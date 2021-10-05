«Homo soveticus был интересным человеком»: искусство соцреализма как почва для скандалов и романтических поисков

Евгений ХАКНАЗАРОВ

«Культура» узнала, как живется советскому искусству в Сети.

Искусство эпохи соцреализма, в частности живопись, принято считать чем-то безнадежно устаревшим и сервильным. Некоторые даже задаются вопросом, собственно, искусство ли это или идеологически-пропагандистский продукт. В систему массового эстетического воспитания творческое наследие Советского Союза так толком и не встроено: подавляющее большинство россиян в состоянии вспомнить имена отечественных классиков — Айвазовского, Шишкина, Левитана и далее весьма длинный ряд — но спроси их о персоналиях советского периода, так в ответ в лучшем случае услышишь про Дейнеку и Яблонскую — и то если повезет.

Не то в популярных соцсетях. Группы, посвященные живописи эпохи советских десятилетий, процветают, насчитывая многие тысячи подписчиков и не меньшее количество публикаций с картинами разной степени известности и профессионального совершенства. Значение их деятельности действительно трудно переоценить. И это не только лежащая на поверхности просветительская функция. Если оставить в стороне такое утилитарное направление, как торговля художественным винтажем и коллекционирование, станет очевидной общественная составляющая «великого и ужасного» соцреализма. Темы, поднятые советскими мастерами, волнуют до сих пор. И они часто не совпадают с прописанным в технических заданиях, раздаваемых Союзом художников своим членам. Наших современников редко волнует революционно-военная героика как таковая или безоблачное позитивное бытописание в живописи. Как раз наоборот: в комментариях под очередным артефактом советского периода разгораются дискуссии, а то и скандалы, участники которых сводят счеты не только с виртуальными оппонентами, но и с собственными обидами, комплексами и несбывшимися чаяниями. С собственным прошлым и с прошлым своих родителей. И очень часто беседы на культурных площадках превращаются в хайп, которому благоволят администраторы групп – на что не пойдешь ради увеличения посещаемости сообщества!

Доходит до смешного и печального одновременно. Обсуждая невинный вроде бы портрет хорошенькой женщины, пользователи уже на десятом комментарии вполне могут виртуально оказаться в Гулаге. Не дай Бог в Сети появится портрет Иосифа Сталина или иного вождя — пусть и выполненный в безупречной или тем паче нетривиальной манере — ору не оберешься. То же самое, пусть и в меньшей степени, касается полотен с изображениями стахановцев, активистов, коммунистов, передовиков производства. А иногда вообще спорят из-за чего-то в высшей степени неочевидного.

Не буду голословным. Вот только несколько недавних примеров. Романтическое и исполненное уверенного оптимизма полотно Федора Малаева «Летят самолеты» (1950) собрало в обсуждении не только тех, кто ценит колорит работы и мастерство автора, но и зарубежных граждан, сокрушающихся об... отсутствии нижнего белья в Советской России. Альберту Папикяну, создавшему в 1957 году портрет Эраста Гарина в образе Короля из «Обыкновенного чуда», адепты «здорового образа жизни» вменяют в преступление изображение дымящейся сигареты в пальцах артиста и предлагают подкорректировать изображение, замазав крамольный аксессуар. Картина Вениамина Кремера «Павильон СССР на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году», изображающая американскую публику, взирающую на многометровые изваяния Ленина — Сталина, вызвала к жизни споры — нет, вовсе не о тяжелом наследии тоталитаризма, а ни больше ни меньше о провозвестии печально известного (или это определение уже неполиткорректно?) движения BLM, в прямом смысле ставящего на колени белокожее население США и Европы. Обратите внимание: речь идет о полотне, созданном в 1947 году!

Героиню картины Надежды Ливчак «Новобранец пятилетки» (1967) — хрупкую девушку эпохи двадцатых — начала тридцатых у станка — распинают за лапти и неуверенный взгляд. Многочисленные произведения пятидесятых, изображающих подростков в галстуках или с комсомольскими значками, находящихся в школьных стенах, слушающих радио в гостях или пришедших проведать больную подругу или учительницу, отчего-то вызывают ярость у ценителей советской живописи из сопредельной республики, ставшей на рельсы декоммунизации. Да что там, даже невинное и неоднократно переопубликованное полотно Владимира Любимова «Кружка пива», с которой смотрит располагающий к себе франтоватый мужчина, предвкушающий удовольствие от встречи с пенным, дает повод отдельным персонам возмутиться пропагандой алкоголизма или крамольным посягательствам на сакральное сочетание синего с желтым цветов в расцветке одежды. И во всех перечисленных примерах обсуждения живые, на многие десятки, а то и более комментариев.

На этом фоне в стороне зачастую остаются действительно художественные редкости, добытые неравнодушными администраторами из труднодоступных источников. Например, женское ню авторства Дмитрия Налбандяна — того самого, создавшего эпохальную брежневиану с многочисленными изображениями не менее многочисленных съездов КПСС. Или давно ставшие раритетами фарфоровые статуэтки ЛФЗ и других предприятий — это, конечно, не живопись, а прикладное искусство, но также много говорящее об эпохе. Или недавняя полоса публикаций редких полотен художника Ливия Щипачева, известного советской аудитории по заглавной роли в картине «Тимур и его команда». Чего стоит только картина «Хлеборобы Кубани», сочетающая в себе черты Ренессанса и колхозной эпопеи. Она была опубликована в сообществе «Соцромантизм», один из администраторов которого, историк и журналист, профессор Иркутского госуниверситета Александр Гимельштейн рассказал «Культуре», как живется советскому искусству в Сети.

