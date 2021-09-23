Как новый Голливуд: в России покажут современное китайское «зрительское» кино

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Впервые в истории китайский кинопрокат обогнал североамериканский. При этом зритель в Поднебесной предпочитает голливудской продукции отечественный кинематограф.

С 24 по 29 сентября в петербургском кинотеатре «Аврора» и со 2 по 8 октября в Третьяковской галерее, в кинозале Инженерного корпуса начнется фестиваль нового кино Китая (http://chinafilmfest.ru/2021). Название смотра – «Китай, ХХ век. История глазами китайского кино». Но организаторы призывают кинолюбителей взглянуть на предмет шире, а потому в программе фестиваля значатся работы топовых режиссеров материкового Китая и Гонконга, снятых в последнее десятилетие и демонстрирующих в первую очередь коммерческий потенциал кинопродукции КНР.

Фильмом открытия выбрали кассовый хит китайского кинопроката, вышедший на экраны в этом году – триллер Чжана Имоу «Над обрывом», собравший более 180 миллионов долларов. Остальные картины станут для зрителя не менее интересными. Это военный эпос «Основание армии» гонконгского режиссера Эндрю Лау, драмы «Возвращение домой» (режиссер Чжан Имоу) и «Молодость» Фэн Сяогана, в которых речь идет о последствиях Культурной революции. Еще одна шпионская история «Тихая война», снятая гонконгцами Аланом Маком и Феликсом Чуном, рассказывает о событиях, предшествующих образованию КНР в 1949 году. Фильмом закрытия станет лента Фэн Сяогана «Землетрясение» - яркий пример так называемой «травматической» драмы. И все эти картины – в первую очередь пример коммерческого кино, предназначенного для широкого зрителя. О принципах формирования программы и про современный китайский кинематограф «Культуре» рассказал программный директор фестиваля, кинокритик Дмитрий Комм.

- Чем живет актуальное китайское кино? Какое оно? Это нечто самобытное или до него уже добралась глобализация?

- Не то, что добралась: Китай - один из главных локомотивов киноглобализации. И первое, что нужно знать о современном китайском кино – оно не экзотично. Это не какие-то далекие страны и пагоды на экране и привычный набор экзотических представлений о Китае как о таинственном далеком восточном мире. Нет, это кино мегаполисов, городов-муравейников. Кино больших городов универсально, так как проблемы мегаполисов везде одни и те же: в Пекине, Гонконге, Токио, Дели, Москве или Нью-Йорке. Китайская киноиндустрия - динамичная, работающая во всех жанрах, живущая в условиях рыночной экономики система, в высшей степени конкурентоспособная. И практически вытеснившая Голливуд из национального проката. Если обратиться к данным по китайскому прокату 2005 года – там китайских фильмов в топ-десятке не было вообще. Если посмотреть показатели 2019 года – я намеренно не беру последние годы, когда Голливуд отменял свои премьеры из-за коронавируса - в первой десятке китайского проката было только два голливудских фильма. Все остальные свои. Это абсолютно профессиональная продукция. Китайский прокат сейчас первый в мире по сборам. С 2012 года он был на втором месте и долгое время конкурировал с единым прокатом США и Канады. В 2020 году североамериканский прокат отступил на второе место, как и прогнозировали все эксперты. Споры были только по поводу, в каком именно году это случится.

- Китай удержит позиции?

- В 2021 году китайский прокат не уступит первого места, об этом свидетельствует динамика сборов. Так что лидерские позиции Китай, скорее всего, занял надолго. Темпы роста китайского рынка разнились. Были годы, когда у китайцев сборы от проката за год увеличивались на треть. Сейчас они замедлились, так как все же выбран некий потолок, но рост продолжается. Также Китай активно строит кинотеатры, в последнее десятилетие там открывали по мультиплексу в день, в среднем с десятью экранами. По количеству экранов Китай уже здорово обгоняет США, а когда-то КНР была на последнем месте в мире. То, что Китай обойдет по сборам США, было предсказуемо. Событием стало то, что эти сборы стали делать китайские картины. Могло быть как в России: у нас доходы тоже очень немаленькие, но эти сборы делает американское кино. Голливуд есть в китайском прокате, но фактически он им уже не нужен. Когда американцы в пандемию отменили свои премьеры, у всех сборы рухнули, а китайцы, как только открылись кинотеатры, стали спокойно собирать огромную кассу, благодаря собственным картинам. На «золотой неделе» прошлого года, когда в октябре у них были национальные каникулы, в Китае оказались вторые за всю историю сборы, уступающие только показателям 2019 года.

- Почему российский кинематограф об этом может только мечтать? Что у нас не так?

