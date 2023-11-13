«Свадьбу Фигаро» сыграли в Северной Осетии

Александр МАТУСЕВИЧ, Владикавказ

Владикавказская сцена Мариинского театра представила моцартовский шедевр — спустя годы в репертуар вернулась хрестоматийная «Свадьба Фигаро».

«Свадьбу Фигаро» как своего рода образцовую оперу (единственную из западных) изучают даже в музыкальных школах на уроках музыкальной литературы. Ее любят ставить в консерваторских оперных студиях — разнообразных партий там много, а грациозный моцартовский стиль здорово развивает молодые голоса. В репертуаре Театра оперы и балета Северной Осетии это произведение тоже было, правда достаточно давно и шла опера, как раньше было принято, на русском языке.

В новой версии сочетаются две традиции — русско-советская, в соответствии с которой речитативы исполняют по-русски, и укоренившаяся в постсоветские годы: арии и вокальные ансамбли звучат на итальянском языке. В комической опере такое сочетание допустимо — динамичное и изменчивое действо, сконцентрированное в многословных речитативах, должно быть хорошо понятно публике. В контексте Владикавказа такое решение весьма оправданно — хотя музыкальному театру в столице Северной Осетии уже 65 лет, оперу здесь нужно бережно прививать, а тонко чувствующих меломанов растить и воспитывать.

Лариса Абисаловна Гергиева, худрук Осетинского оперного театра, с 2017 года являющегося филиалом Мариинского театра, его пятой по счету сценой, почти два десятилетия именно этим и занимается — бережным выращиванием в публике интереса, вкуса и привычки к опере. На этом пути достигнуто немало: на оперу здесь ходят охотно, выбирая не только самые популярные названия или любимые национальные шедевры, но и редкие произведения — нигде в России пока больше не ставили «Агриппину» Генделя или «Федору» Джордано, а во Владикавказе они шли не один сезон и с успехом.

«Свадьба Фигаро» — из числа премьер, которые можно отнести к образовательно-воспитательно-просветительским. Не мудрствуя лукаво из репертуара Мариинки взяли постановку Юрия Александрова 1998 года, идущую в Северной столице с неизменным успехом уже четверть века, — роскошный костюмный спектакль, прекрасно передающий дух эпохи (оформление Вячеслава Окунева). Старые меха наполнили молодым вином — голосами солистов Осетинской оперы: премьеру поют только свои, выращенные в театре вокалисты.

Нельзя сказать, что все идеально: но потенциал у молодежи огромный, она творит с огромным энтузиазмом и уже ощутимым мастерством. Такого фактурного Фигаро, каким предстал Сослан Гизоев, еще поискать: мощный, крепкий, при этом пластичный, яркий, живой — настоящий крестьянский парень, ловкий и смекалистый, словом, хрестоматийный хитроумный слуга, истинный двигатель интриги Бомарше. Его сочный бас-баритон темного окраса идеален для этой партии: пока не так идеальна техника, не всегда интонационно даются верхние ноты, не на сто процентов слушается дыхание. Овладение ею — дело будущего для молодого вокалиста, надеемся, совсем недалекого.

Или пришедшая из оперетты Надежда Гамаюн — самая органичная Сюзанна, какую можно себе представить: красивая, грациозная, владеющая сценическим пространством, чувствующая себя на нем естественно и непринужденно, отчего такое ощущение от ее служанки, что актерски она просто идеальна — лучшей героини у этой оперы и быть не может. Вокально Моцарт ей вполне покорился — певица поет в стиле венского классика, изящно и свободно.

Роскошный Граф — Михаил Павлов: уверенный в себе и в своем вокале, передающий голосом малейшие нюансы партии и при этом ведущий себя на сцене непринужденно. Яркая Графиня — Анастасия Ивакина: утонченно-филигранно спетые царственные арии ее героини свидетельствуют — подлинная аристократка моцартовского стиля заслуженно украшает свежую премьеру Владикавказской оперы. Вера Цхурбаева в роли кокетливого мальчишки Керубино органична — ее меццо нужно лишь придать большей альтовой насыщенности звучания, избегать чрезмерного облегчения голоса, ненужного здесь сопранового измельчания звука.

Пяти протагонистам уверенно ансамблируют прочие участники премьеры, каждый из которых талантлив и чуток к стилистике моцартовского шедевра: Хадизат Кокова (Марцелина), Вадим Федотов (Бартоло), Василий Шаповалов (Базилио), Вадим Дудаев (Курцио), Арсен Каболов (Антонио). Нельзя не отметить очаровательную Дзерассу Фидарову — она блеснула в крошечной партии Барбарины, хотя для этого у нее было лишь простенькое ариозо ближе к концу оперы — такое под силу лишь подлинному таланту.

Стройный хор Аиды Шаповаловой и в целом неплохой оркестр театра добросовестно доводит до нужного результата маэстро Леонид Корчмар: чувствуется огромная работа с коллективами (равно как и с солистами), стремление достичь моцартовской легкости и точности. Нельзя не отметить прекрасную работу на клавесине в речитативах-секко концертмейстера Яны Попруженко. Ахиллесова пята на этом пути — старый инструментарий, что очень слышно в оркестровом звуке, тусклом и шершавом, — на таких инструментах и самый гениальный музыкант не сможет показать максимума своих возможностей. Вот тут руководству театра предстоит поработать и обеспечить достойный бренда Мариинского театра уровень.

Огромная опера идет во Владикавказе более трех часов, с тремя антрактами — но время пролетает незаметно, поскольку на сцену все время интересно смотреть. Роскошные барочные декорации и костюмы, яркие и эстетичные, для осетинской премьеры адаптировала Нина Черчесова — они услаждают взор, публика в восторге всякий раз, как открывается занавес. Возобновлять спектакль во Владикавказ прибыл сам мэтр Александров — его спектакль и на Кавказе оказался легким и в меру фривольным, пикантным, чуть в стиле «Опасных связей» Шодерло де Лакло, при этом Юрий Исаакович нигде не перешел грань хорошего вкуса. На такой эстетичный спектакль смело можно привести любого зрителя от мала до велика — подлинное приобщение к классике, к ее безусловному образцу.

Фотографии предоставлены филиалом Мариинского театра в РСО — Алания.