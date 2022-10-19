«Театр никогда не умрет — люди никогда не перестанут валять дурака»: фестиваль любительских театров «Успех»в Слюдянке

Елена ФЕДОРЕНКО

На Байкале завершился XXII Всероссийский фестиваль любительских театров «Успех». В город Слюдянка из семнадцати регионов РФ приехали десять коллективов и двадцать три режиссера.

«Культура» поговорила с участниками байкальского «Успеха».







– Я родом из поселка Шушенское Красноярского края, занималась в театре «Ровесник», потом получила профессию «режиссер любительского театра» в Кемеровской академии культуры и искусств, вышла замуж за студента с параллельного курса и уехала к нему на родину, в Тяжинский. Там, в Доме культуры когда-то был театр, но он давно не работал. Пришлось начинать с нуля, работала с удовольствием, ориентировалась на классику. Когда приехала, в поселке проживало более 15 тысяч человек, сейчас — всего 9 тысяч. Люди уезжают из-за проблем со здоровьем — из-за разработки месторождений в области. Многие остаются только потому, что они занимаются театром. Я часто езжу на фестивали, мастер-классы, режиссерские курсы, где многие спрашивают: что ты делаешь в своем Тяжине? Мне действительно стало тесновато, захотелось попробовать свои силы на профессиональной сцене. Есть предложения, но пока уехать так и не смогла. Бросить актеров не получается, они стали родными.





Фотографии предоставлены ФГБУК "Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова"





