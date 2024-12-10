Возвращение заморских овощей: Большой театр восстановил балет «Чиполлино»

Елена ФЕДОРЕНКО

«Чиполлино» — один из самых успешных детских балетных проектов. Задорные овощи и фрукты впервые появились на сцене ровно 50 лет назад — впору отмечать юбилей.

Спектакль появился на свет в 1974 году в Киевском театре оперы и балета имени Тараса Шевченко. Оттуда зашагал по советской стране: Ашхабад, Воронеж, Минск, Уфа, Харьков, Кишинев, Донецк, Краснодар, Вильнюс. Большой театр пригласил героев популярной сказки итальянца Джанни Родари в 1977 году и стал третьим местом прописки «Чиполлино». К тому времени о чудо-балете много говорили, а его создатели: композитор Карэн Хачатурян и хореограф Генрих Майоров — уже были увенчаны Государственной премией СССР (1976). На спектакль обрушилась настоящая еатральная слава. Его популярность сделала «Чиполлино» едва ли не главным сочинением в наследии авторов. В репертуаре главного театра страны спектакль сохранялся более трех с половиной десятилетий, менял формат: шел и в двухактной и в трехактной версии; испробовал все сцены: Государственного Кремлевского дворца, Историческую и Новую.

Сегодня, спустя одиннадцать лет Большой театр представляет капитально возобновленный балет «Чиполлино». Восстанавливали по старым лекалам и от оригинала старались не отступать. Соответствия первоисточнику добивалась от исполнителей Анна Майорова, работавшая с отцом в качестве его ассистента над постановками «Чиполлино» в разных городах. Над красочными декорациями Валерия Левенталя трудилась Ольга Медведева, костюмы воссоздавала Майя Майер, с оркестром репетировал маэстро Павел Сорокин, дирижировавшей еще старой редакцией. На недавней премьере музыка звучала свежо, задорно, ярко и остроумно.

Со своей музыкой композитор жил долго — он сочинил партитуру к полюбившемуся советской детворе одноименному мультфильму, который появился на экранах в 1961 году. Карэн Хачатурян рассказывал, что мелодии разрастались в его фантазии, и герои сказки итальянца Джанни Родари буквально преследовали его. Когда новосибирский артист балета и режиссер Геннадий Рыхлов написал либретто для задуманного им балета, который он и поставил в родном театре в середине 70-х, композитор включился в работу с удовольствием и написал трехактный балет, в котором каждый герой имел свою запоминающуюся музыкальную тему. Хачатурян не заигрывал с детьми, завоевывая дешевый авторитет, он просто «рассказывал» сказку, интересную ребятам и их родителям. Музыка получилась театральной, заразительной, солнечной, бойкой, красочной.

Ее разнообразные ритмы и ясные образы увлекли хореографа Генриха Майорова — его, киевского балетмейстера, посоветовала композитору Майя Плисецкая, видевшая майоровские миниатюры, побеждавшие в балетных конкурсах в начале 70-х. Фантазия хореографа казалась неисчерпаемой: плоды садов и огородов словно подмигивали образцам большого балетного стиля — с вариациями, дуэтами, ансамблями и развернутыми кордебалетными сценами. Персонажи умоляли и страдали как униженный народ в «Легенде о любви» и «Спартаке», а Чиполлино был похож на предводителя восставших рабов — балет и назвали «детским «Спартаком», да и музыку сочинили близкие родственники — дядя и племянник. В хореографии смешивалась строгая классика с вполне традиционными движениями из арсенала экзерсисов и свободные формы танца, пластический язык сочинитель щедро «приправил» лукавой актерской игрой. Изобретательная сценография Валерия Левенталя отличалась прекрасным лаконизмом в стиле примитивизма и походила на рисованный мультик. Сказочный городок, где дома многим обитателям заменяют плетеные корзинки, полюбился и зрителям, и исполнителям.

В основе сказки коммуниста Джанни Родари — идея социальной борьбы. Представители пролетариата: луковки, редиски, тыквы, картофелины угнетены капиталистами: среди поработителей — помидоры, вишни, лимоны. Этот подтекст казался наивным и полвека назад, и его во внимание если и принимали, то только как возможность посмеяться. В Большом театре незабываемые первые исполнители «Чиполлино» образца 1977 года «купались» в море юмора: Михаил Цивин (заглавный герой), Нина Сорокина (Редисочка), Марина Кондратьева (Магнолия), Марис Лиепа (Принц Лимон). Они соревновались друг с другом в пластическом и актерском остроумии. Шарм «Чиполлино» Большому был к лицу — через спектакль прошли все солисты и артисты театра — им нравилась его танцевальная стихия.

В сегодняшних артистах щегольства, резвости и насмешек явно поубавилось. На главные роли назначено немало исполнителей, и далеко не все смогут познакомить публику со своими героями в премьерном блоке показов. В партии Чиполлино — «Спартака для дошколят» — в первом составе выступил дебютант Ратмир Джумалиев, чему я очень рада. Он, выпускник Московской Академии хореографии, куда попал из Алматинского балетного училища сразу на второй курс, служит в Большом первый сезон. Ратмир – танцовщик талантливый, прыгучий, с подвижной актерской природой, что нельзя было не заметить по его Арлекину, исполненному на выпускном вечере МГАХ. Чиполлино для него — роль на вырост: с техническими трудностями он справился без труда и сегодня, но при исполнении воздушных туров и сложнейших прыжков Ратмир выходил из образа сказочного заводилы и главаря.

Его верная подружка Редисочка с обожанием смотрит на бесстрашного героя, но сказать, что интрига оригинальных психологических отношений в этой паре заговорщиков простроена, пока невозможно. Улыбчивая Мария Мишина уверенно чувствует себя в роли, выдерживает классическую стройность танца и почти все технические сложности — удивляться не стоит: Мария исполнила Редисочку в 2012-м, в последний год жизни прежней версии «Чиполлино».

Двое аристократов из противоположного лагеря — Магнолия и граф Вишенка тянутся к повстанцам, устав от однообразия сытой и чинной жизни. Оба изъясняются на языке чистой классики. Танец Магнолии у красотки Марии Виноградовой в вечер премьеры не отличался соразмерностью, точностью и академическим чистописанием. Воспитанный благородный граф Вишенка Клима Ефимова был хорош — он, скучающий меланхолик, при встрече с новыми друзьями Чиполлино и Редисочкой уверенно и убедительно меняет актерские регистры.

Игорь Цвирко — «заслуженный синьор Помидор» прошлого спектакля — теперь исполняет главного злодея — принца Лимона. Его негодяй пребывает в каком-то угаре азарта и самолюбования — чего стоит его кокетливая походочка, падения, кувырки и манерность. Узурпатор демонстрирует дивное перевоплощение и решительный настрой на безудержную игру.

Послевкусие от балета оказалось двойственным: хорошо, что появился спектакль, в котором разные виды танца допускают звенящие актерские интонации, клоунаду, гротеск. Но, увы, далеко не все этим пользуются, и потому убедительных образов не так уж и много. Запомнился усталый бездомный старик кум Тыква — Сергей Кузьмин, Редиска-мать Анастасии Винокур, Виноградинка Данилы Клименко, Садовник Кактус Игоря Горелкина. Пока спектакль выглядит если не устаревшим, то явно утомленным, а ведь он дарит каждому исполнителю возможность проявить многокрасочные эмоции, веселую игру, остроумное и легкое безрассудство. Работа над характерами и образами — впереди, и, думаю, отличные танцовщики Большого театра нас еще удивят озорной стихией действия.

Фотографии: Павел Рычков/Большой театр.