- Важно само существование в условиях рыночных правил игры. Когда вы даете на коммерческие проекты безвозвратные деньги, как это делается у нас, они автоматически превращаются в некоммерческие. Суть коммерческого проекта в окупаемости и извлечении прибыли. В нем не может быть меценатства и безвозвратных денег. Могут быть только инвестиции. Китайское кино снимается преимущественно на частные инвестиции и оно их возвращает с большой прибылью. Поэтому у китайских кинодеятелей нет проблем с финансированием, инвесторы в очереди стоят, чтобы вложить деньги в кино. Для того, чтобы сделать наш кинематограф прибыльным, нужно перевести процесс на рыночные рельсы. Отменить социалистическую распределиловку, все эти питчинги и прочее. Должна быть комплексная реформа отрасли: поощрение частных инвесторов, возможно, освобождение от налогов тех, кто вкладывает деньги в кино, банковские льготы. Нужно ориентировать процесс так, чтобы киноиндустрия жила без чиновника, который сидит на мешке с деньгами и выдает их тем или иным продюсерам. В 140-миллионной стране кинематограф должен, как минимум, себя окупать. Это вполне реально. Тем более, что в сопредельных странах имеется большая русскоязычная аудитория, которую можно было бы охватить. Я приведу пример, как работают китайцы. В восьмидесятые годы, когда Гонконг был британской колонией, его население составляло 6,5 миллионов человек – чуть больше, чем в Петербурге. По всем правилам они не должны были иметь возможность создать большую киноиндустрию – ну кто будет покупать ее продукцию при таком населении? К концу восьмидесятых Гонконг вышел на третье место в мире по объему производства фильмов, уступая только Индии и США, и на второе место по экспорту своих фильмов, уступая только США. Крошечная территория с шестью с половиной миллионами человек! Они работали на экспорт, они фактически обеспечивали своими лентами всю Юго-Восточную Азию. Причем, материковый Китай вообще не покупал гонконгские и иностранные фильмы до 1993 года. А гонконгские фильмы тогда для них считались иностранными. Вот пример, как численность населения не влияет на создание успешной киноиндустрии. Поэтому все слова о том, что в Китае живут полтора миллиарда, а у нас всего 140 миллионов, поэтому у нас кино должно финансироваться государством, это все «ла-ла-ла».

- А что в современном Китае с идеологией в кино? Есть ли цензура?

- В Китае существует легальная цензура, есть специальная администрация по делам прессы, радио, кино и телевидения. Но китайское кино сейчас состоит не из одной общей индустрии, а из нескольких территориальных. Например, то, что снимает Гонконг, может не выходить в прокат материкового Китая. Для того, чтобы демонстрироваться на материке, фильм должен соответствовать определенным требованиям. То же самое касается Тайваня. Цензура касается всех фильмов, включая американские и российские. Требования достаточно жесткие, но ничего непреодолимого нет, их вполне можно обходить. Другое дело, что в последнее время закручиваются гайки и не очень понятно, что будет дальше. В Голливуде, в конце концов, расцвет был вообще во времена кодекса Хейса, когда регламентировалась даже длительность поцелуя. Сильно это мешало Хичкоку и другим? Ограничения в Китае касаются каких-то конкретных вещей. Например, нельзя показывать фронтальную обнаженку. Какие-то экстремальные сцены насилия. Преступление должно всегда наказываться. Сверхъестественные явления должны получать научное объяснение. Это не значит, что в китайских фильмах не может быть плохих персонажей или поступков. Как и в американском кино сороковых. Но преступление должно быть так или иначе наказано.

- Поговорим о нынешнем фестивале. Его подзаголовок «История глазами китайского кино» заранее ориентирует зрителя на некоторую идеологическую и жанровую заданность?

- Я как раз не хочу, чтобы наш фестиваль позиционировался как фестиваль исторических фильмов. Потому что этот жанр предполагает некую реконструкцию событий с большей или меньшей достоверностью. Мы ставили цель показать разные взгляды на историю. Ее ведь можно использовать как гвоздь, на который удобно вешать сюжеты, как это делал Александр Дюма. Или, опираясь на историческое основание, говорить про современность, как это было в фильме Эйзенштейна «Иван Грозный». Наша программа - подбор разных взглядов, разных жанров – от мелодрам до триллера и военного эпоса. Где-то история – антураж для эффектных погонь и перестрелок. В других фильмов – почва для философских высказываний, для рассказа о переменах. В фильме «Землетрясение» стихия – метафора тектонических сдвигов в истории Китая. В ленте «Возвращение домой» большая история показана через семейную, камерную. «Основание армии» - пафосный батальный эпос пропагандистского характера, один из немногих образчиков госфинансирования «к дате». Оно в Китае не такое, как у нас, валом, а точечное. Этот фильм вышел в 2017 году ко 90-летию основания Народно-освободительной армии Китая.

- Фильм открытия «Над обрывом» - совсем свежая работа самого популярного сейчас китайского режиссера Чжана Имоу. Но в Москве его не увидят. Почему?

- К сожалению, этот шпионский триллер мы покажем только в Петербурге, таково решение правообладателя. Действие картины разворачивается в начале тридцатых годов, когда четверо шпионов, подготовленных в Советском Союзе, оказываются на территории марионеточного государства Манчжоу-Го, созданного японцами в качестве плацдарма для завоевания Китая. Это очень красивый фильм, как все у Чжана Имоу. Такой снежный нуар, персонажи в черных плащах и шляпах на белоснежных улицах Харбина красиво убивают друг друга – эстетская романтическая картина. В программе есть еще один триллер «Тихая война» - гонконгский фильм, созданный для китайского проката, в этой ленте действие разворачивается в конце гражданской войны и идет игра в кошки-мышки между разведками коммунистов и Гоминьдана, а главную роль играет знаменитый актер Тони Люн. Вообще фильмы отбирались, исходя из того, чтобы они были «зрительскими», мы собирали не арт-хаусный фестиваль, а яркие, зрелищные картины, показывающие, как выглядит современное кино Китая, и являющиеся очень хорошим развлечением. Можно констатировать факт: в нашем прокате китайских картин очень мало и существует предубеждение, что наш зритель это кино смотреть не будет. Одна из задач нашего фестиваля – со временем это предубеждение переломить, показывая кино динамичное, профессиональное и интересное.