По традиции много лет подряд этот фестиваль проходил в Костромской области, Музее-заповеднике Александра Островского «Щелыково», неподалеку от Кинешмы. Но несколько лет назад возникла идея один раз фестиваль провести на Байкале. И это не случайно: до Костромской земли нечасто доезжали далекие сибирские театры. А таких театров множество. Только в Иркутской области более ста тысяч человек занимаются в 607 любительских коллективах.Если перед открытием «Успеха» в «Щелыково» все участники отправлялись к памятнику хозяина тех мест и просили у великого драматурга разрешения сыграть спектакли на территории его усадьбы, то на гостеприимной сибирской земле обратились к гордому и прекрасному Байкалу. Чудо-озеро не возражало.Учредители фестиваля — Министерство культуры РФ и Государственный Российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова (ГРДНТ). В организации нынешнего сибирского смотра принимал активное участие Иркутский областной дом народного творчества при поддержке регионального министерства культуры. На фестивальных перекрестках состоялось немало интересных спектаклей, встреч с талантливыми самородками.Многие исследователи относят к первым любительским театрам солдатские, возникшие в XVIII веке «для собственного удовольствия и для увеселения простого народа». На зависть европейским коллегам в России любительские труппы всегда поддерживались: сначала — меценатами, позже — государством. В сегодняшней России любительских театров насчитывается более сорока тысяч, и это только подведомственные министерствам культуры. А есть еще школьные и студенческие — с долгой историей и богатыми традициями — они подотчетны министерствам образования.«В любительских творческих коллективах участвуют непрофессионалы: в сельских — доярки, комбайнеры, трактористы, механизаторы, в городских — рабочие, служащие, — рассказывает «Культуре» заведующая отделом театрального искусства ГРДНТ Марина Куц. — Театры — клубные формирования учреждений культуры в регионах РФ и имеют каждый одну штатную единицу — «режиссер любительского театра». Эту ставку занимает человек с профессиональным образованием. Но есть театры, возглавляемые педагогами и самородками, владеющими самыми разными профессиями. В селе Селезян Челябинской области работает замечательный театр «Унисон», им руководит бывший шахтер Виктор Бабушкин. Его выбрали земляки, они прекрасно знали о его лидерских и творческих способностях по сельским праздникам, которые он организовывал. Режиссеры приезжают к нам в Российский дом народного творчества на лаборатории, семинары, учатся режиссуре, повышают квалификацию и мастерство. Любительские коллективы имеют «знаки отличия»: звание «образцовый» получают детские и юношеские театры, звание «народный» — взрослые и молодежные. Каждые пять лет они подтверждают свое звание. Народному театру положено уже две ставки, и вторая обычно отдается художнику-постановщику. Высшее звание — «заслуженный коллектив» — присваивается Министерством культуры РФ».Во многих малых городах России нет муниципальных профессиональных театров. Там именно любительские коллективы формируют культурную среду: превращаются в клубы по интересам и места проведения досуга. Любители театра спешат после работы на репетиции, придумывают спектакли и дарят их людям.В небольшом городке Тутаеве, что в Ярославской области, процветает театр «Левый берег». Им руководит Светлана Асафьева — она из тех режиссеров, что способны даже банальный сюжет превратить в открытую и заразительную игру. Театр полюбили не только местные жители, у него есть поклонники по всей стране. Тутаевцы показали свой новый спектакль «Как Зоя гусей кормила» по современной пьесе Светланы Баженовой. Баба Зоя удивительной актрисы Надежды Зинченко, которая приходит в театр после детского садика, где много лет работает воспитателем, победила в номинации «Лучшая женская роль». В этом спектакле фантазия зашкаливает: обаятельный актер Артем Ефимов берет гитару и задушевно поет чудесные песни, вешалки с яркими платьями трансформируются в занавеси-порталы, а когда действие начинает буксовать, то его дополняют «иронии судьбы» — видео со сценками, поясняющими, что происходило с героями и о чем умалчивает пьеса.Любительские театры — коллективы авторские, и авторство это совместное. По любительскому спектаклю непросто понять, где заканчиваются режиссерские затеи и начинаются актерские импровизации. Высоколобым философствованиям народные театры предпочитают понятные, чувственные, подчас — наивные и сентиментальные фабулы, с обязательной драматической коллизией. Литературный материал, выбранный театрами для «Успеха» в этом году, удовлетворил бы строгий вкус самых взыскательных театроведов. Из самых сложных текстов «достают» немудрящую историю, которую на сцене не разыгрывают, а проживают. У актеров-любителей нет готовых штампов и практических наработок, и потому характеры героев они постигают детально, до мельчайших подробностей. Вносят в игру свободу и бесстрашие, для них театр — не место службы, а увлекательное хобби, милое сердцу занятие.Спектакль «Стечение обстоятельств» театра «Чудак» из Ангарска, поставленный по рассказам Александра Вампилова, вводит персонажей, созданных драматургом более шести десятилетий назад, в современную систему координат и одновременно передает по-чеховски тонкие внутренние конфликты. Молодые исполнители изумляются песням («Черный кот», «Опять от меня сбежала последняя электричка», «А я еду, а я еду за туманом»), которые пели много лет назад их бабушки и дедушки. Чувствуется, что режиссер Александр Говорин и актеры влюблены в автора, своего земляка, и уверены, что общечеловеческие ценности неподвластны времени.В творческих исканиях любителей немало неожиданного. Народная театральная студия «Кавардак — кому за…» из Тамбова вспомнила о поэме Александра Твардовского «Василий Теркин». Режиссер Ольга Верченова «скроила» спектакль по индивидуальным лекалам и доказала, что молодому поколению этот вымышленный рядовой Великой Отечественной войны, на которой «бой идет не ради славы, ради жизни на земле», — необходим. Народного героя, имеющего глубокие фольклорные корни, того самого солдата, который кашу из топора сварил, прошел через суровые испытания и не испугался схватки со Смертью, играют пятеро молодых парней — удало и искренне.В поиски нового участники любительских театров вторгаются отчаянно и смело. Театр «Содружество» из Иркутска обратился к Гоголю, чей «Ревизор» таит загадки, которые продолжают разгадывать без малого два столетия. Режиссер Александр Гречман потревожил пьесу и гоголевские черновики не случайно — на сцене сочиняется история под названием «РЕВИзор НЕ РЕВИзор». В нее вошли далеко не все персонажи великой пьесы, она приправлена булгаковскими мотивами, сатирическими интермедиями, «театром теней» и остроумными мизансценами. Даровитые артисты на профессиональном уровне остро и ярко раскрывают тему власти и расплаты за нее, в финале возникает горький гоголевский «смех сквозь слезы».