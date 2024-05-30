«Приглушенные голоса» прозвучали ярко: в «Геликоне» состоялась премьера двух современных опер

Александр МАТУСЕВИЧ

Камерные оперы наших современниц – женщин-композиторов из России и США – прозвучали в Москве на фестивале «Приглушенные голоса»: мастерство певцов и постановочной команды убеждает в жизнеспособности жанра.

Международный фестиваль современных камерных опер женщин-композиторов «Приглушенные голоса», который проводит некоммерческая организация Lyrica Classic во главе с продюсером и оперной певицей Юлией Петрачук, открылся в феврале этого года в Московском международном Доме музыки. Следующая его акция состоялась в Малом зале «Зарядья», далее ряд премьер прошел в Ярославле и Туле. В конце мая фестиваль вернулся в Москву для показа на Малой сцене «Геликон-оперы» еще двух новых опер.

В программе фестиваля есть несколько акцентов. Во-первых, это камерные оперы Татьяны Чудовой – отечественного композитора старшего поколения, профессора Московской консерватории, памяти и 80-летию которой и посвящен весь фестиваль. В программу событий фестиваля включены такие ее оперы, как «Сон Татьяны», «Русские женщины», «Голова профессора Доуэля» и «Фон Мекк – Чайковский». Во-вторых, это оперы современных молодых российских композиторов – Алины Небыковой («Ждана»), Алины Подзоровой («Периодическая система») и Анны Кузьминой («Сны и не сны»). В-третьих, это оперы американских композиторов-женщин – «Кабильдо» Эми Мерси Бич, «Доказывая» Мисси Маццоли и «Блюзовый зов» Энн Лебарон. Итого за полгода фестиваль показал и еще покажет российским любителям музыки и театра десять новых для них сочинений – даже те немногие из них, что уже имели сценическую практику, мало известны меломанам, а большинство сочинений представлено фестивалем впервые.

Геликоновская страница фестиваля посвящена опере-хоррор: оба прозвучавших сочинения воспроизводят на сцене атмосферу страха и обреченности. Для первой из них показ в «Геликоне» стал премьерой, самым первым публичным исполнением. Мини-опера «Ждана» – двадцатиминутное сочинение о семейной тайне и родовом проклятии на либретто Александра Капусткина. Произведение основано на одноименном рассказе Алексея Небыкова (вот такой творческий семейный союз — Алексей и Алина Небыковы, писатель и композитор). Алина Небыкова – ученица Татьяны Чудовой, однако у нее совершенно свой стиль, отличный от языка ее профессора, с которым публика могла неоднократно познакомиться на других событиях «Приглушенных голосов».

Сочинение Небыковой радует простотой, мелодизмом, ясными гармоническими решениями – иногда кажется, что все оркестровое сопровождение (вокалистам и хору аккомпанирует инструментальный квинтет, возглавляемый пианисткой, музыкальным руководителем фестиваля Кариной Погосбековой) основано на двух аккордах, на постоянном сопоставлении мажора и минора. Но за счет этой простоты и даже некоего монотонного однообразия Небыкова добивается того, что зал наполняет атмосфера оцепенения, околдованности, мистичности происходящего. Короткое по хронометражу сочинение воспринимается за счет этого как весьма продолжительное и целостное высказывание о предопределенности, предначертанности судеб его героев – одинокой девушки Жданы, чья воля скована призраками прошлого, и случайным образом забредшего к ней Юноши, пытающегося вырвать ее из этого зачарованного круга, но терпящего неудачу.

Опера была дана в иммерсивной постановке Елизаветы Корнеевой в фойе Малого зала «Геликона», что стало неожиданностью для зрителей, многим из которых не хватило посадочных мест, и они были вынуждены толпиться у дверей и наблюдать перформанс стоя.

Для исполнения главных партий пригласили ведущих солистов «Геликон-оперы» — меццо-сопрано Александру Ковалевич и тенора Сергея Абабкина, чьи большие и яркие голоса великолепно прозвучали в этой новой музыке. Роли многочисленных призраков – умерших родственников Жданы – с блеском воплотили хористы вокального ансамбля Arielle под управлением Эльмиры Дадашевой, а пластическое решение постановки воплощали мастера спорта по эстетической гимнастике и участницы шоу «Танцы» на ТНТ Анастасия и Виктория Михайлец. Центральным элементом сценографии оказалась большая рама воображаемого зеркала-портала, через которое Ждана общалась с потусторонним миром. Кроме того, в зале установили большой платяной шкаф и внушительный сундук: скупая обстановка жилища героини. Нити судьбы визуализировали красные шерстяные веревочки, протянутые через весь зал, в которых также был заключен намек на кровавую развязку оперы.

После антракта публика прошла в Белоколонный зал княгини Шаховской (Малая сцена «Геликона»), где сразу погрузилась в иллюзорную мертвящую атмосферу: пол устилала засохшая трава, а сцена была усыпана землей, сухоцветом и колючками. Таким образом режиссер Елизавета Корнеева и сценограф Юлия Староверова сразу ввели зрителя во мрак безысходности и смерти, царящий в следующей опере фестиваля.

Одноактная опера-хоррор «Доказывая» американского композитора Мисси Маццоли по одноименному рассказу Карен Рассел повествует о пресловутой американской мечте, эфемерная погоня за которой показана через историю семьи Зегнеров – поселенцев в штате Небраска 1870-х годов. Работа была написана по заказу Вашингтонской национальной оперы, Оперы Омахи и нью-йоркского театра Миллера, которые впервые представили эту оперу в 2018 году. После мировой премьеры сочинение неоднократно исполнялось в США – состоялись его постановки в Опере Питтсбурга, Опере Лас-Вегаса, Университете Балтимора и пр. Несмотря на популярность оперы в США, она ни разу не выезжала за их пределы, и ее дебют в России – действительно историческое событие. Мисси Маццоли, безусловно, талантливый и грамотный композитор, ставшая одной из первых женщин (наряду с Жанин Тесори), получивших заказ на сочинение оперы для театра «Метрополитен-опера», а также была номинирована на премию «Грэмми».

Тему смерти, трагического конца для семейства, погнавшегося за американской мечтой, режиссер Корнеева подает иносказательно, не показывая на сцене убийства, а через обнажение героев: каждый из них, сбрасывая одежду, словно возвращается в исходную точку, момент, когда он еще не родился и, соответственно, не был обуреваем присущими людскому сообществу страстями.

Опера «Доказывая» невероятно сложна ритмически и вокально, но артисты подошли к работе с полной отдачей. Для изображения смерти и мистических настроений Мисси находит необычные оркестровые приемы, такие как использование акустических гитар в качестве перкуссии для озвучивания дождя, которого главные герои ждут всю оперу, клавесин аккомпанирует в партии самого юного участника истории – 11-летнего мальчика Майлза, музыка которого решена в барочной стилистике, а губные гармошки идут лейтмотивом Призрака, который олицетворяет всех тех, кто безуспешно шел к американской мечте и заплатил за ее достижение немалую цену.

Музыкальный язык Маццоли соединяет стиль экспрессионизма с элементами неоклассицизма, когда плотную, насыщенную, достаточно агрессивную звуковую ткань вдруг прерывают прозрачные стройные созвучия, отсылающие к архаичной полифонии позднего Ренессанса. Опере присущ своеобразный мелодизм, вокальные партии сочетают напевность и жесткую экспрессивность.

Оперу великолепно исполнили шесть солистов – Жасур Хайдаров (Призрак) и Василиса Шаплыко (Таллер – одна из сестер семейства Зегнер) из Молодежной оперной программы Большого театра, солистка Мариинского театра Пелагея Куренная (Литтлер – вторая сестра Зегнер), финалист ТВ-шоу «Голос. Уже не дети» Давид Саникидзе (Майлз), солистка «Карнеги-холла» в Нью-Йорке и продюсер фестиваля Юлия Петрачук (Госпожа Зегнер – мать семейства), солист Оперного театра Московской консерватории Кирилл Панфилов (Йоханнес Зегнер – отец семейства) – в сопровождении оркестра «Арт-мьюзик» под руководством британского дирижера Джереми Уолкера. Яркие и выразительные голоса певцов сумели донести до публики всю необычную красоту новой оперы, звуковыми средствами обрисовать сложные, неординарные образы ее героев.

Фотографии: Владимир Иванов / предоставлены "Геликон-оперой". Основная фотография - опера "Ждана", на анонсе - опера "Доказывая".