно свободно: сделал уроки и гуляй, пользуйся священным, неотъемлемым правом человека пропасть на четыре часа в день, и никаких тебе мобильных звонков: «Котлету съел? Ты где, ты куда?» При этом мы просто обожали своих учителей — особенно шумную и, пожалуй, грубую Раису Ивановну. Вот она входит в класс: «Здорово, бандиты! Садитесь, кретины!» Пожаловался ей как-то, что у меня чернила кончились, она отбрила: «Пиши соплями!» Ее урок я усвоил на всю жизнь: никогда не проси о помощи в ситуации, когда можешь справиться сам. И, может быть, вы хотите меня о чем-нибудь спросить?

Ползала срываются с мест и кубарем подлетают к микрофонам:

— А про кашу правда?

— Не выливал, хоть очень не любил, но жили мы в подвальной коммунальной квартире, и подоконник находился чуть не под потолком, но нам было очень весело, ведь Мишка и Аленка жили в соседних комнатах. Потом я стал большой, и мы жили в квартире на одиннадцатом этаже. Вот тут я и решил по папиному рецепту все-таки вылить манную кашу — вышел на балкон, размахнулся, и ветер вернул ее мне на голову.

— А ваш папа был веселый?

— Очень!

— А какой рассказ был у вас самый любимый?

— «Девочка на шаре»!

— Вы реально пролежали двадцать лет под кроватью?

— Да. Оттого, когда вырвался наружу, стал такой умный, сильный и веселый!

— Какие ваши любимые писатели?

— Люблю Чехова, Толстого, Стендаля, Носова, а в детстве — Жюля Верна...

— Вы еще дружите с Мишкой и Аленкой?

— Нет, Мишки уже нет на свете, а Аленка пропала, говорят, уехала за границу.

— Когда вы обменяли игрушечную машинку на светлячка, что потом с ним делали?

— Ничего, просто выпустил...

— А вы хотите стать учителем?

— Это очень трудная работа, я бы с ней не справился.

— А какой Денискин рассказ самый смешной?

— Думаю, «Пожар во флигеле», мне он очень нравится!

Общение с Денискиным прототипом перетекает в фойе, где гудит книжная ярмарка. На подмостки выходит детский писатель — бард-затейник Андрей Усачев. Он дает «Тотальный диктант» и заряжает авторские песенки-кричалки — детвора высыпает на сцену, образуя импровизированный хор, родители подпевают, а затем стартует конкурс чтецов. В аудиториях проходят мастер-классы для подростков: литератор и радиоведущий Леонид Клейн обсуждает актуальность «Капитанской дочки» и загадки басен Крылова. Председатель Гильдии словесников Антон Скулачев и замдиректора Музея истории российской литературы Ксения Белькевич знакомят учителей с передовыми практиками образования. Весь день в Доме культуры бушевала младая жизнь, вечер завершил спектакль «Про мою маму и про меня» по пьесе Елены Исаевой, разыгранный Полиной Райкиной и Дианой Рахимовой. «Силу слова» испытали на себе более двух с половиной тысяч благовещенцев, пополнивших домашние библиотеки сотнями красочных книжек для детей и родителей, и это далеко не единственная акция, радующая жителей неунывающих малых городов.

«Культура» обсудила социокультурные инициативы компании с главным экспертом компании по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политики, куратором программы социальных инвестиций «Сибура» «Формула хороших дел» Еленой Снежко.

— Как расшифровать «Формулу хороших дел»?

— «Формула», как в физике или химии, означает эмблему и одновременно творческий поиск оптимальной структуры наших «хороших дел», охватывающих 23 региона. Вычислить ее непросто: за шесть лет работы мы выдали более девятисот грантов, реализовали более 160 межрегиональных проектов, охватили около трехсот тысяч жителей городов нашего присутствия.

— Как менялась ваша политика социокультурных инвестиций?

— В целом она оставалась стабильной. До 2016 года мы уже активно занимались благотворительными и спонсорскими проектами, но делали это несистемно — скорее устраняли недостатки, а не причины городских проблем. Эта работа слабо влияла на устойчивость городов, поэтому шесть лет назад мы объединили наши инициативы в единую программу социальных инвестиций «Формула хороших дел». Ее цель — повысить качество жизни в городах «Сибура», системно создавать благоприятную, комфортную, дружелюбную городскую среду, в которой людям хочется жить и работать.

Мы вкладываем средства в развитие культуры, спорта, науки, экологии, в охрану окружающей среды и волонтерство. Последнее выделили в отдельное направление и в этом году добавили инклюзию — проекты для людей с ограниченными возможностями. Основные составляющие «Формулы» — грантовый конкурс, межрегиональные социальные проекты и корпоративные волонтерские проекты. Самое важное для нас — объединить всех, кто хочет улучшать жизнь в своем городе: активных жителей, местные власти, НКО, самоуправление и дать инструменты для реализации их идей.

— Кто выступает крупнейшим культурным партнером «Формулы»?