Там, где профессионалы впечатляют умением и ремеслом, любители завоевывают зрителя достоверностью, искренностью. В народных театрах немало совсем юных артистов, в их трогательной вере в происходящее на сцене не усомнился бы даже Станиславский. Он и сам был воспитан любительской сценой. Чуткий режиссер Марина Ефремова из хабаровского молодежного театра «Начало» представила «Историю любовную» по мотивам романа Ивана Шмелева. Она словно следовала за словами автора: «Вещь легкая… Вопросов не ставлю и не разрешаю. Романтизма — хорошая доля есть. Но… с прищуром». Спектакль — воздушное и взволнованное сценическое произведение о взрослении, первой любви, наивных подростковых рассуждениях про чувства возвышенные и желания плотские. Взлетают легкие белые занавеси, жанровые сценки замоскворецкого быта дополняют этот сияющий ансамблевый спектакль.О жестокости и милосердии, о тех узах, что связывают добро и зло, о людях и масках, за которыми они прячутся, — нежный и афористичный спектакль «Юшка» по рассказу Андрея Платонова театра «Гротеск» из поселка Усть-Ордынский Иркутской области, режиссер Надежда Сафонова. Театр «Перекресток» из Кемерова хранит глубинную культурную память края — поэтический спектакль-притча «Седой медведь» режиссера Ирины Мусатовой основан на «Сибирских сказах» с их тайными смыслами, скрытыми от невнимательных глаз, верой в оборотней, убеждением в единстве человека и природы.Любительское искусство представляет разные жанры и образцы театров. «Аспект» из Касимова Рязанской области приятно удивил моноспектаклем «Доктор» по повести Антона Чехова «Палата №6» (режиссер Феликс Романов). Актер Геннадий Смагин мастерски передал не только переход от тревоги и боли к мании, но живо представил образ города и тех, кто его населяет.Зачем этим беспокойным любителям заниматься театральными постановками после рабочего дня, в свободное время? Они состоялись в профессии: лечат людей, учат детей, возделывают землю, строят города. Театр для них — мир правдивый и чистый, не испорченный финансовой заинтересованностью. Многие признаются, что это для них — «средство от болезней и жизненных неурядиц», а каждый спектакль — праздник. Они часто цитируют Александра Вампилова: «Театр никогда не умрет: люди никогда не перестанут валять дурака». Стоит ли удивляться? Любительский — от слова «любить».приезжают на репетиции в Тутаев из других городов. Они ответили на вопросы — зачем им, взрослым людям, нужен театр и полезны ли фестивали, отнимающие немало сил и времени?Я родилась в маленьком провинциальном Тутаеве, здесь окончила школу, потом училась в Ярославском педагогическом университете имени Константина Ушинского, сейчас работаю в Рыбинске учителем начальных классов. В театр пришла десять лет назад, сначала в детскую студию, потом оказалась в основном составе. Приезжаю в Тутаев на субботу-воскресенье. Репетирую роли и по совместительству помогаю нашему руководителю Светлане Ивановне (С.И. Асафьевой. — «Культура») ставить танцы для спектаклей. У нас нет профильных занятий по сценическому движению, сценической речи — все решаем сами. Режиссер дает идею, а мы подсматриваем в интернете, узнаем у знакомых, вспоминаем уроки фестивальных мастер-классов и предлагаем решения. Театр дарит эмоциональную разрядку и открывает мир моей собственной души. Меня тянет в родной город и к родному театру.Фестиваль — безусловно событие. Мы ждем, не дождемся, когда проведем свой, тутаевский, на базе нашего Дома культуры. Конечно, сцена маловата для приема больших коллективов, но мы все равно мечтаем. У нашего театра большая география поездок. Появились друзья. С театрами Дагестана и Осетии постоянно на связи, дружим коллективами. Уже и договорились об их приезде, готовились, решали, в каких деревенских домах их определим на ночлег, но помешала пандемия.Я тоже родился в Тутаеве. Работаю ведущим специалистом по охране труда в Ярославле на железной дороге, должность – ответственная. В театре занимаюсь четырнадцать лет, с 2008 года. Здесь я закалил дух, возмужал, отдыхаю душой и телом. Моя профессия сильно «загоняет» меня в проблемы людей, чей труд я оберегаю. Прихожу в театр и разгружаюсь, отключаюсь от всех внешних факторов. Театр — место вдохновения и честности, и, конечно, моя вторая семья, где я всех люблю. Мы стараемся друг друга поддерживать, выручать.Знаете, театр мне помогает и в работе. Часто приходится выступать перед большой аудиторией, доносить важную информацию, убеждать. Нужно достойно и легко держаться на публике, говорить свободно и уверенно, чтобы люди тебя поняли. Приходится выступать и перед руководством железной дороги — и даже в тоне речи мне помогает театр. Живу я на два города — и в Ярославле, и в Тутаеве у меня есть, помимо любимого театра, танцевальные ансамбли. Каждый день после работы спешу на репетиции. Часто спрашивают: как успеваешь? Отвечаю: кто увлечен, тот найдет время., рассказала «Культуре» о двух сибирских театрах, ярко заявивших о себе на фестивале — «Содружество» и «Чудак»:– В Иркутской области более шестисот коллективов народного творчества разной жанровой направленности: театры — драматические, кукольные, музыкальные, миниатюр, художественного слова. Пятьдесят семь из них имеют звания: народный и образцовый, и один – заслуженный.Театр «Чудак» — старейший, культурный бренд Ангарска. В «Чудаке» — особая творческая атмосфера и какая-то всеобщая дружба. Коллектив создал 69 лет назад Леонид Беспрозванный — режиссер, «полный отваги, солнца и новых затей». Александр Говорин, его ученик, после смерти руководителя возглавил театр, на фестивале в Слюдянке «Чудак» с большим успехом показал спектакль «Стечение обстоятельств» по ранним рассказам Александра Вампилова.Легендарное «Содружество» — наша гордость. У нас преемственность: родители приводят детей, потом в труппе появляются внуки. Всем ролей хватает. Один из актеров в «Содружестве» – экс-министр культуры Иркутской области, он не оставил театр даже когда пошел на повышение. На фестивале, в «Ревизоре», он играл роль Городничего. Театр работает как репертуарный и очень популярен в Иркутске. Спектакли режиссера Александра Гречмана зрители любят. И те, что он ставит в Театре юного зрителя — с профессиональными актерами, и сценические истории от любительского «Содружества»., поселок Тяжинский, Кемеровская область: