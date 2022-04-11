«Ревизор» по понятиям: фестиваль «Встречи в России» начался с необычного Гоголя

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Театр-фестиваль «Балтийский дом» проводит один из своих важнейших проектов «Встречи в России». На фоне тяжелейшего гуманитарного кризиса в Петербург приехали русские театры из шести стран и привезли самые разные, но всегда интересные работы: от Гоголя до современной западной драматургии.

По понятным причинам из привычной повестки выпали прежние завсегдатаи смотра — коллективы из бывших республик Советской Прибалтики и Европы. Нынешний, 24-й международный фестиваль «Встречи в России» демонстрирует евразийский вектор и посвящен тридцатилетию со дня создания Содружества Независимых Государств. Открывая фестиваль, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил: «Сегодня особенно важно, что к нам приезжают русские театры из нового зарубежья, которые являются центрами русской культуры. Отмена русской культуры становится повсеместно принятой политикой на западе. Но невозможно отменить русский язык, русский театр, русскую музыку. Я уверен, что нынешний фестиваль станет еще одним доказательством этого. Мы сегодня вспоминали слова Томаса Манна, который говорил, что театр это место, где толпа превращается в народ. Для России театр всегда был священным местом, где определяется истина в последней инстанции».

В рамках «Встреч» проходят занятия «Ярмарки молодой режиссуры», а также конференция, объединившая профессиональные театральные сообщества стран СНГ. Эти проекты активно поддерживаются Министерством культуры РФ. А во что выливается вся эта деятельность, наглядно демонстрирует афиша фестиваля. Помимо российских коллективов петербуржцам в этом году показывают свои лучшие постановки театры из Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана и Южной Осетии. Национальный академический драматический театр имени Максима Горького (Минск, Республика Беларусь) привез «Крейцерову сонату». Еще один белорусский проект «ТриТформаТ» показал интересную интерпретацию «Княжны Мэри», действие которой сопровождается выступлением Президентского оркестра Республики Беларусь – в спектакле звучат композиции Далиды, Сержа Генсбура, группы Би2 и других исполнителей. Ереванский государственный русский драматический театр имени К.С. Станиславского обратился к наследию англоязычной драматургии: на фестивале были показаны постановка «КонтрАкт» по произведению британца Майкла Бартлетта и инсценировка пьесы американца Дона Нигро «Люди. Звери. Обстоятельства». Как видите, с нашей стороны никакой отмены какой-либо культуры нет и быть не может.

Национальный академический русский театр драмы имени М. Лермонтова (Алма-Ата), выбрал для своей гастроли спектакль по пьесе Керена Климовски «Мой папа – Питер Пэн». Юго-Осетинский государственный драматический театр имени Коста Хетагурова запланировал выступление на родном языке с синхронным переводом: пьеса Романа Габриа посвящена классику осетинской литературы. Вкладом во «Встречи в России» Театра драмы Республики Карелия «Творческая мастерская» стали спектакли «1/101», рассказывающий о мироощущении современных подростков, и «ПетерБУРГ» по роману Андрея Белого. «Балтийский дом» на правах хозяина заявил свою несомненную творческую удачу – спектакль «Зощенко. Зощенко. Зощенко. Зощенко».

Спектаклем-открытием фестиваля стала постановка гоголевского «Ревизора», осуществленная в Театре русской драмы имени Чингиза Айтматова (Бишкек) начинающим московским режиссером, прошлогодним выпускником ГИТИСа Константином Тришиным. Эта работа появилась в результате многостороннего сотрудничества в рамках программы «Постановки студентов ГИТИСа в русских театрах за рубежом»: помимо альма-матер режиссера спектакль поддержали «Росконцерт» и Министерство культуры РФ. Итог работы любопытен и неоднозначен.

Если бы не использование на сцене современных гаджетов, то можно было бы предположить, что гоголевский сюжет помещен в памятные всем, кроме режиссера по его молодости, девяностые. Во всяком случае привкус преступной малины сквозит во всем: от типажей действующих лиц до исполнения ими «шансонного» хита «Голуби летят над нашей зоной». Ход сомнительный, как и использование, к счастью, немногочисленных, но бьющих в ухо правок к тексту Гоголя. Дописывать за классиком так, чтобы после не было стыдно – большое искусство. Наверно, даже, большее, чем потребовалось для создания самого оригинала. Протестные плакаты, сопровождающие действие, тоже родом не из провинциального города девяностых годов прошлого века. К тому же на спине городничего появляется надпись, хулящая городского мэра. С чего бы? Ведь городничий это начальник административно-полицейской власти, а вовсе не глава города.

Зрители, неподготовленные к актуализации сюжета, предпочли покинуть театр в антракте. И напрасно: досадные непонятности сошли на нет, стало по-настоящему смешно и заметно, что актеры бишкекского театра несоизмеримо больше самой постановки. В сонме чиновников выделялся судья Ляпкин-Тяпкин – не самый очевидный типаж для молодого актера Андрея Черкасова, который между тем выглядел очень нетривиально. Бобчинский и Добчинский, помещенные в предлагаемые режиссером обстоятельства – конечно же, «шестерки» в характерных курточках и кепочках (актеры Евгений Романов и Владимир Кисляк). Постановщик расширил образами географию действия, которая даже стала политической: речь почтмейстера Шпекина интонационно совпадает в манерой изъясняться белорусского лидера, а сами чиновники во время досуга водят хоровод, напевая шлягер исполнителя из сопредельного государства «Все будет хорошо». Вроде бы смешно, но в то же время ясно, что слишком много смеялись. Да и не все улыбки, адресованные нам, как оказалось, были искренними.

В роли Хлестакова на сцену вышел актер Михаил Калюжный. Несколько выбивающийся из иконографии образа своей дородностью артист, несомненно, великолепный комик. Худи и штаны пастельных расцветок, а также массивная бижутерия «под золото» только сообщают персонажу пущей забавности. Добавив ко всему обильную жестикуляцию и постоянное тик-токерство, исполнитель предстал в правдивом и актуальном образе инфантила цифровой эпохи. Под стать ему и Марья Антоновна (Элзада Исмаилова) – только у нее вместо телефона в руках все больше горячительное.

Но по-настоящему «держат» спектакль три персонажа: сам Городничий, его супруга Анна Андреевна и Осип. Слуга, перекрывающий харизмой господина – хорошо для Труффальдино, но не для Хлестакова. Марк Гликман великолепен в своей работе, он обаял зал. Каждое появление персонажа вызывало отклик публики. Режиссер остроумно решил сунуть в руки слуге укулеле с изнаночной стороной, служащей альтер эго героя. Ведущая актриса театра Ольга Осокина не только чрезвычайно эффектна в роли жены Городничего, но и трагикомична: ее трактовка персонажа возводит комедию Гоголя к настоящей драме. То же можно отнести и к Городничему – этот образ создал народный артист Республики Кыргызстан Анатолий Адали. Что сказать – часто из актерского ансамбля принято выделять артиста старшего возраста, со званием и заслугами. Здесь не тот случай. Зал сразу почувствовал: на сцену вышел актер старой школы. Глубокий, бескомпромиссный, честный – в кавычках и без. Настоящий мэтр. В том самом смысле, который привычен зрителю со стажем. Бережно относящийся к классическому материалу и понимающий свою великую актерскую миссию. Спектакль, в котором принимают участие такие мастера, не мог не состояться. Спасибо нашим друзьям из Киргизии.

Фотографии: Антон Селова. Предоставлены Театром-фестивалем "Балтийский дом" и Международным фестивалем стран СНГ "Встречи в России".