— Наша группа появилась в 2013 году как один из итогов прошедшего в Иркутске научно-исследовательского семинара «Соцромантизм: поэтика исторического воображения в позднем СССР». Одной из его ключевых фигур был профессор Сергей Ушакин, историк культуры и антрополог, сибиряк, ныне работающий в Принстонском университете. Он и создал группу в фейсбуке «Соцромантизм», участники семинара и еще несколько десятков человек собрали в ней пару сотен интересных репродукций позднесоветского периода, в том числе мастеров сурового стиля. Меня пригласили в группу в то время, когда я занимал должность генерального директора Иркутского областного художественного музея. И когда губернаторские выборы в регионе выиграл представитель КПРФ и я потерял эту работу, определенной сублимацией стала резкая активизация моего участия в работе группы. Сергей Ушакин предложил мне сначала модерировать ее, а затем вместе с ним и администрировать. Сегодня мы имеем 8 тысяч участников и 30 тысяч работ в коллекции группы.

Философия группы заявлена: мы не хранилище изображений, связанных с ностальгией по советскому, и не витрина соцреализма. А исследовательская площадка, посвященная социалистическому романтизму — литературно-художественному течению, которое стало наиболее отчетливо оформляться в 50-е годы — с одной стороны, в виде своеобразной критики радикального просвещения раннего советского периода, а с другой — в виде альтернативы классическому «административно-командному», «плакатному» социализму.

Как и классический романтизм, соцромантизм делал акцент на психологизме, идеализме, романтике и индивидуализме, противопоставляя их рационализму и реализму советского просвещения, но не уходя при этом от общих утопических идей, связанных со строительством социалистического общества. Предмет нашего интереса — не столько живопись и графика, сколько человек в историческом времени 1950–1991 гг., замеченный и представленный языком изобразительного в основном искусства. Нас интересуют люди, а не директивы.

Хотя, конечно, и в группе бывают идеологически насыщенные работы, но это не критерий. Я сам выставил совершенно чудесную серию графики Николая Жукова, посвященную юному Володе Ульянову. Работы совершенно очаровательные, герой очень романтичный. Это вызывало разные эмоции участников группы, что естественно: в ней есть люди с диаметрально противоположными взглядами. Но у нас, в «Соцромантизме», действует императив: запрещено обсуждение актуальной политической повестки и пресекаются идеологические споры.

Это группа о жизни, ощущении времени и, собственно, о художниках и их работах. Последние несколько лет вместе со мной активно наполняют группу отличные знатоки советской живописи Светлана Соболева и Светлана Почтарь. На мой взгляд, группа «Соцромантизм» интересна и полезна и профессиональному сообществу — в ней состоят эксперты из ведущих российских музеев, искусствоведы, художники разных поколений. Активно участвовала в работе группы заслуженный художник России Любовь Оборина из Смоленска, которая в конце прошлого года, к нашей большой печали, умерла от коронавируса.

Требования у нас жестковаты: мы не допускаем повторных публикаций работ, в других группах нередко участники ставят всё, что попалось на глаза и понравилось, а у нас требуется довольно тщательно проверить по поиску. У нас более «галерейная» обстановка — ставить из месяца в месяц одни и те же репродукции здесь не удастся. Во многих похожих группах админы поощряют хайп и шум — разумеется, это привлекает больше участников, и многие из них, как в первый раз, бегут «вешать» на виртуальную стену двадцать пять раз уже выставленную репродукцию.

Авторы, которых мы выбираем, оставались подцензурными, но были внутренне свободны. Георгий Нисский, Татьяна Яблонская, Виктор Попков — классик сурового стиля, у нас опубликовано не менее двухсот его работ, Юрий Ракша, недавно ушедший Таир Салахов, Игорь Обросов, Юрий Кугач, Олег Вуколов, Петр Оссовский, Виктор Зарецкий, мой земляк Аркадий Гутерзон, великолепные графики Георгий Рейнер и Александр Андреев, многие другие художники выходили далеко за рамки соцреализма, не опрокидывая догматы.

Наряду с группами, которые создали в соцсетях энтузиасты, существуют несколько мощных ресурсов, работающих на рынке изобразительного искусства советского периода. Они, безусловно, тоже пробуждают интерес к этой эпохе, пересекаясь с нами крайне редко. Но жить в чистом искусстве у нас получается не всегда. Еще недавно я бы заявил вам, что к нам не проявляют интереса модераторы соцсети, в которой мы работаем. Но буквально на днях и «Соцромантизму» погрозили пальцем. Я не увидел реплику — иногда и админу приходится спать — участника группы к несколько странной работе, герой которой изображен в гимнастерке розового цвета и почему-то с тремя адидасовскими полосками. Один почтенный человек, вузовский профессор, решил зачем-то пошутить в комментариях по поводу ЛГБТ. Цензоры по чьей-то жалобе убрали публикацию и поставили на вид — не комментатору, а в целом группе. Но это эксцесс, не проблема.

Мы хотели бы продуцировать нашей работой интерес к homo soveticus, потому что это был интересный человек. Поощрить внимание к тем художникам, кто умел такого человека показать. Позднесоветская живопись и графика — не самая выдающаяся часть отечественного и тем более мирового искусства. И уж точно, не самая мною любимая. Но, без сомнения, вызывающая острый интерес. Исследовательский и общественный.

Фото на анонсе: Сергей Киселев / АГН «Москва».