«Дядя Степа» — вечно молодой: на Гоголевском бульваре показывают биографию страны в рисунках к книге Михалкова

1 июня, в первый день лета и в Международный день защиты детей, на Гоголевском бульваре открылась литературно-художественная выставка «В доме восемь дробь один…», посвященная 90-летию со дня выхода первого издания поэмы Сергея Михалкова «Дядя Степа».







— Сергей Владимирович поначалу даже не понял, что создал произведение, которое стало его визитной карточкой, — рассказала супруга поэта Юлия Субботина. (Кстати, именно по ее инициативе был создан этот проект, поддержанный Российским фондом культуры, Минкультуры и Российским военно-историческим обществом.)









История дяди Степы так понравилась редактору журнала «Пионер», что ее сразу отправили в печать, даже не дожидаясь иллюстраций. Оформлением стали черно-белые фотографии самого Сергея Михалкова. Через год, в 1936 году, «Дядя Степа» впервые вышел отдельным произведением с рисунками художника Аминадава Каневского. И с тех пор облик главного героя менялся на протяжении времени. На сегодняшний день общий тираж книг перевалил за сто миллионов, и при этом история про районного великана продолжает издаваться!





Каневский, Адливанкин и другие мастера

Присутствовавший на открытии писатель Юрий Поляков сравнил «Дядю Степу» с произведением «Дон Кихот», также вошедшим в сознание народа.



«Очень красивой и очень информативной» назвала выставку Юлия Субботина. И это действительно так: на Гоголевском бульваре представлены 32 стенда, более 20 имен советских и российских художников, графиков, карикатуристов, плакатистов и мультипликаторов! В каждом «Дяде Степе» читается дух эпохи и неповторимый стиль каждого автора.

Так, к примеру, первый иллюстратор поэмы



— Как это у вас, Аминадав Моисеевич, хорошо получаются животные, — восхитился как-то его коллега Виктор Чижиков. — У вас зверушки и ссорятся, и танцуют, и сморкаются.



— Эх, Витя, Витя, — махнул рукой мэтр. — Поменьше обращай внимание на животных. Побольше — на людей.



Эти слова мэтра можно счесть назиданием потомкам.



Вторым иллюстратором стал Самуил Адливанкин. До работы с Михалковым художник работал вместе с Маяковским и очень стеснялся своей прикладной деятельности: Адливанкину приходилось рисовать конфетные обертки и разные коробки.



— Ей-богу, Самуил Яковлевич, я тебя заставлю поставить фамилию под рисунком этих цукерок! — в шутку грозился Маяковский и, стараясь поднять самооценку художника, ненароком ее опускал: «Твои конфетные обертки гораздо лучше, чем твоя графика».



Работа над «Дядей Степой» позволила Адливанкину доказать, что не конфетками едиными...







Загадочный Мороз и прототипы

Один из самых загадочных авторов из представленных — советский художник-график Владимир Мороз. О нем неизвестно практически ничего: нет ни точной даты его рождения, ни смерти. Даже имя — и то недостоверно. Художник работал в книжной графике под псевдонимом В. Мороз и, как полагают исследователи, погиб в годы войны. Но созданный им образ доброго великана особенно примечателен, ведь на черно-белых изображениях Мороза запечатлен сам молодой Сергей Михалков.



Развитие образа: от войны до супергероя

О том, что поэма была, по сути, первым книжным сериалом, выходившим на протяжении десятилетий, напомнил директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак: «Дядя Степа — универсальный образ, который рос вместе со страной. У него разные профессии, хотя мы больше привыкли, что он — милиционер. Справедливый, добрый, который всегда придет на помощь».













Тем же Баком справедливо замечено, что на выставке представлена биография нашей страны. Так, например, довоенные иллюстрации отличаются от послевоенного Дяди Степы. На рисунках Кеш-Проскурякова, созданных в 1949 году, Степан изображен в образе сильного человека, вернувшегося с фронта и готового к новой жизни. Кеш-Проскурякову довелось проиллюстрировать редкий, исчезнувший из всех редакций эпизод, где Дядя Степа достает со дна моря фашистский флаг. Неудивительно, что изображения этого художника стоят сегодня (если говорить об аукционах) целое состояние.



Яркие стенды примечательны не только иллюстративной частью, но и фактологией. Здесь можно прочесть редкую информацию о художниках. Уже упомянутый Константин Ротов отсидел восемь лет по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности и, как вспоминал, не сошел с ума благодаря творчеству: в тайне от тюремного начальства рисовал кусочком мыла на широких арестантских штанах.



Ювеналий Коровин, чьи работы находятся в Третьяковской галерее, в годы войны служил чертежником. Он выполнял карты с таким художественным вкусом, что командир восхищался: «Не схема, а прямо картина получилась». Вернувшись с фронта, Ювеналий воплотил один из самых популярных образов героя — голубоглазого блондина с улыбкой кинозвезды.



Иллюстрировал «Дядю Степу» и Михаил Скобелев, звезда журнала «Крокодил», правнук героя русско-турецкой войны генерала Скобелева. А для третьекурсника Суриковского училища Германа Мазурина работа с книгой Михалкова стала «звездным билетом»: студенческие работы одобрил сам Сергей Владимирович.



Шварцман, Бычков, Мигунов, Гальдяев и женщины-иллюстраторы

Выставка не ограничивается представлением мастеров прошлого. Петербургский художник Михаил Бычков, входящий в Почетный список лучших иллюстраторов мира, родился в 1951 году. Трудясь над «Дядей Степой», он старался передать характер дух своей эпохи и придумал более современного, нового героя. А легендарный советский и российский художник Евгений Мигунов показывал Степана жизнерадостным советским супергероем, для которого нет неразрешимых задач.



Пожалуй, наиболее полно раскрыл персонажа Дядю Степу художник-иллюстратор Владимир Гальдяев. Плодовитость этого автора удивляла. За свою жизнь он проиллюстрировал более 500 книг. Его Дядя Степа предстает перед читателем в разных амплуа: это и желающий проявить себя молодой человек, и зрелый мужчина, любящий отец, и гражданин своей родины. Художник показал не только долгий жизненный путь персонажа, но и отразил целую эпоху, в которой жил.



Среди самых молодых иллюстраторов — Алсу Халилова, дочь татарского художника-графика, наделившая своего героя чуть восточным обликом.



«Для детей надо писать так же, как для взрослых, только лучше»

«Штамп для художника — гражданская смерть», — говорил иллюстратор Владимир Гальдяев. С этими словами перекликаются слова самого Сергея Михалкова, которые напомнил писатель Юрий Поляков: «Для детей нужно писать как для взрослых, только лучше». Именно этого принципа Сергей Владимирович придерживался до конца жизни.



Выставка будет работать на Гоголевском бульваре до 30 июня 2026 года.

Эта выставка, несомненно, отзовется в душе каждого ребенка, даже если ему далеко за 60. Легендарный герой одноименной поэмы советского писателя Сергея Михалкова стал уже классикой жанра. Но, что интересно, появился великан по фамилии Степанов и по имени Степан почти случайно. 22-летний Михалков работал пионервожатым в подмосковном детском лагере. Сначала принял участие в конкурсе пионерской песни — получилось хорошо. На кураже создал стихотворение — тоже замечательно. И тогда вдохновленный парень замахнулся на целую поэму.