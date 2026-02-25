Обаяние саундрамы: «Курьер» на Соколе

Премьера спектакля «Курьер» в Центре драматургии и режиссуры состоялась около года назад. Под занавес прошлого сезона публика и критики назвали его художественным событием. «Культура» попала на «Курьера» несколько дней назад и убедилась, что за пролетевшее время спектакль укрепил свое положение зрительского, да и кассового, хита московского репертуара.

«Курьер» был создан упрямым романтиком Владимиром Панковым и его командой. Безусловный успех спектакля, — еще одна победа метода и молодого жанра саундрамы, рожденного на перекрестке слова, пластики и музыки. «Курьера» играют в уютном подземном зале «Сцена на Соколе», где, кажется, и стены помогают. Когда-то ради этого подвала великий Борис Покровский покинул Большой театр. Здесь был первый дом его Камерного музыкального театра, открывшегося премьерой оперы «Нос» Дмитрия Шостаковича. Сегодня здесь прописана одна из площадок Центра драматургии и режиссуры — театра, не похожего ни на какой другой.

Сцена из спектакля

В основе спектакля — инсценировка одноименной повести Карена Шахназарова, опубликованной в 1982 году в журнале «Юность» и вызвавшей тогда немало споров. Через четыре года на советские экраны вышел фильм «Курьер», созданный тандемом постоянных соавторов: сценаристом Александром Бородянским и режиссером Кареном Шахназаровым. Картина стала поистине культовой. Но темы повести и фильма оказались вечными и важными людям во все времена, что убедительно доказал спектакль «Курьер» Владимира Панкова. Отцы и дети, конфликт поколений, мятежная непокорность молодежи в поисках своего места во взрослом мире, меняющем ориентиры.

Время действия конкретизировать не стали, как и выяснять/уточнять, какой год на дворе. 1980-е годы, застой, безвременье. Отец главного героя Ивана Мирошникова уходит из вполне благополучной семьи к молодой женщине и уезжает с ней в Африку — о нем будут напоминать сыну только открытки с экзотическими видами и краткими дежурными приветствиями. Подросток болезненно переносит внезапную безотцовщину: доучился в школе шаляй-валяй, завалил вступительные экзамены в институт, из-за чего ничуть не расстроился, по протекции матери устроился курьером в журнал «Вопросы познания». С рукописью подмышкой Иван оказался в квартире профессора Кузнецова. Отношения с его дочкой Катей — благовоспитанной студенткой-первокурсницей — станут центром сценического повествования.

Александр Фокин в роли Ивана Мирошникова и Мария Роскошо в роли Кати Кузнецовой

Смотреть этот спектакль наслаждение особое. Театр рассказывает чистую внятную историю, фабула которой хорошо известна, хотя исход ее совсем не очевиден — в интерпретации отсутствуют литературно-кинематографический шлейф и признаки частного случая. Авторы предлагают свое, отличное от других, оригинальное решение. Сценическая версия жонглирует жанрами: от мелодрамы до комедии, от драматической игры до хорового пения, от балагана до клоунады, от разнообразия танцев, даже на пуантах и брейка, до музыкальных фрагментов, сольных, дуэтных, ансамблевых. Такая органичная жанровая полифония, умеющая стирать напыщенность и глянец, очаровывает в саундраме, где звук становится движением, а музыка не иллюстрирует слово, а «перевоплощается» в визуальные образы и, наоборот, конечно. Легкий, летучий, лирический и шумный спектакль с бьющим через край темпераментом предлагает зрителям пережить эмоциональные качели: смешные эпизоды, вызывающие дружный хохот, вдруг заставляют смахнуть слезу.

Слева направо: Александр Недомолкин в роли каратиста Игоря, Денис Мосолов в роли Валеры, приятеля Кати, Мария Роскошо в роли Кати Кузнецовой и Александр Фокин в роли Ивана Мирошникова

Необычна сценография Максима Обрезкова: перед длинными рядами зрительских мест — узкая протяженная сцена, отделенная от публики грязно-серым бетонным забором — узнаваемым элементом столичных улиц. Секции глухого забора раздвигаются, открывая задник с советской монументальной мозаикой в стиле Бориса Тальберга, трансформируясь в кабинеты «Вопросов познания», в кухню и жилые комнаты с диваном, столом, ламповым телевизором, на экране — фоном течет уходящая социалистическая жизнь: новости, трансляция соревнований по фигурному катанию, репортажи из Афганистана.

