«Только ты и я» Валери Донзелли: лямур, бонжур, тужур, оревуар!

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В кинотеатрах — душещипательная семейная драма «Только ты и я» Валери Донзелли, которая была представлена в Каннах под оригинальным заголовком «Любовь и леса».

Сценарий основан на реальной истории, вдохновившей одноименный («Любовь и леса») бестселлер Эрика Рейнхардта. «Я получал множество сообщений от читательниц моего романа, которые говорили, что идентифицируют себя с главной героиней и понимают, что если они не уйдут из семьи, то случится страшное. Моя книга их спасла, - самоупоенно похваляется модный Рейнхардт, - Сложность адаптации заключалась в том, что фильм должен был оказать такое же воздействие на женскую аудиторию. Нужен был жесткий и правдивый фильм, в котором после включения света в зрительном зале женщины, состоящие в отношениях с абьюзивными мужчинами, начнут действовать. Чтобы достичь этой цели, необходимо было сыграть персонажей очень достоверно и эмоционально. То, как это сделали Виржини Эфира и Мельвиль Пупо, безмерно восхищает!» Уточним: в данном случае куда больших похвал достоен сценарий Одри Диван и режиссура Валери Донзелли.

В экспозиции является дама бальзаковских лет на грани нервного срыва, что-то старательно припоминающая в приемной адвоката. Постепенно проясняется что Бланш — филолог, реконструирует историю личной жизни накануне бракоразводного процесса. Эта жизнь-злодейка (вернее — легенда истицы) также бьется на половинки: счастье и беда, любовь и ненависть, брак и развод… Двоится и рассказчица.

С первых эпизодов мы встречаем пару сестер-близняшек с говорящими именами: Бланш и Роуз — Беляночка и Розочка — коротают последние деньки бабьего лета, подкарауливая прекрасного принца. Удача улыбается первой: на курортной вечеринке Бланш Ренар (дословно — Белой, Чистой, Невинной Лисе) подворачивается бывший и обворожительный одноклассник. Встреча перерастает в бурный роман, нечаянную беременность и романтическую свадьбу на морском берегу. Да вот незадача — Грегуар Лемуре (дословно — Бдительный Любовник) получает новую должность в банковском филиале и Бланш переезжает с любимым на лесистый север Франции, в Мец.

Чета обустраивается в мрачноватом особняке и ведет уединенную жизнь, не общаясь с пропавшей из виду сестрой. Бланш находит работу в школе, становится популярной классной дамой, купается в восторгах коллег и учеников, провоцируя ревность Грегуара. Исповедуясь адвокатессе, героиня старательно припоминает мелочные придирки и подозрения, грубости и скандалы, проговаривается, что спасалась чтением, меланхолично упиваясь страданиями «Мадам Бовари». Очевидно, подобно героине романа, читательницу снедала жажда приключений и «флоберовскую тоску» развеяла внезапно объявившаяся на пороге Роуз. Уезжая, разбитная сестренка подарила хозяйке свое авто.

«На следующее утро все пошло под откос!», - припоминает Бланш. Грегуар стал несносен — по словам рассказчицы, он вбил себе в голову, что она может просто уехать и не вернуться! Руководствуясь женской логикой, благоверный увлекся мелочным тиранством: «Он решил сделать мою жизнь невыносимой! Я жила по казарменному расписанию, каждая трата подвергалась ревизии, он даже следил за мной, это было стыдно!», - присочиняет филологиня. А в следующем эпизоде — как по мановению палочки — стыдно становится Грегуару: узнав себя в радиопередаче о домашнем насилии, он разражается слезами раскаяния, на утро же все продолжается по-прежнему — против сочинительницы не попрешь! От невыносимой обстановки Бланш решилась на интрижку — на сайте знакомств «я выбрала того, кто лучше писал» и оказалась в чаще леса, в объятьях романтичного охотника, чем окончательно свела с ума своего Бдительного Любовника. Чуть позже выясняется, что сказочного охотника не существовало — Бланш отдалась подвернувшемуся дальнобойщику.

Однако приключение «Леди Чаттерлей» не годится для бракоразводного процесса. Иное дело — абьюз: «Любовь и леса» – не только история, увиденная и рассказанная через женскую оптику, - признается Донзелли, - но и визуальные эксперименты. Часть фильма снята на цифровую камеру, а часть – на пленочную Super-16, это позволило визуально противопоставить друг другу два плана истории. Первый – Нормандия, лето, свет, маленький домик на берегу моря, безумная любовь и Бланш, похожая на ягненка. Второй – хичкоковский – темные тона, мрачный дом, жестокость и Лямуре, похожий на волка, который притащил ягненка в свое логово… Бланш влюблена в любовь, – отмечает режиссер, - она хочет быть любимой, несмотря ни на что, она исповедует максиму, что выходя замуж за человека, ты берешь на себя обязательства любить его и в горе и в радости. Как же справиться со своим разочарованием и тоской, когда все начинает идти наперекос?»

Очевидно, нужно морально и публично уничтожить абьюзера! В сухом остатке истории просматривается сказка о том, как Беляночка с Розочкой подкараулили и окольцевали «лесного зверя», а тот оказался не прекрасным принцем, а серым волком, с которым пришлось разделаться в меру сочинительского таланта.

Кстати, исследователи фольклора полагают, что красная шапочка была ничем иным, как вывернутым наизнанку волчьим скальпом, а следовательно одноименная героиня дразнила хищника, приманивая к бабушкиной избушке — затем, что бы прикинувшись невинной жертвой заселиться на волшебную жилплощадь… Должно быть, эта версия была незнакома Бланш и она уверовала в сказку об убивающем чувство домашнем насилии. Вот только подлинной жертвой абьюза стала вовсе не она, а месье Лямуре — то есть, сама любовь, вовсе не знакомая скучающей сказочнице.

«Только ты и я». Франция, 2023

Режиссер Валери Донзелли

В ролях: Виржини Эфира, Мельвиль Пупо, Доминик Реймон, Роман Боринже, Виржини Ледуайен

18+

В прокате с 17 августа.