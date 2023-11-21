«По щучьему велению» Александра Войтинского: жжет Емеля на неделе!

Алексей КОЛЕНСКИЙ

С 26 октября киносказка Александра Войтинского «По щучьему велению» завоевала сердца миллионов зрителей и собрала больше двух миллиардов рублей. В чем секрет успеха?

Реклама заигрывала с самым невзыскательным зрителем, суля новый сказочный хит от создателей «Конька-Горбунка». Между тем, со сказочным мерином вышла неловкость — казалось бы, достаточно выбрать из фантастической одиссеи лакомые куски и сшить их беглыми стежками вольного пересказа, но тут-то и таилась ловушка. Не уяснив ни смысл, ни подтекст похождений пушкинского мини-пегаса (не без лукавства подаренного «нашим всем» студенту Ершову), киносказочники всучили детворе кое-как оцифрованного зубоскала, смахивающего на шрекового осла и зачем-то угождающего дремучему дурачку.

С Емелей было еще сложнее: лежебока чудит в десятках народных баек, но широко известна стала лишь самая короткая, малышовая, полюбившаяся сценаристу Александру Архипову, пересочинившему «По щучьему велению» для девятилетней дочки. Автора по-хорошему несло: слово-за-слово анекдот обернулся романтической сказкой, плутающей по закоулкам хрестоматийных сюжетов Александра Птушко, Александра Роу, Михаила Юзовского, Вадима Коростылева и Леонида Филатова... Щука, например, обернулась бывшей «Царевной Лягушкой» Василисой Прекрасной, а в омуте завелся ее женишок — ражий Водяной из «Варвары-красы, длинной косы». Емелина царевна стала фифой из «Сказа про Федота-стрельца», тут же приблудился ее ухажер — заморский франт. Больше прочих повезло Царю-батюшке, ставшего крепким хозяйственником, а Кащей оказался владыкой загробного царства и отцом отбившейся от рук Василисы. На задворках ошиваются два одинаковых с лица молодца из ларца, одолженных у «Вовки из тридевятого царства» и безобразит лесной разбойник Кот Баюн... Этот фантастический бестиарий ожил благодаря точно подобранным узнаваемым актерским типажам, вдохновенной работой с чудесными превращениями и удачной модернизации архетипических сюжетов.

Никита Кологривый смахивает на Сергея Жигунова расшалившегося аки Павел Деревянко. Сыгравшая Василису Мила Ершова — и Риту Сергеечеву, и Наталью Вавилову. Царевна Алина Алексеева обаятельно гротескует, подбирая ключи к органике Инны Чуриковой, Роман Мадянов конгениален царям-ухарям Михаила Пуговкина. С предметной средой и ландшафтами хороводят выдающиеся художники: Анастасия Каримулина, Надежда Васильева и Ольга Михайлова пляшут прямо от гоночной печки, на каждом вираже теряющей половички, чугунки и ухваты. Столь же головокружительные приключения выпадают на долю Скатерти-самобранки и Баяну-самоиграну, а главным героям довелось пережить головокружительное преображение, ставшее сквозной нитью, сплетенной из столь пестрой образной «шерсти».

Роман начался с пустяка — потратив пару загаданных щуке желаний впустую, Емеля попридержал про себя последнее и отправился куда глаза глядят, но наткнулся на разбойников и, спасая чудесную попутчицу, чуть не расстался с жизнью. Тут уж чудо-рыба поняла, что самоотверженный герой может оказаться ей полезен и обернулась Василисой Прекрасной... Однако, Емеля решил покорить сердце царской дочки не волшебством, а молодецкой удалью, а та потребовала от ухажера исполнять собственные желания в гиблых краях — лишь бы дурак отвязался...

К удивлению Василисы и публики, царевнин «женишок» сумел обаять лесную нечисть и самостоятельно справиться с опасными заданиями. Чего не скажешь о режиссере, то демонстрирующим азартный кураж, то злоупотребляющим монтажной нарезкой и тусклой закадровой музычкой, диссонирующей с песнями-плясками и обаятельной партитурой «Отавы Ё».

Таковы издержки «продюсерской модели кинематографа», равнодушно перемалывающей творческие находки и живые эмоции в фарш «интертеймента». Да и то — не беда; авторы убеждают: из заколдованного круга необдуманных, зато добровольных обязательств рождаются настоящие чудеса! Мораль для киносказки в вольном пересказе звучит так: «Бойся своих желаний и пособляй ближним, засматривайся на жизнь, да доверяй одной печке — она, родимая, вывезет, куда и не мечталось!» Годная философия для дураков, но не только…

«По щучьему велению». Россия, 2023

Режиссер Александр Войтинский

В ролях: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров, Сергей Бурунов

6+

В прокате с 26 октября