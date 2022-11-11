Почему России нужна новая фантастика

Елена СЕРДЕЧНОВА

Писатели обсудили животрепещущую тему — «Русский космос в фантастике и в жизни». Как фантасты формируют будущее и чему можно поучиться у Китая, сделавшего ставку на научную фантастику, — в материале «Культуры».

Круглый стол «Русский космос в фантастике и в жизни» проходил в космически правильном месте — Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ России. В 1927 году здесь был аэрохиммузей, а в 1963 году — «Центральный Дом авиации и космонавтики им. М.В. Фрунзе». В брежневское время в нем стали проводиться Гагаринские чтения. Дом авиации и космонавтики традицию продолжил — распахнул свои двери для фантастов и специалистов космической отрасли, решавших, как нам спасти русский космос и отечественную фантастику.

Помощь этому литературному жанру действительно требуется. Пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века стали не только временем ошеломляющих успехов СССР в космосе. Это было время расцвета советской фантастики, достаточно вспомнить, что именно тогда писали Иван Ефремов, братья Стругацкие, Кир Булычев. Современная же отечественная фантастика плетется в арьергарде западной, утеряв какое-либо собственное лицо, перестав продуцировать смыслы. Отчасти это можно сказать и про космическую отрасль, стагнировавшую десятилетиями и, увы, по многим параметрам отставшую от развитых стран.

А ведь фантастика и космическая индустрия влияли друг на друга: писатели мечтали о невозможном, а ученые и инженеры эти мечты воплощали в жизнь. Упадок в одной сфере породил упадок и в другой. В «святые» девяностые космическая фантастика стала менее заметной, хотя изменившийся мир просто-таки требовал рефлексии. Круглый стол «Русский космос в фантастике и в жизни» решил помочь возобновить обмен идеями между литераторами и специалистами космической сферы.

Зазвучал рояль, за которым в свое время играла знаменитая советская летчица Валентина Гризодубова, и началось исполнение русских романсов. Да-да, космос и фантастика, как в этом убедилось издание, начинаются с культуры.

Обсуждение же стартовало с не такого уж очевидного тезиса, что освоение космоса — это прежде всего философия. Писатель, шеф-редактор журнала «Знание — сила» Игорь Харичев напомнил, что именно в философии русского космизма было дано мировоззренческое обоснование движения за пределы Земли. Директор Фонда поддержки детского технического творчества им. летчика-космонавта А.А. Сереброва Владимир Лосицкий рассказал, что, по мнению знаменитого сподвижника Сергея Королева Бориса Чертка, роман «Аэлита» научил нацию мечтать, фантастика определила будущее нашей страны. Писатель, член Русского литературного общества Эльберд Гаглоев посетовал, что у молодых фантастов нет образа будущего страны.

Писатель-фантаст, журналист Максим Макаренков рассказал «Культуре», что в каком-то смысле общая картина мира у авторов все же существует.

— С марта этого года я помогаю организаторам конкурса научно-фантастического рассказа «Земля — Заря». В конце лета к нам со всех сторон пошли рассказы: из России, с Украины — из Запорожья, Днепропетровска. У этих произведений есть общее — надежда на позитивное развитие человечества. Я не могу сказать, что у всех есть единая картина мира. Но, в целом, у людей есть желание развиваться, — поделился собеседник.

Несмотря на то, что люди с надеждой смотрят в будущее, состояние отечественной фантастики участники мероприятия оценивали некомплиментарно. Причиной называли отсутствие «мощного информационного поля, завязанного на освещение научных достижений». Последние тридцать лет в России, будем честны, этого поля нет вообще. Пеняли участники и на то, что роль науки в обществе невысока.

По мнению Макаренкова, на качество фантастических романов влияет и то, что литературный рынок нацелен на быстрые деньги, а негатив продается хорошо. Поэтому выжили и развивались жанры, ориентированные на невзыскательную публику.

Директор издательства «Крафтовая литература» Максим Суворин поделился с «Культурой» мнением, что сегодня русская фантастика следует в русле западных трендов, а молодые российские авторы неохотно пишут об отечественном космосе.

— Мы в издательстве плотно общаемся с авторами, и складывается впечатление, что наши молодые писатели не очень охотно пишут о российском космосе. Я объясняю это так: молодые люди работают с тем, что существует в их кругозоре, что им близко. В стране же отсутствует космическая новостная повестка. Дело еще и в том, что у нас принято говорить только о победах. Но на самом деле аудиторию проще всего привлечь, говоря о неудачах. Почему бы не написать новость о том, что что-то делали, не получилось. Если окружающие будут говорить о космосе, то люди будут этим интересоваться, — говорит он.