— Театр Наций. «Театр Наций Fest» охватил уже девять городов, провел двадцать семь гастролей. Трудно отыскать более отзывчивый театр. Например, мы предлагаем мастер-класс — Евгений Миронов сразу уточняет: для детей, сотрудников компании или студентов творческих вузов? Миронов лично посещает все ключевые мероприятия и участвует в образовательных проектах. В Тобольске и Перми с местными актерами и режиссерами он поставил два спектакля, привезенных в Москву и номинированных на «Золотую маску»: «Тобольск — доска почета» Тобольского театра имени Ершова в жанре вербатим и вокально-пластический спектакль Пермского театра оперы и балета «Закрой мне глаза».

Второе и самое значимое направление нашей культурной программы — развитие сообществ на местах. Третье — обновление оборудования: местные музеи, театры, библиотеки могут обращаться за грантовой поддержкой технической базы. Мы закупаем проекторы, ставим качественный звук и свет, стремясь, чтобы наши партнеры могли принимать у себя крупные инсценировки, проводить творческие встречи и мастер-классы. В малые города привозим моноспектакли, а в такие как Томск, Тобольск, Нижневартовск — крупные постановки.

— Каков фонд ваших инвестиций?

— Объем социальных инвестиций в рамках «Формулы хороших дел» — 450–500 миллионов в год, включая грантовые и межрегиональные инициативы.

— И гранты относительно невелики...

— Дело не в объеме, а в эффективности. Мы стремимся, чтобы жизнь в малых городах была событийна и общедоступна. При конкурсном отборе стремимся помогать тем проектам, которые могут в перспективе развиваться и приносить пользу городу независимо от нас. Тогда это действительно инвестиция в устойчивое развитие территории, в рост компетенций местных активистов. Как показывает опыт, эта стратегия работает. Например, в прошлом и позапрошлом годах наши грантополучатели привлекли из других источников больше 250 миллионов рублей дополнительного финансирования.

— Как можно просчитать эффективность культурных вложений?

— Мы разработали целую систему объективных оценок. Главное для меня — реакция публики, мы внимательно читаем все отзывы. В прошлом году привозили в Благовещенск проект Draw & Go — любой желающий мог присоединиться к творчеству популярной художественной студии в режиме нон-стоп. Все три недели к ним стояла очередь. И так буквально повсюду, где бы они ни побывали. Столичные художницы провели с нами более тридцати выездных мастер-классов, причем лучшие работы были размещены на городских билбордах.

— Что для вас самое главное?

— Чтобы люди не покидали свои города. Для этого мы формируем качественную и доступную социокультурную среду с привлечением столичных деятелей культуры, ее эмблемой можно назвать наш проект «Формула искусства»: питерская команда граффитчиков «Арт-Масштаб» (ранее известная как «Раскрасим все») пришла к нам на конкурс в 2018-м — сегодня украшенные рисунками фасады и торцы зданий обожают уже в восьми городах. Ребята используют яркие краски, качественный грунт, а главное, их сопровождает энтузиазм местных художников, активно включающихся в тематические конкурсы эскизов. Из года в год их качество заметно повышается. Пример: тобольская художница победила на конкурсе и не поверила, что ее эскиз украсит фасад. Теперь она стала местной звездой, преподает живопись в украшенном ею техникуме, планирует открыть частную школу, также к ней пошли заказы от местных ресторанов и кафе.

— Как осуществляются эти проекты?

— Мы выбираем здание и тему, скажем, приуроченную к юбилею таблицы Менделеева, либо же региональный представитель компании предлагает осветить экологию или любовь к родному краю. Объявляется открытый конкурс для жителей и выбирается лучший эскиз. Затем победитель проходит двухнедельное обучение с питерским художником и вместе с ним разукрашивает здание.

— Какой контент не приветствуется грантодателями «Сибура»?

— Мы не поддерживаем проекты с политической подоплекой и проекты, которые имеют коммерческую составляющую. Едва ли будет одобрена инициатива, которая не отражает реальную городскую проблему и не ведет к видимому эффекту для целевой аудитории.

— В чем ключевые различия вашей социокультурной политики с благотворительной деятельностью крупнейших компаний?

— Мы ни с кем не соревнуемся, наоборот, поддерживаем диалог с другими компаниями, работающими в регионах — не дублируем инициативы друг друга, делимся практиками и стараемся работать лучше, добиваться и оправдывать доверие людей. Наверное, поэтому в прошлом году «Сибур» вошел в группу «А+ лидеры» рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности» Форума доноров.

Мы активно привлекаем сильных экспертов крупных общественных организаций и фондов, например экспертов АНО «Детские деревни — SOS», с которыми реализуем образовательный проект. Вместе с ними исследуем, как эффективнее помочь детям и семьям в группе риска, и обучаем родителей и профессионалов социальной сферы справляться с кризисными ситуациями, предлагаем техники работы с трудными семьями.

Фотографии предоставлены холдингом "Сибур".