Александр Фокин в роли Ивана Мирошникова и Сергей Маркеев в роли Базина

На сцене — оркестр, его живой звук пронизывает весь спектакль, не заслоняя, а подчеркивая авторский текст и смыслы. Музыка звучит со сцены и с высокого балкона. Исполняются хиты 1970–1980-х годов, и они берут за душу. Обыгрываются печальная баллада «Я хочу быть с тобой» (Вячеслав Бутусов и Nautilus Pompilius) и «Музыкант» Константина Никольского: «О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле — все в этой музыке...» Авторская музыка и импровизации студии SounDrama и незабытые хиты многих групп, среди них «Пикник», «Депеш мод», «Альянс»; «Кони в яблоках» (Виктор Салтыков и «Электроклуб»), «Братец Луи» (Сергей Минаев), «From Souvenirs to Souvenirs» (Демис Руссос), «Старый отель» (Жанна Агузарова) придали спектаклю мощную меру обобщения. Романс Алябьева на стихи Дельвига «Соловей» прозвучал приветом фильму. Все песни исполняются вживую — молодежь в зале ликует, а еще бодрое поколение, сегодня оформляющее пенсии, вспоминает свою юность. Танцы, как и музыка, рождаются сценическим действием и без швов вписываются в него. Екатерина Кислова создала пластическую партитуру, и она прекрасна. Чего стоит Кукарелла-«Hafanana» Африка Симона. В помощь хореографу, чья пластическая эрудиция вызывает уважение, — незаурядные умения артистов. Актерский ансамбль из сорока исполнителей уникален — в нем нет массовки как таковой, каждый герой — запоминающийся персонаж с характером, темпераментом, простроенными отношениями.

Александр Фокин в роли Ивана Мирошникова

Ярким открытием стал юный актер Александр Фокин — непосредственный и обаятельный харизматик. В его Иване Мирошникове — ни одной фальшивой ноты, заразительность — зашкаливает. В своем герое актер убедительно соединяет трудносочетаемое: сочувствует матери, но и отца понимает. Он безрассуден в своих фантазиях, ему снятся странные сны, когда уже нет слов, он легко пускается в пляс. (Интервью с Александром Фокиным читайте в ближайшие дни на сайте «Культуры».) Чудесна Катя Марии Роскошо со своей мечтой о спортивной машине и собачке в ней. Быть правильной и вежливой — ее непростой и трудный долг. Встреча с Иваном пробуждает в ней отчаянную решительность.

Сергей Юшкевич в роли Семена Петровича Кузнецова, отца Кати

Узнаваемый образ одинокой матери Ивана создает Наталья Щукина. Парадоксален и убедителен в своих реакциях обстоятельный профессор Кузнецов — Сергей Юшкевич. Экстравагантна в исполнении Натальи Худяковой его красивая моложавая жена — поэтесса, работающая на дому. Над ней посмеивается Бабушка — мать профессора. Эту немногословную роль блестяще и остро играет Таисия Михолап, узнавшая в отношениях внучки с дерзким курьером свою неосуществленную любовь.

Павел Акимкин в роли Олега Петровича Чащина

Характеры, судьбы, портреты действующих лиц выписаны тщательно и с графической легкостью, с забавными мелочами, которые исполнители «подсмотрели» у своих персонажей. Павел Акимкин — актер и музыкант с неограниченными возможностями — сыграл четыре абсолютно разные роли, и так виртуозно! Его смешной редактор — точная и смешная карикатура; а гость на обеде у профессора страстно и эксцентрично рассказывает о своем невозмутимом сыне, не обращающем никакого внимания на замечания отца.

Сцена из спектакля

Финалов у спектакля два. Первый похож на сон — в нем встречаются постаревшие Катя (Таисия Михолап) и Иван (Юрий Оборотов) — грустные и мудрые: жизнь ведь штука непростая. В ней происходят и непоправимые трагедии — об этом второй финал: с дикими воплями рыдает мать Ивана у мрачной, наглухо закрытой стены. Вновь возникает песня, открывавшая спектакль, только слова «Должны смеяться дети и в мирном мире жить!» после поминальных материнских слез звучат требовательно и актуально. Как призыв.

Фото: Елена Морозова/предоставлены литературно-драматургической частью театра «Ленком Марка Захарова»