История о смелой девочке и вредном домовом: мультфильм «Финник» вышел в прокат

Юлия ШАМПОРОВА

Главная премьера школьных каникул, российский полнометражный фильм «Финник» вышел на экраны и уже стал лидером проката на минувших выходных.

Режиссером картины, сознанной на петербургской студии «Рики» при поддержке Фонда кино, стал Денис Чернов, который на протяжении последних без малого двадцати лет занимался чрезвычайно популярным у детей проектом «Смешарики». «Финник» – значимый для российской анимации проект, ведь сам процесс создания таких мультфильмов занимает очень много времени, на одну минуту анимации может уйти месяц работы. В создании мультфильма принимала участие команда из более, чем двухсот человек, которая три года трудилась над созданием «Финника».История картины разворачивается в городе Берге, куда семья девочки Кристины приезжает на заработки. Ее родители – актеры, они переезжают с места на место, чтобы найти съемочный проект, в котором можно принять участие. Как результат, Кристина не может завести друзей и вынуждена постоянно менять школы, но при этом она – умная и талантливая девочка, которая любит разгадывать загадки и увлекается детективами про Шерлока Холмса.В городе Берге в каждом доме живет домовой, никто не может их видеть, но они помогают своим хозяевам по хозяйству и в быту. Их задача – охранять дом и его владельцев, ведь без дома домовой просто не может существовать и гибнет. Однако есть один заброшенный дом на окраине города, в котором живет нетипичный домовой Финник, он мизантроп и стремится побыстрее отделаться от людей, которые заезжают в его заброшенное жилище. Он скорее выступает в роли злого привидения, нежели доброго и помогающего домового. Такое поведение Финника связано с тем, что дом сдают в аренду, люди там долго не задерживаются, и не ухаживают за домом и не ценят. Все меняется, когда в жилище Финника приезжает семья Кристины.Оставшись одна в доме и столкнувшись с Финником, который стремиться ее испугать, Кристина пытается поймать хулиганистого домового в лучших традициях героев Артура Конан Дойла. Во время погони за обидчиком девочка случайно вырывает клок шерсти Финника, что позволяет ей видеть его и других домовых. А общаться людям и домовым строго запрещено, так же, как и позволять людям видеть домовых, так что Финник невольно нарушил все правила.У домовых есть целый профсоюз: каждую неделю они собираются вместе, чтобы обсудить последние новости и своих хозяев, а также поделиться проблемами или сложностями, которые возникают при совместном проживании с людьми. Возглавляет это собрание самый старый и мудрый домовой Грендфазерфин, туда входят и другие домовые, например лягушачеподобный Фрогфин, трогательный и безумно преданный своему хозяину Мафин, флегматичный мрачноватый Блекфин, а также Тикфин, Хамсетрфин, Мотяфин, Пинкфин, Флюфин, Тимфин, Тупикфин, Панкфин, Финол, Багфин, Грифин, Альфин и другие. Частичку «фин» для обозначения домовых придумал один из соавторов сценария проекта, американец Нил Ландау, поскольку в английском не было релевантного слова для обозначения домовых.Постепенно Кристина и Финник сближаются и становятся друзьями, а тем временем городу грозит опасность. Злодей хочет уничтожить Берг и его жителей, подготавливая серию терактов. Кристина и Финник как настоящие детективы берут след и разоружают злодея.Идея проекта принадлежит сценаристу Татьяне Беловой, которая придумала историю о добрых домовых и о дружбе девочки и домового. Сценаристка предложила Денису Чернову, своему мужу, поработать над этой идеей. Образы домовых были созданы довольно быстро, а вот образ Кристины претерпел множество изменений. В итоге создатели сделали Кристину похожей на Лару Крофт в детстве, причем не только по внешности, но и по характеру.Мультфильм продолжает мировую тенденцию анимационных и игровых проектов, в центре которых стоит героиня – девочка, до недавнего времени для нашего кино и анимации это было в диковинку. Но такие проекты постепенно появляются, и их успех доказывает, что это то, что нужно сегодняшнему зрителю: больше сильных, смелых, отважных девочек и женщин на экране. И в этом плане «Финник», хоть и озаглавлен по имени домового, но по оригинальности и яркости женского персонажа, встает в один ряд с такими проектами, как «Холодное сердце», «Моана», «Я краснею», «Огненное сердце» и другими успешными историями.«Финник», конечно, сделан как международный проект, и во многом ориентирован на прокат за рубежом, имена персонажей англифицированы, пейзаж и архитектура города Берга очень напоминает благополучную американскую провинцию, и в этом плане, как кажется, направлен, скорее на иностранных зрителей, чем на российских. Ведь можно было, например, поместить героиню в условия российской глубинки, дать героям русские имена и названия, и рассказать историю русской девочки, живущей в русском городе. И при этом не уходить в российский фольклор, как это делают создатели супер-успешной, но шаблонной франшизы о Богатыре («Последний богатырь», «Последний богатырь: Корень зла», «Последний богатырь: Посланник тьмы» компании Disney совместно с российской киностудией Yellow, Black and White), а рассказать о современной России. Вовлеченность в российский быт и реалии – то, что не хватает «Финнику» и делает проект больше похожим на американские мультфильмы, чем на уникальный российский анимационный проект. Это не значит, что все российские анимационные проекты должны паразитировать на российском фольклоре и культуре (вспомним мультфильмы «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Три богатыря и Шамаханская царица»,«Иван Царевич и Серый Волк»). Однако изображение современной русской жизни и российской героини в современном российском обществе – то, чего определенно не хватает российской анимации в данный момент.Среди озвучивавших проект есть популярные артисты и блогеры: Ида Галич, Борис Дергачев, Александр Гудков, Даня Милохин, а также тиктокеры из Dream Team House: Артур Бабич, Тен Юджин, Леша Янгер, Влад Левский, Тема Вотерфорк.Заглавный саундтрек, который звучит на финальных титрах картины, и является одной из главных составляющих фильма, исполнили один из основателей группы «Король и Шут» Андрей Князев, который сегодня возглавляет группу «Княzz», а также лидер группы «Мельница» Хелависа (Наталья О'Шей). Музыканты, которые впервые работали вместе исполнили ремейк легендарной композиции «Король и Шут» – «Проклятый старый дом» на музыку Михаила Горшенёва и слова Андрея Князева. Трек получил название «Прекрасный старый дом», сохранив приверженность оригиналу и узнаваемое звучание.