Константиновский рубль вернулся в Россию

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

В Москве в Музее Международного нумизматического клуба прошла презентация Константиновского рубля — редчайшей российской монеты. Экспонат был приобретен основателем Музея МНК Вагитом Алекперовым на аукционе в Гонконге и возвращен на родину.

С виду Константиновский рубль мало чем отличается от своих «коллег»: серебряная монета с двуглавым орлом с одной стороны и с профилем российского императора — с другой. Вот только император здесь изображен несуществовавший — Константин I… Дело в том, что монета была отчеканена в период междуцарствия 1825 года. После смерти Александра I на трон, как известно, должен был взойти следующий по старшинству брат императора — Константин Павлович. Однако за два года до кончины монарха Константин тайно отрекся от престола — это было зафиксировано в секретном манифесте Александра I, о его содержании знали лишь несколько человек.

Соответственно, после смерти царя и до обнародования манифеста все в империи были уверены, что следующий император именно Константин. Ему уже принесли присягу (в том числе и младший брат Николай), а некоторые даже решили «порадовать» нового монарха. Например, министр финансов Егор Канкрин, страстно желавший сохранить свой пост. У чиновника когда-то были разногласия с цесаревичем Константином, и теперь он всеми силами пытался отличиться. В итоге по личной инициативе Канкрина были отчеканены монеты с изображением Константина. Стоит отметить, что особой государственной надобности в том не было — на имевших хождение монетах изображение Александра I отсутствовало. Но Канкрин поспешил выпустить новые монеты. Работы по их созданию он поручил медальеру Петербургского монетного двора Якову Рейхелю. Так на свет появился самый известный российский рубль — Константиновский.

Стоит ли говорить, что после событий на Сенатской площади и воцарения Николая I на монетном дворе произвели тщательную зачистку, уничтожив все следы работы над новым рублем — создателям монеты совсем не хотелось разделить судьбу декабристов. Экземпляры, которые успели отчеканить, передали Канкрину — перепуганный чиновник спрятал их в секретном архиве министерства финансов. Кстати, свой пост он сохранил — возглавлял министерство почти до самой смерти в 1844 году. Как-то даже пытался уволиться, но получил от Николая I однозначный отказ: «Ты знаешь, что нас двое, которые не можем оставить своих постов, пока живы: ты и я».

Спустя четверть века после смерти Канкрина, в 1879 году, в министерстве финансов нашли секретный ящик — в нем находились пять серебряных монет с профилем Константина Павловича, шесть штемпелей и девятнадцать оловянных слепков. А еще две записки, из которых следовало, что изготовлением рублей руководил лично министр Канкрин. При этом известно, что Канкрину передали шесть монет, в то время как в пакете было всего пять. Куда делся недостающий экземпляр, история умалчивает.

Как бы то ни было, на сенсационную находку в министерстве финансов захотел взглянуть сам Александр II. В итоге одну монету император решил оставить себе, вторую передал Эрмитажу, три остальные подарил родственникам, а по совместительству страстным коллекционерам — цесаревичу Сергею Александровичу, племяннику Георгию Михайловичу и шурину Александру Гессенскому.

Эрмитажный рубль до сих пор там и находится, монета императора в советское время перешла Государственному историческому музею, а экземпляр Георгия Михайловича после многих приключений попал в Смитсоновский институт в Вашингтоне, который американцы называют «чердаком нации» — из-за хранящихся там 150 миллионов экспонатов (для сравнения: в том же Эрмитаже — «всего» три миллиона). Судьба остальных монет доподлинно неизвестна — они осели в частных коллекциях.

Что до приобретенного в Гонконге Константиновского рубля, то он не относится к пяти экземплярам, найденным в министерстве финансов, но тоже считается подлинным. «Биография» его такова: в 1884 году в Эрмитаж, в хранение известного исследователя медалей Юлиуса Иверсона передают штемпели Константиновского рубля. Тут начинается «второе рождение» опальной монеты. Махнув рукой на исследовательскую этику и вооружившись штемпелями, Юлиус Иверсон вступил в стройные ряды фальсификаторов — а именно отчеканил пару монет. Впрочем, фальшивыми они не считаются, ведь изготовлены с помощью подлинного штемпеля. Один из этих рублей Иверсон, скрыв факт своего авторства, продал московскому коллекционеру Павлу Зубову. Тот заплатил за артефакт «страшную цену» и остался, наверное, так же страшно доволен, что приобрел настоящий Константиновский рубль. Правда, радовался он недолго — через какое-то время дом Зубова ограбили. Свалив в мешки бесценные монеты из собрания, воры скрылись в неизвестном направлении, вместе с ними пропал и Константиновский рубль. Безутешный Зубов забросил коллекционирование отечественных монет и переключился на заморские.

