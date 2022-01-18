Генерал-фельдмаршал Вальтер Рейхенау. Убийца и судьба

Алексей ФИЛИППОВ

Жизненный путь самого безжалостного генерала нацистов

В жизни редко приходится сталкиваться с воздаянием, справедливость крайне эфемерная вещь — эти понятия были придуманы давным-давно, чтобы жизнь стала приемлемее, и полагаться на них не стоит. Однако смерть гитлеровского генерал-фельдмаршала Вальтера Рейхенау наводит на мысль, что иногда воздаяние и справедливость все же берут свое: 14 января 1942-го Рейхенау поохотился под Полтавой на сорокаградусном морозе, и у него случилось кровоизлияние в мозг. Тремя днями позже его на самолете отправили в лейпцигский госпиталь. Он умер в воздухе, а во время посадки во Львове самолет с его телом врезался в ангар — словно судьба решила сделать свою работу наверняка.

Рейхенау был самой мрачной фигурой среди высшего немецкого генералитета, убежденным нацистом, ответственным за расстрелы пленных, убийства детей. И очень компетентным военным: его 6-я армия заняла Бельгию, вошла в Киев, взяла Харьков и Белгород. Немецкие генералы в своей массе относились к Гитлеру сдержанно: поначалу с презрением, как к полезному проходимцу. Но ему фантастически везло, у него все получалось — и генералы волей-неволей начали в него верить.

В преступления на территории СССР они втягивались постепенно: эта земля была огромной, чужой, непохожей на Европу, она затягивала вермахт, как океан, казалось, что европейские нормы поведения здесь не действуют. Во время Первой мировой, в августе 1914-го, немецкая армия легко обходилась без этих норм и в Европе, в Бельгии, устраивая массовые расстрелы заложников, в том числе детей, и сжигая целые города. В СССР это оказалось еще легче: здесь были чужими, непохожими на европейские дома, одежда и даже лица. Тут все были бедны, это был совсем иной мир — легко было убедить себя в том, что его обитатели не стоят жалости.

К массовым экзекуциям спокойно относился даже искренне веровавший христианин, далекий от нацистов генерал Готхард Хейнрици, сын лютеранского пастора и муж еврейки, отказавшийся вступать в НСДАП. Хейнрици каким-то непостижимым образом видел на стенах советских общественных и административных зданий желтые звезды Давида: эти места его дневников заставляют думать, что оккупанты обезумели.

А нацист Рейхенау был принципиально, бескомпромиссно жесток. В своей директиве «О поведении войск в восточном пространстве» он говорил об «искоренении азиатского влияния в европейской культуре» (то есть об уничтожении русской культуры), приказывал не брать в плен «дегенеративных женщин» (т.е. женщин — военнослужащих РККА) и призывал вести безжалостную борьбу с «еврейским недогуманизмом».

Иными словами, Вальтер фон Рейхенау был абсолютным выродком. Здесь, конечно, сыграли свою роль и его личные качества, и то, что у него была антисемитская семья — а тот, кто ненавидит один народ, легко распространит это и на другой, к русским Рейхенау относился немногим лучше. Но также были очень важны и обстоятельства времени. Рейхенау родился в 1884-м — его поколение и те, кто был моложе лет на десять, прошли через Первую мировую и после нее очутились в совершенно другом мире. Их религией стала идея мести и реванша.

Россия тоже проиграла Первую мировую, Брестский мир оказался жесток, Польша, Финляндия и Прибалтика были утрачены безвозвратно. Но это унижение было снято ужасами Гражданской войны и надеждами на мировую революцию. И тем, что Советская Россия принесла революцию и гражданскую войну в Европу, прежде всего в Германию. Там была своя, короткая и ожесточенная гражданская война, стоившая русским большевикам огромных денег, — красные в ней проиграли. А соратники и единомышленники Рейхенау навсегда возненавидели Советскую Россию и большевизм.

Русским людям, при всей их порой случающейся фанаберии, никогда не было свойственно чувство национального превосходства. Немцы во времена Второго, кайзеровского Рейха, обладали им в высшей степени: у них была лучшая страна, лучшая культура и лучшая армия в мире, они побеждали в Великой войне… И вдруг все рухнуло.

…Войска восстали, кайзер бежал. Презираемые французы оккупируют немецкие земли. Поляки, которых они не считали за людей, выгоняют немцев из Силезии. Немцев выгоняют и глубоко презираемые латыши. Пытается отделиться Пфальц! С офицеров срывают погоны. Коммунисты выводят на улицы десятки тысяч рабочих…

Идея всемирного господства родилась из ощущения катастрофы, миф о немецком сверхчеловеке возник после того, как нация пережила глубокое унижение. Тем, кто хочет ощутить, как это происходило, стоит прочитать «Вне закона», книгу большого немецкого писателя Эрнста фон Заломона, в молодости бойца правых добровольческих отрядов и террориста-подпольщика. Яд этих чувств глубоко пропитал межвоенную Германию, — в молодости с нацистами сотрудничал и будущий заговорщик, несостоявшийся убийца Гитлера Клаус Шенк фон Штауффенберг. По Германии бродил призрак большевистской революции, ему противостоял призрак правой, националистической революции — но победил гитлеровский национал-социализм.

Далеко не все правые пошли ему на службу, но для Рейхенау это не было проблемой. В таких ситуациях большую роль играет чувство если не порядочности, то брезгливости, а он в 1933-1935 годах, во время службы в военном министерстве, налаживал связи между высшими чинами рейхсвера и нацистским руководством. Возможно, Рейхенау превратился в то, чем он в результате стал, из-за смеси верноподданнического восторга и карьеризма. Другие генералы спорили с Гитлером, а он всегда отвечал:

— Да, мой фюрер!

Из-за этого Рейхенау встал во главе группы армий Юг: командовавший ею фельдмаршал Рундштедт приказал отступать, а он обещал Гитлеру удержать позиции, хотя это было невозможно. Приказывая убивать беззащитных людей, Рейхенау мог следовать своим убеждениям, мог и выслуживаться перед самым высоким шефом, но, скорее всего, он это не разделял. После войны многим виновным в военных преступлениях немецким генералам удалось избежать наказания или отделаться символической карой, так что судьба с ним не поспешила. А 6-я армия, которой с 1939 по 1941 год командовал Вальтер Рейхенау, попала в окружение под Сталинградом, и из 335 тысяч человек домой вернулись немногие.

Фотографии: www.1.bp.blogspot.com.