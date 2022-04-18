Тенор на все времена: мюзикл Брэда Кэрролла от Свердловской музкомедии на «Золотой маске»

Александр МАТУСЕВИЧ

Театр поставил классический мюзикл без малейших претензий на актуализацию и выиграл на все сто. Получился яркий и свежий образец шоу поистине бродвейского уровня, продемонстрировавший при том сильные актерские работы.

Свердловский театр музыкальной комедии — один из самых сильных и стильных опереточно-мюзикловых коллективов в стране. А может быть, и самый. Конечно, и там бывает всякое: живой театр, живой творческий процесс! Но если уж удача — то настоящая бомба, которая взрывает публику и критиков, сторонников и скептиков, завсегдатаев и неофитов.

Именно такую абсолютную удачу довелось в очередной раз увидеть на «Золотой маске»: Свердловская музкомедия привезла в столицу мюзикл «Одолжите тенора». Литературная основа — одноименный фарс Кена Людвига — давно известен, а вот омузыкаленный вариант от композитора Брэда Кэрролла и либреттиста Питера Шэма уральский театр поставил в России впервые. Экспертиза «Маски» номинировала премьеру прошлого сезона в четырех номинациях, но по просмотру спектакля в столичном театре Et Сetera становится понятно — это до обидного мало для такого спектакля!

Конечно, в помощь постановщикам была хорошая пьеса — это беспроигрышная комедия положений, искрометный фарс, который работает всегда — публика умирает со смеху от последнего звонка и до финального занавеса. В провинциальной опере занеможевшего импортного гастролера инкогнито заменяет суфлер, который неожиданно умеет петь ни много ни мало вердиевского Отелло. Мистификация раскрывается, но не сразу, ей предшествует череда курьезов.

Конечно, удачный музыкальный материал — композитор прекрасно владеет не только формой мюзиклового спектакля, но и мелодизмом и чувством юмора. Последний помог ему изящно использовать кусочки популярной оперной музыки и деликатно любовно, со своего рода пиететом к старшему жанру, и с лукавой улыбкой — но с пародийностью он нигде палку не перегнул. А мелодический дар позволил быть наравне с оперными шлягерами. В итоге получился мюзикл, где есть что петь, где музыкальный материал интересный, нетривиальный и запоминающийся. Происходит ровно то, что в отношении современных музыкальных произведений (мюзикл 2010 года) не получается почти никогда и уже достаточно давно — публика выходит из зала, напевая мелодии не из спародированных опер, а оригинальные мотивы самого Кэрролла!

Сказать, что удачный материал вытягивает сам себя, значило бы погрешить против истины. Дебютанту в репертуарном театре Антону Музыкантскому (его почему-то не номинировали — и совершенно напрасно!) удается поставить спектакль и легкий, и динамичный, и бесшовный: каждый компонент на месте, появляется вовремя и все вместе работает как хороший часовой механизм. Выразительные, яркие и точные актерские работы — еще один очевидный плюс: с виртуозными и пластичными актерами Свердловской музкомедии поработали на славу, в их игре, существовании на сцене такая естественность и органичность, словно все происходящее перед публикой — сплошная импровизация. Евгений Елпашев — Макс, Павел Дралов — Саммерс, Николай Капленко — Мерелли, Екатерина Мощенко — Мэгги создают феерический комедийный ансамбль. А номер от Светланы Кочановой (исполнившей роль стареющей примадонны Кливлендской оперы Дианы Дивейн) — стремясь понравиться заезжей знаменитости, итальянскому тенору Тито Мерелли, певица исполняет перед ним попурри оперных шлягеров всех времен и народов (от Снегурочки до Брунгильды) — без преувеличения высокий образец вокального и актерского мастерства.

Современный мюзикл Свердловская музкомедия решает как абсолютно классический, из благословенных для Бродвея 1930-х: никакого переосмысления, постмодернистского умничанья и набившей оскомину актуализации. Театр и постановочная команда действуют с полным соблюдением чистоты жанра и — выигрывают. Музыкальная комедия, поставленная с чистым сердцем, с верой в искренность и уместность ее форм и методов, работает безотказно!

Поворотный круг, позволяющий в мгновение ока менять место действия (то лобби отеля, то фешенебельный номер, то авансцена оперного театра), смешные шутки (отличный перевод пьесы Марией Бар), лихо отбиваемый степ, вереница роскошных нарядов, бесконечные переодевания, стильная сценография (художник Анастасия Пугашкина) в сиреневых тонах: казалось бы, ничего новаторского, но, черт возьми, спектакль захватывает и заставляет пожалеть о том, что три часа пролетели так быстро!

Высок и музыкальный уровень постановки — поют достойно, найдя верную интонацию между имитацией оперного пения и уверенной вокализацией академического толка. Не последнюю роль сыграла работа звукорежиссера Сергея Евсеева: он отказался от привычных в мюзикле микрофонов-гарнитур и выстроил единое звуковое пространство. Тем самым авторы спектакля ушли от давящего синтетического звука, от оглушающих децибел — и это также помогло шоу стать легким и грациозным. Прекрасно вел оркестр молодой маэстро Антон Ледовский, он уверенно аккомпанировал певцам и давал верную динамику всему действу!

Фотографии Софии Насыровой, предоставлены премией "Золотая маска".