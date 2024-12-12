Розы и валенки: в Пушкинском заповеднике состоялся смотр анимации

Светлана НАБОРЩИКОВА

Победой фольклорной истории «Миллионы алых роз» завершился III Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское». В фестивальных программах было представлено 60 картин, снятых по мотивам литературных произведений, из них 39 участвовали в конкурсе.

Церемония закрытия и награждения лауреатов прошла в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника. Его директор Георгий Базилевич, приветствуя зрителей, участников и членов жюри, отметил, что кинофорум в пушкинских местах уже стал привычным событием.

— Если первый фестиваль был почином, второй — надеждой, что будет продолжение, то третий заставляет нас собраться и делать его дальше и лучше. Для этого все у нас есть — талантливых людей очень много, — сказал он.

Гран-при фестиваля удостоился фильм «Миллионы алых роз» (киностудия «Союзмультфильм»). Автор сценария и режиссёр-постановщик — Галина Голубева. Ее праздничная работа, сделанная в стилистике объемной анимации, — продолжение фольклорной темы, начатой в дебютной картине «А как наши космонавты» (2019). Тогда режиссера вдохновили одноименная песня, напетая Марией Тимофеевной Яковенко из белгородского села Верхняя Покровка и записанный на радио рассказ Юрия Гагарина о космосе. Материалом для киноработы стала дымковская глиняная игрушка и народное пение. Они же фигурируют в «Миллионах алых роз».

К песенному хиту и стихотворению Андрея Вознесенского картина прямого отношения не имеет. Разве что и там, и там присутствует лирическая история, а в песнях поется про «мильоны алых роз» и «цвяточки лазоревые». Цветы здесь везде — в букетах, корзинах, на окнах, в ванне и просто на улицах. Кроме аутентичного вокала звучат фрагменты арий Верди, Россини, Делиба. Мечта героя — оперная певица, и за ней, загадочной и недосягаемой, он путешествует по городам и весям верхом, пешком, на поезде.

Фильм, вдохновленный богатством народного искусства, жюри оценило по достоинству.

— От претендента на Гран-при мы ждем определенного открытия. По нему мы определяем, что, собственно, требуется от автора на этом фестивале. Работа Галины, может быть, не выглядит полностью благополучной и причесанной, но мы единодушно присудили ей победу, — сказал, вручая награду, председатель жюри, мэтр отечественной анимации Станислав Соколов.

Он также отметил, что фестивальные награды — вещь достаточно условная, и жюри, стремясь сохранить некий баланс между молодыми и более опытными авторами, в какой-то степени склонялось к тому, чтобы отметить авторов, еще не отягощенных множеством наград.

Лучшим режиссером названа Анастасия Жакулина, снявшая фильм «Ссылка» по мотивам пушкинских фантазий Резо Габриадзе. Грузинский художник и драматург был автором нескольких графических серий, посвященных состоявшимся и неосуществленным путешествиям поэта, они и стали источником сюжетов для черно-белого анимационного эссе. Тщательная колористика подчеркнула выразительность «Поэта» — притчи об ангелах, пришедших к людям, чтобы достойнейшим из них передать поэтический дар. Режиссер этого фильма Роза Гиматдинова получила приз за лучший персонаж. «Рождественская звезда» по мотивам одноименного стихотворения Бориса Пастернака (режиссер — Наталья Березовая) была отмечена за лучшую адаптацию литературного сюжета. Сказочное очарование библейской истории усилил музыкальный ряд с историческим подтекстом. В фильме звучит фортепианная музыка Моцарта в исполнении Марии Юдиной, с которой поэт был дружен.

В отношении «Хора» Ангелины Гильдерман, по словам программного директора форума Светланы Хохряковой, были сомнения — брать или не брать его в конкурс. К литературе картина имеет опосредованное отношение: в ней использовано духовное песнопение О Sacrum cjnvivium («О священный мир!»). В итоге рассказ о том, как самых разных людей в буквальном смысле слова возносит в небеса хоровое пение, получил приз за лучшее художественное решение.

