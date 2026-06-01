Цветущие сады, стихи классиков и конкурс фотоснимков: чем заняться в Коломенском до середины июня

Музей-заповедник «Коломенское» приглашает всех прогуляться по-царски в исторических садах, где сейчас цветет множество растений. В царскую эпоху подобное цветение было событием особым. По благоухающему саду любили прогуливаться и Алексей Михайлович, и Петр I, и Екатерина II. На днях по точно такому же маршруту здесь запустили туристическую тропу с аудиогидом «Сад как открытая книга».

Флоритуризм — так называется путешествие с целью застать сезон цветения местных растений — набирает популярность во всем мире. Люди готовы преодолевать огромные расстояния, чтобы, например, вживую увидеть цветущие сады сакуры или лавандовые поля. Абсолютным фаворитом среди российских направлений флоритуризма стал Крым. Лавандовые поля простираются неподалеку от Алушты, и период активного цветения длится там с июня по август. Еще один лидер «цветочного» рейтинга — Алтай с цветением розового маральника. В Дагестане в мае можно увидеть цветение диких маков, а в Астрахань туристы устремляются в период ярко-розового цветения лотоса. Не забывают наши соотечественники и Абхазию, где с середины января по март пышно цветет мимоза.



Изначально в «Переписи дворцовых садов 1701 года» упоминаются шесть коломенских: Старый, Новый, Большой, Дьяковский, Вознесенский и Казанский. До сегодняшнего дня дожили три последних.— Цветущие сады Коломенского — настоящий символ московской весны, — говорит начальник отдела международных и региональных связей музея-заповедника «Коломенское» Мария Калинина. — Ежегодно в период цветения к нам приезжает почти два миллиона жителей и гостей столицы.Для «путешествия-погружения» требуется немного: телефон с камерой и наушники. Отсканировав QR-код на одной из специальных табличек, можно начинать прогулку. Тихая медитативная музыка чередуется с прозой и стихотворениями русских классиков. В тематическом плейлисте — произведения Ахматовой, Фета, Льва Толстого, Есенина, Чехова, Куприна… Свои голоса аудиогиду «одолжили» студенты 4-го курса ГИТИСа (класс Анны Ардовой).— Стихи мы записывали в холод и дождь, — сообщает участница проекта Мария Сидоренко. — А услышав в окружении цветов, сама ощутила их по-новому.Свой высокий статус здешние сады получили в XVII веке, когда Коломенское отвели под загородную резиденцию великих правителей. Представители правящих династий не только с удовольствием проводили время в садах, но и принимали важных членов делегаций, иностранных гостей. Особенно любила здешнюю атмосферу Екатерина II. При ее правлении Казанский сад стал местом для прогулок, а между деревьями были устроены специальные пешеходные «першпективы» — широкие улицы для вечернего променада на свежем воздухе.При этом в качестве зеленых насаждений высаживалась не только декоративная красота, но и плодовые деревья: груши, сливы, вишни, а еще кусты малины и крыжовника. Отдельно выращивались овощи, лекарственные и ароматические травы, запах которых, по мнению организаторов пространства, особенным образом действовал на человека.Но, конечно же, среди всех прочих растений особенно уважаемы были местные яблони. Их плоды подавали на царские столы, а излишки продавали на ярмарках.Ныне самым большим садом в Коломенском считается Дьяковский: на площади в десять гектаров растет аж 1100 яблонь разных сортов (пруд для полива сохранился с тех самых, незапамятных времен). В Вознесенском саду насчитывается около 800 деревьев, в том числе яблони шести сортов: Антоновка, Штрейфлинг, Бабушкино, Папировка, Коричное и Грушовка. А вот Казанский сад славится не только яблоками: центральная аллея здесь была в свое время облагорожена грушами разных сортов.По словам руководителя управления рекламы и связей с общественностью музея-заповедника «Коломенское» Ольги Галеевой, большая часть современных деревьев — новые, они высажены заново после холодной военной зимы 1942 года. Ударившие тогда сильные морозы уничтожили старые насаждения, и музейные работники, чтобы сохранить геометрию садов, героически сажали деревца в те же самые лунки.Кстати, в царские времена любителей «халявного» яблочка в садах не привечали. Согласно Соборному уложению 1649 года, наказанию и штрафу подвергались все, кто «яблока ощиплет насильством, или ночью покрадет». Сады были обнесены частоколом, а за сохранность урожая тщательно следили государевы садовники, жившие неподалеку в особой Садовой слободе.Сотрудники музея-заповедника никого не отваживают, а, наоборот, приглашают. Сбор яблок, груш и слив не одобряют, хотя, впрочем, и не запрещают. Каждую осень в Коломенское стекаются москвичи с ведрами, сумками и длинными палками, увенчанными половинками пластиковых бутылок (для сбора плодов). Некоторые особо предприимчивые москвичи реализуют добычу возле метро, выдавая за плоды собственного урожая.— Все-таки мы бы хотели, чтобы прогулки по нашим садам стали для гостей прежде всего опытом созерцания, — мечтают сотрудники Коломенского.Чтобы созерцание перерастало в творчество, до середины июня здесь проходит тематический онлайн-конкурс. Фотолюбителям предлагается не просто зафиксировать цветение, но передать собственное ощущение через образ — увидеть во всем этом настроение и смысл. Самые креативные снимки цветущих садов Коломенского появятся на сайте и в соцсетях музея-заповедника, а лучшие войдут в итоговое печатное издание — фотокнигу. Для творческого вдохновения в саду установлен арт-объект — концептуально декорированное пространство, где можно поймать нужное настроение. Для тех же, кто предпочитает фотографиям рисунки, организовали художественный конкурс «Нарисуйте свою строчку сада». Лучших из лучших ждут памятные и полезные призы: арт-боксы с материалами для творчества, а также билеты на выставку в музее-заповеднике.Единственное, от чего остерегают любителей флоритуризма, — от желания потрясти ветки. В соцсетях в последнее время завирусился тренд делать фото на фоне осыпающихся лепестков. Наши блогеры, подхватив чужой почин, начинают остервенело трясти ветки, а сотрудники Коломенского устают напоминать лозунг Огурцова: «Тов! Не ломай кустов!» Коломенские деревья пребывают в очень почтенном возрасте, от тряски болеют и могут погибнуть.