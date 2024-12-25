С песней по жизни: к юбилею фильма «Веселые ребята»

Денис БОЧАРОВ

Девяносто лет назад, 25 декабря 1934 года в столичном кинотеатре «Ударник» состоялась премьера картины «Веселые ребята». По сей день эта лента остается одной из самых жизнерадостных и «мажорных» в истории нашего кинематографа.

Есть произведения искусства, которые вне зависимости от их художественной ценности, стали ярчайшими, поворотными и знаковыми явлениями в истории культуры. Это напрямую относится и к кинополотну 90-летней давности. Ибо во многих отношениях «Веселые ребята» были первыми.Для начала, лента стала первой из серии музыкальных комедий выдающегося творческого «тандема» — режиссера Григория Александрова и композитора Исаака Дунаевского. Впоследствии этот дуэт создаст не менее яркие картины легкого жанра, ставшие классикой советского кино: «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938), «Светлый путь» (1940), «Весна» (1947).Фильм «Веселые ребята» явился первой серьезной актерской работой в карьере Любови Орловой, которой суждено было стать, возможно, главной «плакатной» киноартисткой в истории СССР. Здесь ей конкуренцию может составить только Марина Ладынина. Этот же фильм по-настоящему прославил на всю страну исполнителя главной мужской роли — Леонида Утесова. Помимо всего прочего, «Ребята» вписали свое имя в летопись советского экрана как первая полноценная музыкальная кинокомедия.Нужно оговориться, никаких особых художественных откровений данная лента не явила. Сценарий «притянут за уши», сюжет, что называется, «высосан из пальца», операторская работа довольно заурядная, да и об актерской составляющей всерьез говорить не приходится: главные действующие лица не столько играют, сколько просто работают на камеру. Так в чем же очарование «Веселых ребят», фильма, который, кстати, изначально планировалось назвать весьма непритязательно: «Джаз-комедия»?Ответ, думается, лежит на поверхности: главное достоинство картины — в ее обезоруживающей своевременности. Это не столько даже художественный фильм, сколько первый в истории советского большого экрана кино-транспарант. И создатели ленты, собственно, и не скрывали, что скорее выполняли социальный заказ, нежели корпели над самоценным произведением искусства.Режиссер Григорий Васильевич Александров, один наиболее титулованных кинематографистов той эпохи (Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат двух Сталинских премий I степени, кавалер трех орденов Ленина), впоследствии вспоминал: «Мне очень дорога эта картина. Она снималась в ту пору, когда зритель ждал фильмов бодрых, веселых, жизнерадостных. Фильм «Веселые ребята» был первым ответом на это требование времени».Время было невеселое, нервозное. Молодая страна, отчаянно стремившаяся пробиться «через тернии к звездам», путем проб и ошибок нащупывавшая способы развития, переживала сложнейший период. Начало 1930-х — годы мучительной коллективизации, сопряженной с голодом и лишениями, помноженными на карточную систему. Уровень всеобщего уныния приближался к критической отметке.Сталин, понимавший важность театрального и кинематографического искусства, понял: народ необходимо отвлечь от тягот бытия и сместить вектор людских эмоций в сторону позитива — по возможности, сконцентрировать внимание масс на достоинствах нового общественного уклада. И «Веселые ребята» попали точно «в яблочко».В 1933 году Александрова позвали на закрытое совещание ЦК, где сообщили: зритель справедливо требует кинокомедий, которые фактически не производятся. Дело не терпело отлагательств — заказ был срочный. Работа закипела. После одобрения ленты Сталиным (по свидетельствам современников, просмотрев ее, вождь сказал: «Легкая, веселая картина. Я как будто в отпуске побывал»), «Веселые ребята» просто не имели права не понравиться народу. Кстати, приглянулись они и мировому кинематографическому сообществу: на Международном кинофестивале в Венеции картина была включена в шестерку лучших фильмов по итогам года.«Веселые ребята» — несомненно, творческая удача режиссера, но нельзя сказать, что только его. Это — продукт коллективного труда. Полноправными соавторами здесь выступили все упоминавшиеся выше участники кинопроцесса: исполнители главных ролей (Леонид Утесов и Любовь Орлова) и создатели звукоряда — композитор Исаак Дунаевский и поэт Василий Лебедев-Кумач.Можно с полной уверенностью заявить: без великолепных песен этот фильм не то чтобы лишился своей главной составляющей — он, возможно, вообще бы не получился. Такие шедевры, как «Легко на сердце от песни веселой», «Как много девушек хороших» и «Сердце в груди» не просто украшают фильм — они его, по сути, делают. Кстати, участие в проекте Исаака Осиповича Дунаевского состоялось благодаря личной протекции Утесова, который, с одной стороны пользовался авторитетом в кинематографических кругах, а с дургой – дружил с композитором.Картина, как уже упоминалось, не изобилует визуальным разнообразием (до подлинной революции в области советского, да и мирового операторского искусства пройдет еще более двадцати лет — когда гениальный кинооператор Сергей Урусевский снимет фильм «Летят журавли»), но некоторые цепляющие моменты, так называемые highlights, в ленте есть. Эпизод, где животные из стада Кости Потехина (Леонид Утесов) устраивают разгром в столовой и съедают еду, предназначенную для гостей, а некоторые четвероногие напиваются алкоголем, уморительно смотреть и сегодня. До сих пор вызывает добродушную улыбку сцена потасовки музыкантов, начинающаяся с бессмертной реплики «Эту фразу надо играть не так!» и перемежаемая иронично-злобным «Ты играй, играй, но руки не распускай!»Осторожно отметим: возможно, «Веселые ребята» и не входят в категорию киношедевров. Но лента стала колоссальной вехой в истории нашей киноиндустрии. Кроме того, что она блистательно справилась с поставленной задачей (снабдить массы необходимой, как воздух, долей оптимизма), она еще, наряду с «Путевкой в жизнь» и «Чапаевым», стала одной из тех картин 30-х годов, которые познакомили мир с советским киноискусством. Говорят, посмотрев «Веселых ребят», Чарли Чаплин заметил: «Этот фильм открыл Америке новую Россию. Прежде американцы знали только Россию Достоевского».