Суворин считает, что действительно авторам не хватает позитивной картины будущего. При этом о будущем пишут! Но писатели уходят или в мистику, которую никак нельзя назвать научной фантастикой, или развертывают перед читателем ужасы апокалипсиса. Авторам, как правило, не хватает научного контекста, они просто его не знают.

Астроном, сотрудник Института прикладной математики им. Келдыша и автор книги «Предел Бортля» Леонид Еленин подтверждает «Культуре» эту версию, опять же ссылаясь и на отсутствие новостной повестки, и на то, что о достижениях российской космонавтики не пишут.

— У нас есть успешные космические проекты, о которых никто не знает. Например, радиотелескоп «Спектр-Р», запущенный на орбиту в 2011 году. Он проработал гораздо больше заявленного срока, и с его помощью были получены потрясающие данные о космических объектах как в пределах, так и за пределами Млечного Пути. «Спектр-РГ» — это вообще орбитальная астрофизическая обсерватория, предназначенная для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. А кто слышал о таком проекте Роскосмоса и Росатома, как ядерный буксир? Это космический аппарат с ядерным двигателей мегаваттного класса, который будет выводить полезную нагрузку с низких орбит на высокие. Ему не нужно постоянно поставлять топливо, одной загрузки хватит на несколько лет. Кроме того, сейчас мы побили рекорд по количеству безаварийных пусков. Такого даже в советское время не было. У нас больше четырех лет нет ни одного аварийного запуска, — рассказал он.

«Культура» не удержалась и задала вопрос астроному: «Налетит ли Земля на небесную ось? Стоит ли бояться столкновения с астероидом?»

— Моя работа как раз и состоит в том, чтобы следить за этим. Да, определенно есть возможность столкновения. Дело предотвращения масштабного катаклизма касается всей планеты. Поэтому даже в современной ситуации мы обмениваемся данными с зарубежными коллегами. А вообще еще до выхода голливудского фильма «Не смотрите наверх» я написал книгу о летящем к земле астероиде. Она сильно отличается от фильма, надеюсь, она будет интересна читателям, — отметил Еленин.

Так что борьба против астероидов объединяет даже страны, которые являются заклятыми врагами. Огромная проблема состоит в том, что Россия десятилетиями исходила из того, что ее окружают миролюбивые государства, у которых в любой момент можно купить то, что нужно: приборы, программное обеспечение. Оказывается, расчет был неверен. Нужно свое ПО, своя электроника, своя космическая отрасль. И своя фантастика.

— Если не развивать свою фантастику, то о нас никто и не напишет. Не будут американцы описывать, как в инопланетной миссии работают русские космонавты. Только отечественная фантастика расскажет о наших успехах и прорывных разработках, станет главным популяризатором науки, — считает Еленин.

Для этого можно обратиться к опыту Китая, когда на государственном уровне стала поддерживаться и финансироваться научная фантастика. Эта необыкновенная страна столкнулась с проблемой, с которой сейчас сталкивается Россия. Оказалось, что китайские инженеры могут докручивать чужие изобретения, а вот что-то свое — не изобретают. Тогда было проведено масштабное исследование, в котором опрашивали сотрудников самых известных инновационных лабораторий и предприятий, задавая в том числе вопрос: «Что же повлияло на ваш выбор профессии?» И выяснилось, что ответ был у всех одинаковый: сотрудники зачитывались научной фантастикой в детстве. Как результат, в Китае на государственном уровне стала поддерживаться научная фантастика, хотя этот жанр — не характерный для китайской культуры.

— Там, конечно, цензура, поэтому действует это на отрасль очень сильно. Но даже в России, где нет жесткой цензуры, если государство начнет из всех утюгов говорить, что поддерживает научную фантастику, это даст очень большой эффект, — рассуждает Максим Суворин.

А вот Максим Макаренков считает, что научная фантастика оживет, если начнет меняться информационный фон, если люди поймут, что им не надо выбирать для вечернего времяпрепровождения что-то такое, что позволит им убежать от реальности.

— Для того чтобы была интересная фантастика, на мой взгляд, у людей должна быть интересная жизнь и длинный горизонт планирования. Должна быть какая-то глобальная идея, которая будет содержать образ будущего, — заключает он.

Фотографии предоставлены организаторами круглого стола