Особенностью фестиваля стало большее, чем принято на взрослых мероприятиях, количество студенческих фильмов. Из трех дипломов один получил опытный Алексей Игнатов («Не включайте свет» — об отношениях отцов и детей), два были вручены авторам дипломных работ. Анастасия Пантелеева («Письмо» — занимательное кино в духе старых добрых советских «мультиков») и Мария Пайцун («Собачка и артист» — трогательная экранизация стихотворения Юнны Мориц) в этом году окончили ВГИК. Поначалу третья дипломная награда в планы жюри не входила, но художник и режиссер Александр Храмцов, вручая ее, признался: ему так понравился фильм Марии, что он за ночь нарисовал для нее диплом симпатий жюри.

— Было приятно видеть столько молодых лиц, наблюдать их реакцию. Призов очень не хватало, если честно, многих хотелось отметить. Было бы хорошо на следующий год сделать отдельные награды для студентов, — подвела итоги молодежного десанта его коллега по жюри, режиссер Ирина Евтеева.

Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, стараниями которого образовался фестиваль, включил в фестивальный буклет стихи собственного сочинения, где были такие строки: «Будут метели нам в радость, ненастье уйдет / Радостью творчества будут наполнены залы». Морозов и обильного снега, однако, не случилось. Бутафорские снежинки, искрясь под лучами софитов, покрыли сцену на церемонии открытия и закрытия. Победители кроме статуэток, изображающих Пушкина, держащего в руках знамя с полотнищем из кинопленки, по традиции получили в подарок валенки. Они тоже не пригодились, но с радостью творчества все сложилось.

По информации организаторов, за пять дней фестивальные мероприятия (вход на все свободный) посетили около 2900 зрителей, многие приходили семьями. На ретроспективных показах заслуженным успехом пользовался золотой фонд отечественной анимации — фильмы Василия Ливанова, Валентина Караваева, Льва Мильчина, Бориса Дежкина. В рамках фестиваля в Пушкинских Горах, Острове и Пскове состоялись 13 творческих встреч с писателями и аниматорами, в том числе представление двух полнометражных проектов, обещающих стать событиями.

Ирина Евтеева показала фрагменты фантазийного «Отеля «Онегин», который делает в своей любимой смешанной стилистике, объединяющей анимацию и игровое кино. Британский режиссер, приехавший в Россию снимать кукольный фильм «Онегин» и остановившийся в гостинице с тем же названием, выясняет, что в каждой комнате живут герои пушкинских произведений. Более того, пойдешь направо, попадешь в роман, налево — в одноименную оперу Чайковского, и в этом нет ничего удивительного: хозяйка гостиницы в прошлом оперная примадонна.

Станислав Соколов представил пилот своего нового фильма «Булгаковъ» и выставку эскизов к нему. Время действия картины охватывает 1920—1930-е годы. Выразительные средства — кукольная и рисованная анимация (последняя соединяет несколько слоев изображения), а также фрагменты кинохроники. Персонажи — как исторические (кроме Булгакова задействованы Алексей Толстой, Валентин Катаев, Михаил Светлов, Корней Чуковский, Лев Троцкий. Анатолий Луначарский), так и художественные. В одной из сцен Булгаков появляется на балюстраде Дома Пашкова вместе с Воландом. В другой на подмостках разыгрывается кукольный «Фауст». Всех действующих лиц озвучивает, виртуозно играя тембром и интонацией, народный артист Виктор Сухоруков. Нетерпеливых зрителей, спрашивавших, когда московскую историю Булгакова можно будет увидеть полностью, Станислав Михайлович огорчил: это случится нескоро. Авторская анимация — труд кропотливый, долгий, временами непредсказуемый. Предыдущий режиссера «Гофманиада» готовился десять лет, зато теперь стал анимационной классикой. Возможно, и «Булгакова» ожидает та же счастливая судьба.

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "Пушкин. Михайловское".