Впрочем, зубовский рубль не канул в Лету. Через несколько лет после ограбления он появился в собрании нумизмата Йозефа, а уже после революции — у коллекционера Рихтера. Наследники последнего в 1962 году пытались продать монету Эрмитажу. Главный хранитель отдела нумизматики музея Иван Спасский подтвердил подлинность монеты, но по каким-то причинам сделка не состоялась. Экземпляр был вывезен за рубеж, после чего началось его триумфальное шествие по аукционам: торги на Christie’s сменялись лотами на Sotheby’s… В 2004 году рубль продали на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 525 000 долларов, таким образом он стал самой дорогой неамериканской монетой в мире. А в начале этого года появился на аукционе Stacks&Bowers в Гонконге, где и был приобретен Вагитом Алекперовым. На сайте аукциона сообщается, что Константиновский рубль был продан за 2 640 000 долларов. На сегодняшний день Музей Международного нумизматического клуба в Большом Афанасьевском переулке — единственное место в Москве, где можно увидеть Константиновский рубль (экземпляр Государственного исторического музея находится в фондах).

О новом экспонате «Культуре» рассказал старший эксперт Музея Международного нумизматического клуба Богдан Берковский.

— Монета, хранящаяся в Музее МНК, относится ко «второму ряду» Константиновских рублей.

— Да, наша монета создана позже 1825 года, но подлинными штемпелями. При этом существует гипотеза — ее, кстати, придерживается аукционный дом, — что это та самая шестая монета, которая выскользнула из пакета министерства финансов. Но мы считаем, что с большой долей вероятности она относится к числу монет, сделанных Юлиусом Иверсоном, старшим хранителем минц-кабинета в Эрмитаже.

— Сколько всего Иверсон изготовил монет?

— Скорее всего, две. Одна из них — наша. Ее история хорошо известна. А вторая никак не проявляла себя с 1956 года, т. е. после смерти коллекционера, которому принадлежала. Потом она якобы продавалась на Sotheby’s, а впоследствии была признана фальшивой — копией с эрмитажного экземпляра. Но мы доподлинно не знаем, шла ли речь о монете работы Иверсона. Можно только предположить, что он вряд ли ограничился изготовлением одного экземпляра, ведь штемпели Константиновского рубля были в хорошем состоянии.

— Они до сих пор хранятся в Эрмитаже?

— Совершенно верно. Но предвосхищая вопрос, может ли повториться эксцесс с последующим выпуском монет, скажу, что даже если такое случится, то мы об этом сразу узнаем. Дело в том, что во время эвакуации штемпели проржавели, на них появилась характерная рябь. Соответственно, на монете будет видна неровная, рыхлая поверхность штемпеля.

— А как часто подделывается Константиновский рубль?

— Это, наверное, самая подделываемая монета. Ее фальсифицировали почти весь XIX век, продолжают это делать сейчас и будут в дальнейшем. Существует фальшивки очень высокого уровня — например, монеты князя Трубецкого. А сегодня подделывают, условно говоря, на китайских заводах. Это очень сложная и востребованная вещь у фальшивомонетчиков.

— Всегда ли можно отличить подлинник от фальсификации — если она высокого уровня?

— Здесь на стороне исследователей выступает ограниченное количество монет, а также знание того, какие экземпляры были, как они выглядят и каков шанс их найти. Некоторые из них сфотографированы. Если сейчас появится «новая» монета, то она вызовет массу споров и пересудов — в отличие от нашего Константиновского рубля, способного подтвердить свою историю.

— Интересны ли российские монеты зарубежным коллекционерам, или за ними охотятся в основном отечественные коллекционеры?

— Экземпляр, представленный у нас, долгое время считался самой дорогой неамериканской монетой в мире. Получив этот статус, он был приобретен японским коллекционером. То есть Константиновский рубль — одна из самых котируемых монет на мировом рынке.