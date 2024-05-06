Праздник с нами: Дом Вахтангова во Владикавказе отметил дату и анонсировал фестиваль

Светлана НАБОРЩИКОВА, Владикавказ

Дом Евгения Вахтангова, он же филиал Театра Вахтангова, 30 апреля отпраздновал первый день рождения. «Культура» убедилась, что новый культурный центр успел стать местом притяжения горожан и гостей североосетинской столицы.

Во Владикавказе цветут каштаны. Любимая Вахтанговым сирень уже осыпается — весна выдалась жаркая, но несколько веточек на молодых кустах возле Дома, словно решившись дождаться даты, набирают цвет. Кусты посадили ровно год назад, и все они прижились.

«Нет праздника — нет театра», — говорил Вахтангов. «Нет праздника — нет музея», — решили вахтанговцы и отметили годовщину Дома праздничным представлением новых экспонатов. Среди впервые выставленного — письмо Вахтангова жене Надежде Михайловне. Он просит сохранить его письма и открытки, будто предчувствуя благодарное внимание потомков. Как часто Евгений Богратионович дарил супруге сирень, доподлинно неизвестно, но букеты, благоухавшие в доме в эти дни, можно адресовать ей. Афиши, программки, рецензии, рисунки, эскизы декораций, режиссерские тексты пьес она начала собирать еще в 1913 году.

В числе экспонатов — аттестат об окончании гимназии. Учебные предметы будущий реформатор театра не любил, не раз оставался на второй год и гимназию окончил в 20-летнем возрасте. «Я влюбилась в гимназиста!» — написала Наденька Байцурова, будущая Надежда Вахтангова.

В семейном разделе — письмо ее подруги Доры Ремезовой, познакомившей будущих супругов, а также запись расходов, сделанная Вахтанговым в день венчания. Угощались рыбой, сыром, виноградом. Всего было потрачено 30 рублей, из них десять предназначалось священнослужителю, совершившему обряд. Венчались Евгений и Надежда без родительского благословения, а это означало дополнительные траты. Табачный фабрикант Багратион Вахтангов не приветствовал женитьбу Евгения на небогатой девушке, не одобрял он и его театральные увлечения, но успел застать славу сына и послать ему письмо примирения.

Молодая семья жила скромно и отнюдь не мещанскими заботами. На рождение первенца новоиспеченный отец подарил жене «Записки революционера» знаменитого анархиста Петра Кропоткина. Книга, сохраненная Надеждой Михайловной, украсила экспозицию. По прогнозу хранителя Музея-квартиры Вахтангова в Москве Маргариты Рахмаиловны Литвин, филиал во Владикавказе ожидает еще немало пополнений. А нам, зрителям, хотелось бы увидеть на Вахтанговской сцене вдохновленный ими спектакль-биографию.

Среди других артефактов — удостоверение «о принадлежности к купеческому сословию», предоставленное абитуриентом Вахтанговым в Московский университет, где указан его адрес во Владикавказе — ул. Купеческая (ныне Чермена Баева), рукописные журналы с юношескими стихотворениями и статьями, фотографии родителей, друзей-гимназистов и участников литературного кружка «Арзамас». На обороте одной из них — дарственная надпись Евгения однокласснику Михаилу Егикову: «Ничего не сделав, не умри».

Рефреном к ней прозвучали слова Сергея Меняйло. Вместе с директором Театра Вахтангова Кириллом Кроком глава РСО-Алания открыл обновленную экспозицию.

— Всегда горжусь людьми, которые хотят в жизни что-то сделать, чего-то достичь, — сказал он. — Всё идет по нарастающей. Год назад в момент открытия мы говорили, что это новый центр притяжения Республики Северная Осетия — Алания. А через год, зная, сколько здесь было событий, мы говорим: это культурный центр притяжения всей России.

Руководство Дома это учитывает и ведет событиям учет. За год Дом Вахтангова посетили 9719 человек, приличная цифра и для небольшого столичного музея. В Арт-кафе состоялось 303 мероприятия (более 25 в месяц), на которых побывали 11 696 зрителей. Диапазон выступающих — от осетинских команд КВН и фольклорных ансамблей до академических пианистов, джазменов и поэтов. Приезжала в гости к родителям международная оперная звезда Вероника Джиоева и тоже захотела выступить.

Весь июнь в Доме Вахтангова также будет музыкальным. Композитор, пианист, дирижер и педагог Ацамаз Макоев даст сольный вечер, а затем в серии концертов представит своих учеников и гостей, в том числе молодого пианиста Абисала Гергиева, сына прославленного маэстро.

Всегда ждут в Доме актеров-вахтанговцев. Билеты на их выступления раскупаются мгновенно. На Марию Аронову два зала продали за семь минут. Примерно те же показатели у Евгения Князева, Александра Олешко, Юлии Рутберг. По словам Кирилла Крока, на сегодняшний день Дом абсолютно себя окупает и как культурный центр обладает идеальным с точки зрения досуга сочетанием: в одном месте расположились сцена, музей, кафе — развлечение, просвещение, угощение.

Так было не всегда. В начале 1980-х дом возле Армянской церкви, где будущий корифей театра родился и вырос, хотели снести, но вмешалась Юлия Борисова, приехавшая на гастроли. Отыграв «Принцессу Турандот», народная артистка СССР вышла на авансцену и со слезами на глазах призвала всех неравнодушных сохранить реликвию. Дом, хотя и сильно порушенный, дожил до 2020 года, когда в преддверии векового юбилея театра вахтанговцы решили вернуть его Вахтангову. Никакой концепции, говорит Кирилл Крок, тогда не было, только стыд.

— Когда мы сюда зашли, у нас была одна мысль, абсолютно искренняя, — поделился он с «Культурой». — Стыдно было отмечать в Москве 100-летие Вахтангова, поднимать на Арбате бокалы шампанского и знать, что во Владикавказе погибает его родовое гнездо.

Руководство РСО-Алания почин поддержало. Самым сложным было договориться с 13 собственниками квартир, на которые был разделен дом. В итоге с помощью спонсоров людей расселили в новые жилища, а в здании на собственные средства театра провели реконструкцию и реставрацию.

Сегодня, считает директор Театра Вахтангова, уровень интереса к театральному искусству во Владикавказе настолько высок, что на родине Вахтангова должен проходить свой всероссийский театральный фестиваль. Уже определены сроки — 13-19 июля, программа и название: «Вахтангов. Путь домой». Ожидается участие театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска, Омска. Впервые приедет во Владикавказ Донецкий молодежный театр.

Театры североосетинской столицы подготовят к июлю премьерные спектакли, первые показы которых состоятся в рамках фестиваля. В оff-программу войдут постановки для семейной аудитории по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Республики Северная Осетия — Алания и лично главы РСО-Алания Сергея Ивановича Меняйло.

Фотографии предоставлены Театром Вахтангова.